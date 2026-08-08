02. 被动转移注意力：在你比较熟悉但仍觉得富有挑战性的训练中使用，也可以在你觉得力不从心、需要振奋精神时使用。



借助音乐等方法，让你的大脑稍稍分散注意力，可以让你充分体会运动乐趣，并使训练更高效。马塞洛·比格里西（Marcelo Bigliassi）博士是佛罗里达国际大学的一名生理心理学助理教授，他的团队在《生理与行为》期刊上发表的一项研究发现，合适的音乐不仅可以激发动力，而且振奋人心的歌词和节拍还能加强大脑的信号向肌肉发出激活指令。因为外在注意力可以帮助保护大脑免受疲劳影响，而停下脚步。

无论你是跑步、骑车、举重，还是进行高强度间歇训练，合适的音乐就是你最喜爱的音乐，马塞洛·比格里西博士表示。你可以尝试不同类型的音乐，从而找出最适合自己的那一种；你可能认为自己是嘻哈迷，但后来发现 90 年代摇滚才是真爱。如果你的训练强度越高，那么选择抒情强烈的歌曲或者能够唤起你力量的歌曲，效果就越好，比格里西博士补充道，因为这些音乐更能助你在训练中激发活力，也可以在关键时刻提高肌肉的活跃度。

值得一提的是，如果你只是想转移注意力，让锻炼的时间流逝得更快，不妨听听有声书或者播客，这样做也能带来不错的效果。



03. 主动转移注意力：在你想进步的超高难度训练中使用。



体力消耗较大的训练，比如高难度越野跑，会很快地消散你的斗志，令你放慢脚步或彻底停滞不前，韦特博士表示：“所以有时你需要合理转移全部的注意力，让自己在严苛训练中得到解脱。”

事实上，安德森博士的另一项研究中，他在为背部疼痛的病人进行核心耐力训练时发现，从心理上分散他们的注意力可以避免产生疲劳感受。这个案例说明，将大脑完全用于处理训练以外的其他事件，可以使大脑的注意力从身体动作和疲劳上转移，这样你的身体就能继续坚持下去，而你也不会总在心中暗示自己无法承受。

这项注意力转移技巧最适合用在你已熟悉且动作正确的情况上，不然很可能会有受伤风险。其中还有另一个，阻挠你的心理原因：“特别是你在同一条路线上或同样环境中训练时，当你每次抬头看前路，你都很清楚，上一次是在哪个位置背部疼痛开始袭来。”韦特博士说道，“你心里想的是，‘我快跑到那个陡峭的山坡了’，或者‘又到高难度地形了’，又或者‘这里就是我被阳光曝晒的地方’。”这些负面的心理预期会引发生理上的不良反应。“你常常肩膀僵硬，呼吸短促，心率也会自动加快。”韦特博士说道。换言之，你在面对真正“艰难”的挑战之前，就已经浪费了自己的体力。

说了那么多，想好怎么做了吗？下一次，当你在某个安全的地方尝试突破个人记录但又感觉无望时，可以考虑给家人或朋友打个电话，聊聊双方感兴趣的事或者比较复杂的事。也可以在运动时玩个头脑游戏，比如，数一数你在跑步路上见到的穿蓝色衣服的人数，或者边跑边和训练伙伴聊聊天。“这样做会让你的大脑意识从不适感上转移。”韦特博士说道，特别是当你进行积极对话时，你更有可能保持放松的状态和开放的心态。“深吸一口气，有效利用空气中的所有氧气，而不是将专注力放在运动上，从而无意中限制了自己的表现。”

有了这个理由，就算没别的事，也要给爸爸打电话哦。