她深入深潜
文化
玛丽亚姆·赛义夫（Mariam Al-Saif）是一名来自科威特的潜水员兼企业家。在她的帮助下，越来越多的女性开始投入水下运动，而她也借助这条纽带为这些女性创建了一个具有包容性的社群。
“畅动天地”系列探究运动爱好者们如何与大自然连结，找到自我平衡。
太阳刚刚升起，在科威特首都科威特城 27 岁的职业潜水员玛丽亚姆·赛义夫，用冥想迎接新的一天。在水下度过剩下的一天前，她会将身心专注于脚下坚实的土地。“潜水就是要慢慢来。放慢节奏，吸气再呼气。所以，在潜水前和开始一天的工作之前，我都会尝试着进入这种状态。”她解释道。
早上 9 点，作为梅尔潜水游览公司的创始人，玛丽亚姆出现在码头，向 2、30 位跃跃欲试的潜水爱好者介绍船上的安全设施和当天的潜水安排。由于疫情影响，她现在主要负责为当地的认证潜水员和业余爱好者安排潜水行程。她表示，与初学者一起潜水，让她感到特别快乐，很有成就感。“有人给我发信息或在参加潜水游时对我说道：‘其实我一直都很害怕开放水域，但现在我想考潜水证。’对我来说，这就是我工作的初衷和动力。”她说。
仅仅 2 年前，玛丽亚姆在澳大利亚度假时忽然心血来潮决定去考潜水证。“考证过程很辛苦。”她记得，为期 4 天的认证考试包括理论考试、泳池练习以及最后几天的潜水环节。“不过，一旦证书到手，你就会觉得很有成就感。"
玛丽亚姆对水的热爱，生来就存在她的基因里。她出身的家族中就出了不少潜水高手，他们以采集贩卖稀有珍珠为生。“在没有面罩、没有呼吸管的情况下，他们每次下潜能屏息五分钟。”她说，“我现在能够在水下呆的时间是他们的 10 倍，但我冥冥之中仍能感觉到那种联系。长辈们看到的水底世界，我现在也能看得到。”
玛丽亚姆在参与深潜之旅时，深深爱上了这项运动，但紧接着却发现自己没有可以分享这种快乐的伙伴。这促使她萌生了全新的想法。玛丽亚姆说：“当我意识到我可以创建一个女性潜水者专属社群时，我感觉自己找到了潜水生涯的目标。”她最终辞去了奢侈化妆品市场营销的白领工作，并且一去不回头。当然，由于男性是潜水运动的主力军，玛丽亚姆在公司经营中遇到了各种挑战，但她无疑为当地女性潜水者和女企业家开辟了一条新的道路。
“中东地区女性潜水员十分罕见，”玛丽亚姆表示，“但我很高兴能成为其中一员，为更多女性去探索海平面 50 英尺以下的神奇世界。”国际专业潜水教练协会 (PADI) 数据显示，就全球范围而言，2018 年，女性仅占认证潜水员的 38%，比起 2013 年只增加了 3.6% 而已。由于女性潜水员人数较少，专为女性身体设计的装备数量也明显不足，许多女性潜水员缺乏归属感。
“毫无疑问，这是一个男性主导的行业，现实就是这样。” 玛丽亚姆表示她的使命就是消弭这种不平等的鸿沟以及打破传统对中东女性的刻板印象，让她们完全可以像男性一样投入到这个行业中。她希望利用梅尔潜水游览公司和自己作为“潜水女孩”大使的身份来改变这一现状。“潜水女孩”是一个女性专属社群，目的是向更多女性推广潜水运动，并为女性潜水爱好者争取更多权益。玛丽亚姆一直积极通过自己的平台增进大众对潜水行业性别不平等的认知，并鼓励更多中东女性参与潜水。“在学习潜水时，你必须保持轻松的心态，”她说，“让一位女教练来听听你的想法会是个不错的选择。”
在这一天的潜水游中，船开到了距离海岸几英里的潜水地点并抛锚。潜水游客们坐在船边，开始做深海探索的准备。每个人都穿上了潜水服，戴上紧紧封闭眼睛、鼻子和上唇的面罩，洋溢着兴奋与期待之情。面罩与调节器咬嘴相连，潜水者需要将咬嘴咬在牙间，使用嘴巴呼吸，然后将调节器连接到氧气瓶上。对大多数潜水者而言，如何保证顺畅呼吸往往是最令人感到紧张的部分。为了避免这种情况发生，玛丽亚姆开始细致地讲解呼吸技巧，贴心地回答大家各种问题。
“置身水中，所有重量都会消失，就像进入了冥想状态，”玛丽亚姆解释说，“其实，我们和鱼没什么区别。”她们在波斯湾深处探索时，看到珊瑚礁附近围绕着生机勃勃的鱼类和植物。“这能让大家有了全新的认识，了解海洋环境其实是很脆弱的，”她说，“我们不能让气候变化剥夺子孙后代享受深潜乐趣的机会。”
对玛丽亚姆来说，推动潜水运动发展，亲自引导更多人参与其中，让她备受鼓舞。“深潜可能会让人展现出非常脆弱的一面。很多女性之所以想要加入我的潜水游，是因为我会来负责组织活动，她们对我很信任，这令我受宠若惊。”她说，“我和我的祖辈一样依海为生。在水下潜游，具有无可抵挡的吸引力。”
文字：Jiya Pinder
摄影：Maha Alasaker 和 Maryam ALMasha’an
发布时间：2020 年 9 月