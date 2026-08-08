音乐真的能够改善健康吗？
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音乐疗法是一种正在兴起的特殊音乐类型，它或许能帮你由内而外都感觉更棒一点儿。
莫扎特和贝多芬是公认的音乐天才。但谁能想到，经过几个世纪的时光洗礼，他们的音乐杰作竟被称为健康音乐，成为了时下潮流？
英国声音治疗学会创始人莉兹·库珀（Lyz Cooper）指出：“简单来说，健康音乐就是学术界通常所说的音乐疗法，所有能让你感到舒适自在的音乐都属于这一类别。” 从专业方面来说，健康音乐由莉兹·库珀称为“声音维生素”的元素组成，它们会为你的大脑和身体提供营养。
她解释道：“声音维生素是指，经证实对神经系统有特定作用的音乐组成元素，比如低音和慢节奏。”这些元素可以让你感到更平静、更满足，久而久之，带来生理上的益处。
库珀和主流趋势预测组织认为，音乐疗法即将“大火”。不少音乐流媒体和冥想应用程序要么已经可以提供多首健康音乐，要么计划上线此功能。同时据报道，还有一些新的技术平台即将推出，将利用人工智能定制个性化治愈系音乐。音乐疗法的流行恰逢其时，库珀指出，在经历了过去的一年疫情后，人们从未像现在这样，极度需要以低成本或免费的方式，居家获得放松和恢复。
音乐如何帮助放松身心
核磁共振成像显示，音乐疗法可以激活大脑的各个部分，尤其是边缘系统。宾夕法尼亚大学麻醉学和危重病医学助理教授维娜·格拉夫（Veena Graff）医学博士表示：“边缘系统是大脑的情感中心，这片区域与大脑控制血压、心率、呼吸频率以及情绪状态的其他部分相连接。”换句话说，当你聆听治疗音乐的时候，大脑就会告诉身体：“是时候平静下来了。”
所有的音乐都能促进人体分泌神经递质，如多巴胺和其他内啡肽，它们可以提高或降低压力指标。维娜·格拉夫博士解释道：“正因如此，某些歌曲会唤起怀旧、快乐、悲伤或愤怒的情绪，有的可以帮助我们冷静下来，有的会让我们焕发活力。”库珀指出：“这些压力指标降低时，人们会进入深度放松的状态，也就是意识改变状态，就是即将入睡或刚睡醒时那种愉悦、温暖、迷糊的状态。这种状态不仅让人当下感觉舒适自在，还可能带来各种相关的健康益处，包括产生积极的情绪，减少焦虑、肌肉紧张和疼痛。”
维娜·格拉夫博士表示，音乐中所含的声音维生素越多，就越能降低压力和炎症指标，通过研究发现，音乐疗法在缓解术前焦虑方面和冥想一样有效。最有效的音乐维生素包括每分钟 60 到 80 拍的节奏、极少的打击乐节奏、纯音乐以及平缓的声音。所有这些元素都能帮助大脑和身体从“战斗或逃跑”模式切换到“休息和消化”模式。因此古典乐和瑜伽风音乐虽然不像独立摇滚那样合你的胃口，但它们很可能就是有效的治疗。
库珀的一项研究发现，有些声音维生素，比如渐缓的歌曲节奏，甚至可以立即降低听者的心率或血压。她表示：“萨塞克斯大学思维实验室经过测试，认为声音维生素是一种强力放松辅助剂，功效十分强大，以至于他们建议在开车时如果听到广播里播放此类音乐，最好把车停到路边以免松懈下来发生危险。”
两位专家一致认为，音乐疗法的强大作用，我们尚处于起步阶段。随着健身追踪器等技术不断发展，研究人员可以在你收听音乐时测量你的心率和血压等指标，确定哪种声音维生素能达到最佳效果。然后，他们就可以利用这些声音维生素来诱发目标效果，比如睡眠、平静或运动后的肌肉恢复。
如何聆听音乐
维娜·格拉夫博士表示，健康音乐是一种音乐类别，经过研究论证的氛围音乐、轻音乐、古典音乐、慢节奏音乐和治愈系音乐组成。在你常用的音乐流媒体平台上搜索这些类型的音乐，反复尝试，找到那些能让你清空思绪、沉浸当下的歌曲。如果你正在寻找针对性的放松方法，可以试试以下建议：
- 训练后恢复：库珀表示：“研究表明，低频声音能促进更深层次的肌肉放松。”她建议听听团体 PAUA 的音乐，这对运动后缓解压力和紧张特别有效。
- 睡前放松：库珀建议选择一首长而低沉的音乐，因为它音调起伏不大，所以更像“声音景观”而不是“音乐”。要避免那些尖锐的高音歌曲。《Somnus X》是由库珀亲自作曲的作品，它以广阔的“声音景观”开始，在 10 分钟的时间里逐渐减弱，非常适合晚上听。
- 即时缓解压力：结合了呼吸法的音乐（可以添加语音）是不错的选择，它可以帮助身心快速转换成“休息和消化”模式。库珀自己的平衡呼吸练习曲叫做《BB1》，它可以在 5 分钟或更短的时间内帮助缓解焦虑。
库珀温馨提示：“不管你出于什么目的，还有何时听音乐，最好戴上头戴式耳机，因为这样听起来更有沉浸感。”当音乐通过耳机传递至你的肌肉骨骼系统时，你能够实际感受到低音频率。
尽管你只需通过 1 首音乐就可以立即体验到音乐疗法的好处，但是如果你每天听超过 5 分钟，则会获得更长远的好处。库珀指出：“我们经过研究发现，这似乎是一种累积效应，音乐疗法就像冥想或正念练习一样，时日越久，整个过程就会越有效果。你会更加沉浸，因为你已经渐渐熟悉了这个过程。”比如，你对莫扎特的音乐冥想越熟悉，你就越能汲取到其中的禅意。
文字：Caitlin Carlson
插画：Kezia Gabriella