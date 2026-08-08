6 个起床后日常习惯，让你神清气爽
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了解这些专家力挺的简单习惯，以满满能量开启新的一天。
最近更新：2021年5月28日
想要以满满能量与十足动力开启新的一天？学习这些专家力挺的简单习惯，并将它们融入你的日常起床习惯之中。
- 每天设置相同的闹钟时间
想象一下：你通常每天 7 点起床，但是周末却一觉睡到 10 点。到了周日晚上，你又必须把体内的生物钟向前调整 3 个小时。人类睡眠科学中心的创始人 Matthew Walker 博士这样说道：“这就相当于你每个周末都在倒时差，我们将这种情况称之为‘社交时差’，这对于你的身心而言是一种折磨。”他表示，保持一致的起床时间能够唤醒身体自然的生理节律，并且帮助你感到更加清醒。
- 在音乐中醒来
澳大利亚皇家墨尔本理工大学最近开展的一项研究显示：相比于在刺耳的噪音中醒来，被歌曲闹铃声叫醒有助于你在早晨起床时感到更加清醒。该校副教授 Adrian Dyer 在新闻发布会上表示：“我们认为，在起床时，刺耳的‘哔哔’声可能会妨碍或扰乱我们的大脑活动，而富有旋律的声音可能会帮助我们更加高效地过渡到清醒状态。”人们需要开展更多研究，才能了解如何将旋律和节奏进行精确组合来发挥最佳效果。但研究人员认为，任何歌曲的效果可能都要优于刺耳的闹铃。
- 不要关掉闹钟赖床
医学博士 Cheri Mah 是加州大学旧金山分校人体机能中心的医师科学家，专门负责研究精英运动员的睡眠和体能表现。她表示，关掉闹钟的那一刻可能感觉很棒，但是这对于身体或大脑没有任何好处。在她看来，这段睡眠期十分关键：“你打断了真正起床之前本来可以巩固的额外睡眠期。清晨是你快速眼动睡眠最多的时候，这对于巩固记忆而言十分重要。”
- 做几次呼吸
绝大多数人睁开眼睛之后首先做什么？拿起手机刷电子邮件、通知和新闻。心理学博士 Belisa Vranich 表示：“这种立即产生的紧迫感会触发压力激素（皮质醇）的激增，并使其蔓延至整个身体和大脑。” Vranich 博士对此推荐的解决方案是打断压力反应。在你醒来之后下床之前，做 3 次腹式呼吸：通过鼻腔缓慢吸气，让腹部扩张，然后通过口腔缓慢呼气。这种深呼吸能够起到镇定效果，有助于将你的身体从交感反应过渡至副交感反应，并且为全天确立一种沉着冷静的基调。
- 回想一件令你心存感激的事
以感激的心态开启全新一天，能让你在各个方面都感觉更好。醒来时，想想你期待的事情，可以是你接下来要完成的目标、即将升起的太阳或者即将到来的周五。在《人格与个人差异期刊》上的一项研究显示，心理健康会对身体健康产生积极的影响；相比于其他人，对现状心存感激的人则更坚持他们的健康目标，并且遇到健康问题时更愿意寻求帮助。
- 喝温热的饮品
要想睡个好觉，你的体温需要降低 2 到 3 度。 Walker 博士指出：“相比于太热的房间，你更容易在冷一些的房间入睡。”但你起床时则正好相反，升温才会让你变得更加清醒。他继续说道：“如果你有自动恒温器，可以设定在你准备起床前 30 分钟左右将房间升温几度。”如果没有智能恒温器，你也可以喝几口温热的饮品——水、茶或咖啡，这也会产生相似的效果。