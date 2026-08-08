跑步看似属于下半身运动，但实际上却需要用到所有的主要肌群。洛杉矶的 NRC 教练贝克·威尔科克（Bec Wilcock）告诉我们说：“全身力量训练不仅能让你成为更强健的跑者，还能增强身体协调性，减小受伤几率。”

要发挥出色的跑步表现，除了得靠肌力，稳定性也必不可少。亚特兰大强跑运动指导公司的老板兼力量和体能教练珍妮特·汉密尔顿（Janet Hamilton）说道：“你每踏出一步，整个身体都必须保持平衡，姿势要保持直立，不能扭转或侧弯。”

有一种专门的训练方法可助你同时练就出色的肌力和平衡感。俄亥俄大学专攻交叉训练和伤害预防的运动生理学家伊恩·克莱恩（Ian Klein）说：“跑步时肌肉会承受压力，你最好在相似的肌肉受力模式下进行训练。也就是说，要重点练习单腿运动，这种运动可以模仿跑步的单侧运动，而且你需要在练习全程保持核心稳定。”无论是弓箭步、登台阶和单腿硬举，都算是一种单腿运动。

珍妮特·汉密尔顿教练建议，在常规力量训练中加入如平板支撑的核心训练以及单腿运动训练，最好能每周练三次，至于单组重复次数，无论是 5 次还是 20 次，只要能让你练到肌肉疲劳但同时又能保持标准姿势就行。如果你刚开始尝试力量训练，不用刻意去负重来练习。但如果你经常举重，可以持哑铃、杠铃或健身球练习。单腿运动有一定难度，所以最好从轻松的重量入手，再逐渐增加重量。