脑空间联合创始人安迪·普迪科姆（Andy Puddicombe）是冥想与正念领域的专家。他表示，绝大多数人都认为情绪有好有坏，“我们讨厌坏情绪带来的感受，因此我们会抗拒这种情绪。但是，这种抗拒的心态会让坏情绪势头更猛。”冥想专家安迪·普迪科姆建议通过冥想的方式来适应负面情绪。他说：“在冥想过程中，你不是在努力摆脱这些情绪，而是在努力平和面对，与它们自在相处。你可以从每天静坐几分钟开始，观察这些情绪在你脑中来回。”

充分感受负面情绪后，你甚至能深刻理解自身的处境。运动理疗临床专家苏·法尔松（Sue Falsone），专门致力于恢复方面的研究。她指出，“焦虑终归还是一种信号，这种信号的含义就是‘情况好像不太对！’” 在苏·法尔松看来，只要你知道这种负面情绪不一定跟你有关，就能让你更容易接受这种情绪。