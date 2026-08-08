01. 从减速开始



在努涅斯教练看来，了解如何正确吸收冲击力并使身体保持平稳是进行敏捷性训练的基础。他解释说：“在踩油门之前，你必须得先学会刹车。”通过下面这个快速测试，看看你的基础如何。短暂热身之后，身体呈站立状态，双脚分开与髋同宽，然后快速下蹲并保持这个姿势。现在你是摇摇晃晃还是稳如泰山？努涅斯教练解释说：“如果你的身体非常稳定，这意味着你可以在动态运动过程中控制自己的姿态；但是如果你的身体晃个不停，那么提升训练难度或者动作幅度，例如将下蹲变成下蹲跳，就会让你吃不消，因为你的身体还没有准备好在静止状态下应对动态负荷。”

如果你的身体不够稳定，你必须先提升稳定性，然后再进行下一阶段的敏捷性训练。努涅斯教练建议先从站立姿势开始，然后快速变为单腿平衡姿势并保持 3 至 5 秒，接下来换腿并重复若干次。如果你对自己的平衡性仍然不满意，不妨在每周的训练计划当中多加几次单腿训练。





02. 变向训练。



当你搞定稳定性训练之后，你就可以开始训练敏捷性了。但是，请记住努涅斯教练说的这句话：“生活可不只一个线性平面。”也就是说，你可以有很多个移动方向。你应该针对三个运动平面进行训练：向前和向后的矢状面、从左向右旋转或从右向左旋转的横断面、以及从一侧到另一侧，或者说侧面的冠状面。

努涅斯教练补充道：“摆一个敏捷梯，或者用粉笔胶带画一个敏捷梯，这有助于你完成三个运动平面的各种训练动作”，无论是正向训练、交叉训练还是侧边训练，你都会受益良多。你的目标是触碰到自己的标记，无论标记在敏捷梯内还是边缘之外都无关紧要，每次重复动作都会提升你的空间意识。努涅斯教练表示：“你的自信程度越高，你在各个方向上的移动速度越快，而自己绊倒或者因为失位而无法快速找到位置的几率就越低。”





03. 提升反应能力



现在，你的全方位运动能力已经大大提升，摔倒的几率也越来越低。这时，你就可以开始敏捷性训练的最后一步——调整反应能力。努涅斯教练表示你可以尝试向墙壁扔网球或健身球然后接住，或者把气球击打到空中并且保持气球不掉落即可。诸如此类的训练能够迫使你不断移动，以便应对物体不可预知的运动轨迹。他解释说：“需要再次强调的是，你需要针对各种运动平面练习。下蹲、转身和侧向移动等动作能够迫使你根据命令加速、减速和静止，这有助于高效提升你的身体掌控力。久而久之，你在全速移动时就能轻松掌控自己的运动轨迹。”

努涅斯教练指出，如果你希望更上一层楼，不妨尝试每次将球或气球扔到不同的位置。通过这种训练，你能够提升自己在未知状态下的移动和调整的能力。训练的次数越多，你的反应就越敏捷。

