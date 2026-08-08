从德里克·纳里恩学会握住板球拍的那一刻起，他就深深爱上了这项板球运动。在他十几岁的时候，就曾代表圭亚那国家队出战。后来上高中时他搬去了纽约，又带领球队第一次夺得板球冠军。但是，他与板球之间的关系远不止有这些荣誉和奖杯。板球是来自家族的传统，每当他走进击球区时，他都能感受到和与祖先有着千丝万缕的联系——世代相传，板球传统从未改变。

在纽约皇后区牙买加的贝斯利池塘公园板球场，德里克向我们讲述了纽约与圭亚那之间的板球文化差异，以及这项运动如何将板球手们凝聚在一起。