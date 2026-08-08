太阳刚刚升起，在科威特首都科威特城 27 岁的职业潜水员玛丽亚姆·赛义夫，用冥想迎接新的一天。在水下度过剩下的一天前，她会将身心专注于脚下坚实的土地。“潜水就是要慢慢来。放慢节奏，吸气再呼气。所以，在潜水前和开始一天的工作之前，我都会尝试着进入这种状态。”她解释道。

早上 9 点，作为梅尔潜水游览公司的创始人，玛丽亚姆出现在码头，向 2、30 位跃跃欲试的潜水爱好者介绍船上的安全设施和当天的潜水安排。由于疫情影响，她现在主要负责为当地的认证潜水员和业余爱好者安排潜水行程。她表示，与初学者一起潜水，让她感到特别快乐，很有成就感。“有人给我发信息或在参加潜水游时对我说道：‘其实我一直都很害怕开放水域，但现在我想考潜水证。’对我来说，这就是我工作的初衷和动力。”她说。