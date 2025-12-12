LeBron XXIII - 8/23

你最喜欢的球员，也会把这张照片视为最爱。早在“病毒式传播”这个概念诞生之前，勒布朗与德维恩·韦德就联手造就了一张最具标志性、被不断复刻的经典画面，由摄影师莫里·加什捕捉到的这一瞬间，传递出一个世人皆知的信息：“我们vs全联盟”。

2010年12月，组建不久的“热火三巨头”正式向世界宣告：这支来自南海岸的队伍已经朝着各位来了。当晚热火轻松取胜，尽管对于勒布朗的标准来说，那场表现只能算是常规操作（17 分、6 篮板、6 助攻）。但照片里的那股张扬气焰，让他们瞬间成了英雄与反派的结合体。它点燃了观众心底涌动的激情，注定将永远流传下去。