“这就是典型的情绪化进食。在这种情况下，我们会吃得比平时多，也会吃平时不碰的食物。”洛杉矶认知行为治疗师、心理学博士、以及《终结情绪化进食》作者詹妮弗·泰茨（Jennifer Taitz）表示。

精准营养课程主任克里斯塔·斯科特-迪克森（Krista Scott-Dixon）博士表示，悲伤、担忧、厌倦，这些感受都与情绪化进食有关，不过导致你进食的并不总是消极情绪。你正和家人一起享受感恩节晚餐，虽然已经饱了，你还是又吃了奶奶做的 1 片南瓜派，因为你怀念这种感觉。克里斯塔·斯科特-迪克森博士表示，严格来说，这也是情绪化进食，但这算不上问题。如果你觉得值得，偶尔放纵一次也无妨。