什么时候吃以及吃什么取决于许多因素，包括跑步的时长、训练的强度等。但总体来说，你的日常饮食结构应该尽可能保持不变。

精准营养公司首席运动营养教练瑞安·马希尔（Ryan Maciel）表示，跑者摄取的卡路里应有一半以上来自碳水化合物，四分之一来自蛋白质，其余来自脂肪。要摄入碳水化合物，你应该选择番薯和其他富含淀粉类的蔬菜，或是全谷类等营养密度较高的碳水来源。而蛋白质可以选择动物或植物蛋白，如鸡肉、鱼肉、酸奶、鸡蛋、种籽、豆类和豆腐。优质脂肪来源的选择则包括牛油果、坚果和橄榄油。

为何要遵循这种特定的营养比例来吃呢？营养师莫妮克·瑞恩解释道：“在你跑步时，你的身体会同时消耗碳水化合物和脂肪，而跑步的强度越高或时间越长，你需要的碳水化合物也就越多。”碳水化合物以糖原的形式存储在肌肉和肝脏里，并且以葡萄糖的形式释放出来，而葡萄糖是人体最容易摄入的能量来源。她指出，如果体内存储的糖原消耗殆尽，那么你就会更快地感受到体能上的极限。此外，虽然消耗脂肪也是能量补充的途径之一，但是脂肪主要存储在脂肪组织以及肌肉组织当中，你的身体需要更长时间和更多精力才能将脂肪转化为能量。

碳水化合物、脂肪加上第三种常量营养素——蛋白质，这些营养成分在你跑步后能够发挥十分关键的作用。瑞恩指出，蛋白质有助于肌肉的修复和重建，碳水化合物能够补充你刚刚消耗的糖原。这些营养成分会通力合作，帮助你的身体恢复元气。

现在，你是不是更了解训练饮食了呢？那接下来回到正题——我们将向你介绍如何在跑前、跑中和跑后合理地运用这些营养知识。