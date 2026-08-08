创 | Innovation

在这⾥，我们与新⼀代创想家交流创新的灵感与技艺。

清洁跑步鞋可以加强你与鞋之间的情感联结

创新

如何清洁跑步鞋，为环保出一份力

想让你的跑步鞋更耐穿？做好清洁工作就能实现。看看 Nike 服装设计师拉吉·米斯特里（Raj Mistry）向我们展示的日常小举动，如何产生大改变。

One Bite团队与社区伙伴合作打造天台球场

创新

云端之上：香港的天台球场

富有创意的设计，能联结不同年龄的运动爱好者，为社团注入能量，助力实现运动的包容性。

跑步时能让你找回真正的自己

创新

12 个妙招，让 1 双跑鞋的旅程继续

让我们和你分享 12 个简单的跑鞋保养技巧。这些小技巧不仅让你能减少浪费，还能帮助你成为更加专注的跑者。

来自运动员的灵感：跑步义肢

创新

无碍畅跑：跑步义肢的革新

Nike 设计师们从身障运动员自制的跑步装备中汲取灵感，致力于研发用于实用跑步的义肢，从而改变身障运动员的人生。

疫情下的远程办公法——色彩日记

创新

一起用彩色手账，发现别样世界

整理思绪，留意周遭的点滴，试着通过用手账记录每日生活的练习来打磨你的创造力。来自 Nike 的 4 名设计师也想跟你分享他们是怎么做的。

疫情时代下，居家训练如何塑造我们的未来

创新

疫情时代下，居家训练如何塑造我们的未来

疫情防控已成常态，全球开放仍是难题。无论专业教练还是爱运动的普通人，都在认真思考出路，寻求应对方法。破而后立，让自己变得更强大。

零碳排环保运动鞋设计背后的故事

创新

零碳排环保运动鞋设计背后的故事

在零碳排环保运动鞋 Space Hippie 系列的设计过程中，我们收获良多。以下这五点是我们一路走来的些许心得。

生活中的创新，学习如何制作可持续的生物材料

创新

如何在厨房自制生物材料，创造可持续的未来

Nike 设计师里克·邦德（Rikke Bonde）分享将海藻制成天然塑料的可持续食谱，带你快速解锁创意新方式。

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