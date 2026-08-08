核磁共振成像显示，音乐疗法可以激活大脑的各个部分，尤其是边缘系统。宾夕法尼亚大学麻醉学和危重病医学助理教授维娜·格拉夫（Veena Graff）医学博士表示：“边缘系统是大脑的情感中心，这片区域与大脑控制血压、心率、呼吸频率以及情绪状态的其他部分相连接。”换句话说，当你聆听治疗音乐的时候，大脑就会告诉身体：“是时候平静下来了。”

所有的音乐都能促进人体分泌神经递质，如多巴胺和其他内啡肽，它们可以提高或降低压力指标。维娜·格拉夫博士解释道：“正因如此，某些歌曲会唤起怀旧、快乐、悲伤或愤怒的情绪，有的可以帮助我们冷静下来，有的会让我们焕发活力。”库珀指出：“这些压力指标降低时，人们会进入深度放松的状态，也就是意识改变状态，就是即将入睡或刚睡醒时那种愉悦、温暖、迷糊的状态。这种状态不仅让人当下感觉舒适自在，还可能带来各种相关的健康益处，包括产生积极的情绪，减少焦虑、肌肉紧张和疼痛。”

维娜·格拉夫博士表示，音乐中所含的声音维生素越多，就越能降低压力和炎症指标，通过研究发现，音乐疗法在缓解术前焦虑方面和冥想一样有效。最有效的音乐维生素包括每分钟 60 到 80 拍的节奏、极少的打击乐节奏、纯音乐以及平缓的声音。所有这些元素都能帮助大脑和身体从“战斗或逃跑”模式切换到“休息和消化”模式。因此古典乐和瑜伽风音乐虽然不像独立摇滚那样合你的胃口，但它们很可能就是有效的治疗。

库珀的一项研究发现，有些声音维生素，比如渐缓的歌曲节奏，甚至可以立即降低听者的心率或血压。她表示：“萨塞克斯大学思维实验室经过测试，认为声音维生素是一种强力放松辅助剂，功效十分强大，以至于他们建议在开车时如果听到广播里播放此类音乐，最好把车停到路边以免松懈下来发生危险。”

两位专家一致认为，音乐疗法的强大作用，我们尚处于起步阶段。随着健身追踪器等技术不断发展，研究人员可以在你收听音乐时测量你的心率和血压等指标，确定哪种声音维生素能达到最佳效果。然后，他们就可以利用这些声音维生素来诱发目标效果，比如睡眠、平静或运动后的肌肉恢复。