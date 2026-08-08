产生上述情况原因分为电子设备和工作这两种。“电脑和手机发出的短波蓝光会抑制大脑分泌一种能够帮助你入睡的褪黑激素。”塞缪尔博士进一步补充道：“电视屏幕发出的光波与其他电子设备的波长不同，所以睡前看一集轻松的电视节目不会影响睡眠质量。”

塞缪尔博士说：“如果工作给你带来情绪或认知刺激，这最终会导致你需要耗费更长时间才能入睡，总睡眠时间也会大幅减少，所以次日你会感觉精神不佳。这也有可能会减少你快速动眼期的睡眠时间”。美国国家睡眠基金会表示，快速动眼期经证实是一种有益于学习、记忆和情绪的睡眠阶段。积极努力的你应该也不会希望缩短快速动眼期的睡眠时间吧。

你的老板可能不愿意延长任务的截止日期，让你每晚能够睡满 7 个小时以上。但如果他们愿意，那他们真的很赞。你可以遵循以下几点建议来保障睡眠质量。