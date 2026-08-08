学会读懂你的情绪
训练
负面情绪如何产生积极影响？哪些简单方法能帮你找回平和的情绪？一起来看看专家们的解答，学会调整负面情绪，并正确面对焦虑。
“忘掉压力”、“找到乐趣”、“别烦恼，快乐点”，想必你对这些话并不陌生。然而，Nike 资深健身总监瑞安·弗莱哈蒂（Ryan Flaherty）教练并不推崇这些话术。在他看来，人有时应该感到焦虑，“如果你从未感到焦虑，那我可有点担心你了。”
由于瑞安·弗莱哈蒂教练曾指导过高压状态下的精英运动员，所以他对负面情绪并不陌生。疫情刚爆发时，全世界被突如其来的新冠疫情搅得天翻地覆，消极情绪纷纷涌起，弗莱哈蒂教练的播客“训练”成了听众抒发情绪的避风港。弗莱哈蒂教练打电话咨询了多个领域的专家，“当恐惧、焦虑和难过等情绪涌上来时，我们应该如何应对？”出乎意料的是，专家们的回答不谋而合——只有你勇于面对消极情绪，你才能从中得到成长。
聆听心声
脑空间联合创始人安迪·普迪科姆（Andy Puddicombe）是冥想与正念领域的专家。他表示，绝大多数人都认为情绪有好有坏，“我们讨厌坏情绪带来的感受，因此我们会抗拒这种情绪。但是，这种抗拒的心态会让坏情绪势头更猛。”冥想专家安迪·普迪科姆建议通过冥想的方式来适应负面情绪。他说：“在冥想过程中，你不是在努力摆脱这些情绪，而是在努力平和面对，与它们自在相处。你可以从每天静坐几分钟开始，观察这些情绪在你脑中来回。”
充分感受负面情绪后，你甚至能深刻理解自身的处境。运动理疗临床专家苏·法尔松（Sue Falsone），专门致力于恢复方面的研究。她指出，“焦虑终归还是一种信号，这种信号的含义就是‘情况好像不太对！’” 在苏·法尔松看来，只要你知道这种负面情绪不一定跟你有关，就能让你更容易接受这种情绪。
心理学家安吉拉·达克沃斯（Angela Duckworth）博士是畅销书《坚毅》 的作者。在博士看来，这种焦虑的“信号”就是人类不断进化的根本原因。她表示，人类历经数百万年才形成了“战斗或逃跑”系统，而这个与生俱来的系统正是导致压力和焦虑的罪魁祸首。“如果你的祖先在面临威胁时毫无压力，那么他们根本无法生存。以新冠疫情为例，正因为你感到紧张，你才会花 20 秒时间来洗手；如果你觉得没什么，那么你就会表现得若无其事。这种行为就是适应性反应。如果没有压力带来的负面情绪，适应性反应就无法发挥自身的作用。”心理学家安吉拉·达克沃斯坦言：“在真正充满挑战的环境当中，只要是人类，就必定会感受到压力。”
其他情绪带来的不愉快也可以归因于进化。神经学家斯蒂芬妮·卡乔波（Stephanie Cacioppo）博士，她的主攻研究方向是“孤独感”。博士表示，“口渴意味着你已经处于脱水状态。你的身体发出信号，你需要水才能活下去。与口渴一样，孤独感也是一种信号，它意味着你缺少某些东西。如果你感到孤独，你就需要重新回归社交圈。”
负面情绪虽然挥之不去，但是我们依然有办法对付的。
与自己对话
首先，放过自己。理疗专家法尔松说：“你一定要认识到，感到焦虑也没关系。”
其次，适度宣泄自己的情绪。心理学家达克沃斯指出；“不需要因为自己有压力，而感到压力山大。”主动为自己的情绪加点甜，不要让负面情绪继续加大。不妨试试她自创的“三件好事”练习法。心理学家达克沃斯表示：“我会在 30 秒时间内，集中精力回想过去一天发生的三件好事，小事大事都可以。我们通常会关注负面情绪或事物，因为我们天生就会留意身边的威胁。这种练习能让我们集中注意力，重新回想起可能忽略的事情。可以在每天起床的时候试试。”
冥想专家普迪科姆也自创了一种练习法，帮助他找到佛教徒称之为“慈爱”的情绪。他说：“我会想起我关心的人，想象对方坐在自己喜欢的某个地方。呼气时，我的大脑就会浮现出对方越来越健康、快乐和放松的画面。想到他们洋溢着幸福的笑脸，我就会重新找回快乐，也会感到与他们心灵相通。”冥想专家普迪科姆表示，这种训练能够让你重回正轨，重拾积极的生活态度：“人们经常认为冥想是一种逃离现实的方式，但是在我看来，冥想是一种迈入现实的方式，因为你可以将冥想中的思维带到日常生活当中。”
最后，神经学家斯蒂芬妮·卡乔波博士提供了一条简单的建议，似乎能说明一切：“做自己最好的朋友。”无论你感觉如何，你最好的朋友都会鼓励你、包容你、支持你。“那为什么我们不能这样对自己呢？”卡乔波博士回答道。
说了这么多，不妨问问自己，“何不就从今天开始呢？”