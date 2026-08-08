纽约板球，绽放南美传统异彩
人物
即便德里克·纳里恩（Derick Narine）从圭亚那搬到了纽约，他也依然热爱板球和这个社群。
“运动凡⼈”系列聚焦在日常点滴中，捕捉你身边运动人的动感瞬间。
从德里克·纳里恩学会握住板球拍的那一刻起，他就深深爱上了这项板球运动。在他十几岁的时候，就曾代表圭亚那国家队出战。后来上高中时他搬去了纽约，又带领球队第一次夺得板球冠军。但是，他与板球之间的关系远不止有这些荣誉和奖杯。板球是来自家族的传统，每当他走进击球区时，他都能感受到和与祖先有着千丝万缕的联系——世代相传，板球传统从未改变。
在纽约皇后区牙买加的贝斯利池塘公园板球场，德里克向我们讲述了纽约与圭亚那之间的板球文化差异，以及这项运动如何将板球手们凝聚在一起。
你是怎样接触到板球的？
我的祖先原先在印度，但被当成奴隶送到了圭亚那的制糖厂当苦工。印度和英国是板球的发源地，所以，如果你来自那里，你就一定知道怎么打板球，或是对板球有所了解。我的祖先来到圭亚那后，板球就成为了家族代代相传的运动。当学会握住球拍起，家中长辈就会带你去公园学习如何打板球。之后你就要为你的村子而战，这样在比赛中就有机会被选为地区选手。我参加比赛时就被国家队选中了。为圭亚那国家队效力的时候，我只有 16 岁。
高中时，你搬去了纽约。当时心境如何？
非常激动。以前我在电视和电影上看到一切关于美国的事物都让我激动不已。但我刚来的时候，情况完全不同，尤其是生活在皇后区。我本想我们会拥有一间房子和一个漂亮的后花园，或是类似的生活环境，但实际上我们住的地方简直拥挤不堪，这跟我想象的完全不一样。
就当时的条件而言，你认为你能在纽约打板球吗？
一开始，我根本没想过在这里打球，因为我从没听说过在美国也有人打板球。上高中时，有个同学是我在圭亚那的邻居。他告诉我，我就读的约翰·亚当斯高中有板球队。我试着打了一场比赛，教练就让我担任队长。参加比赛后，我们最终夺得了冠军。那是约翰·亚当斯高中第一次斩获冠军奖杯。
皇后区的板球氛围怎么样？有人说垃圾话吗？
这取决于你的对手。印度人不会说太多垃圾话。我的祖父母来自印度，但我不会说他们的语言，所以就算对手冲我说垃圾话，我也听不懂。牙买加人会在比赛中诅咒你。他们的垃圾话五花八门，但是他们只会用裁判听不到的声音说出来，否则就会被吹犯规。我们不在乎他们说的这些话，因为我们会喷回去，但这有时还是会影响你防守。你必须好好守球，然后让你的队友去击球。
纽约的球场怎么样？
我们走遍了纽约的各个球场。皇后区法拉盛的凯辛娜球场环境最差。击球区的正后方有很多洞，而且还有一个大池塘。如果三柱门守门员没接住球，球就会直接掉进水里。你就得拿一根棍子把被水浸得又湿又胀的球弄出来。
板球这个群体有什么特点？
赛后，对手会走过来祝贺你，然后对你说：“打得不错，你的脸书和Ins是什么？能不能向我传授一些秘诀？”举办大型比赛的时候，每个人都会到现场加油鼓劲。人们因板球而凝聚在一起。无论发生什么事情，大家还是会聚在一起打板球。
文字：Sam Hockley-Smith
发布时间：2020 年 9 月