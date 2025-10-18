LeBron XXIII - 7/23

在当时，一位如此年轻、评论家们尚持观望态度的球员，居然登上了最负盛名的体育杂志封面，此前并无先例。封面上那行醒目的“天选之子”，瞬间引爆了整个篮球界。自此，所有目光都锁定在23号身上，倒要看看他能否兑现这个名号。2002年2月，这位身高2米03的篮球天才横空出世，他强壮的体格与近乎全能的技术集于一身，这本就极为罕见，更别提他还能在那个年纪，顶住巨大的压力沉稳发挥，这样的“独角兽”实在非同一般。

封面上的“天选之子”，就此成为了篮球史上最具标志性，也最名副其实的标签之一。近二十年后，勒布朗再次创造历史，第三次荣登《体育画报》年度最佳运动员的封面。但更动人的是，这一次，他与儿子布朗尼、布莱斯一同登上封面，拍摄地正是圣文森特-圣玛丽高中——那个传奇开始的地方。