Forever King
LeBron XXIII - 8/23

'HEAT WAVE' 热火风暴

你最喜欢的球员，也会把这张照片视为最爱。早在“病毒式传播”这个概念诞生之前，勒布朗与德维恩·韦德就联手造就了一张最具标志性、被不断复刻的经典画面，由摄影师莫里·加什捕捉到的这一瞬间，传递出一个世人皆知的信息：“我们vs全联盟”。

2010年12月，组建不久的“热火三巨头”正式向世界宣告：这支来自南海岸的队伍已经朝着各位来了。当晚热火轻松取胜，尽管对于勒布朗的标准来说，那场表现只能算是常规操作（17 分、6 篮板、6 助攻）。但照片里的那股张扬气焰，让他们瞬间成了英雄与反派的结合体。它点燃了观众心底涌动的激情，注定将永远流传下去。

细节生辉

LeBron XXIII 'Heat Wave' 沿袭迈阿密巴塞尔艺术周的艺术格调，鞋面以合成革材质搭配醒目的虎纹图案。中足炫彩“王冠”设计汲取海洋大道的时尚精髓，令南海岸的充沛能量呼之欲出。鞋面饰以缝线勾勒的耐克勾标志，后跟则别出心裁地融合了热火队与披头士乐队标志，致敬“热火三巨头”的辉煌岁月。

Forever King

8/23

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，
在篮球场上不断重新定义伟大。

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。

细节生辉

LeBron XXIII 'Heat Wave' 沿袭迈阿密巴塞尔艺术周的艺术格调，鞋面以合成革材质搭配醒目的虎纹图案。
中足炫彩“王冠”设计汲取海洋大道的时尚精髓，令南海岸的充沛能量呼之欲出。鞋面饰以缝线勾勒的
耐克勾标志，后跟则别出心裁地融合了热火队与披头士乐队标志，致敬“热火三巨头”的辉煌岁月。

8/23

王者之巅

从阿克伦的少年到永恒的王者，这段旅程跨越二十余年，
在篮球场上不断重新定义伟大。

23款配色，23段传奇，唯有一顶王冠。

配色故事

  • Forever King

    8/23

    热火风暴

    一张标志性照片，定格了勒布朗领衔的迈阿密热火的威力与风采。

  • Forever King

    7/23

    天选之子 传奇之始

    17岁，勒布朗被冠以“天选之子”之名，登上《体育画报》封面。

  • Forever King

    6/23

    园区冠军

    22 支球队在 NBA “泡泡园区”集结，最终只有一位王者带走了总冠军戒指。

  • Forever King

    5/23

    状元及第

    这位天才少年，在传奇的2003年选秀中被⾃⼰的家乡克利夫兰以状元签选中。

  • Forever King

    4/23

    惊艳首秀

    詹姆斯以统治级的全面表现开启 NBA生涯。

  • Forever King

    3/23

    天意与决意

    没什么比和儿子布朗尼同场作战更让勒布朗自豪。

  • Forever King

    2/23

    蝉联霸业

    勒布朗在抢七大战命中致胜一击，带领热火击败马刺，赢得第二枚总冠军戒指。

  • Forever King

    1/23

    无人之境

    勒布朗成为首位（也是唯一一位）职业生涯总得分突破40,000分的球员。

