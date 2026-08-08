视障跑者背后都至少需要一位陪跑员的帮助

我们的故事从一根绳子说起
训练
这次的跑步故事，和「手」有关。同样是跑者，同一种热爱，唯一的区别，可能只是手上多了根绳子而已。一边迈开步子，一边透过这根绳子，将陪伴、鼓励和温度，从一头传到另一头。
“跑步带来的改变不光是体魄上的强健，更能让我走出家门，不在家憋着。”视障跑者佑佑，是倡导运动无障碍公益组织“蓝睛灵”的一员，他已经跑进了第五个年头。更准确地说，是在“蓝睛灵”陪跑员哥哥姐姐们的陪伴下，一起做到的。
注：为了达成不同的跑步目标，每一个视障跑者，都需要至少一位陪跑员的帮助。而对像佑佑这样备战马拉松的视障跑者来说，则需要至少三位陪跑员搭档。分别是陪跑员、领跑员和伴跑员。他们分工明确，配合默契，保证着视障跑者的安全、补给和稳定配速。
牙齿，是陪伴佑佑最久的陪跑员。30厘米长的陪跑绳，佑佑和牙齿各拿一端，从最初试练的相互磨合，到后来跑起来就像彼此的分身；遇到备战大赛的时候，更多的陪跑员会加入他们，形成跑「阵」。这样的跑「阵」，不知道迎接过多少个晨昏与寒暑的历练。以至于跑道之外，没有绳了，不需要「阵」了，另一种羁绊，无形的，仍将他们紧紧连在一起。
“我在看着他们”
如果哪天佑佑的朋友圈没发自拍，那可能是因为：“我觉得自己今天的发型不帅。”
别奇怪，对佑佑来说，世界没什么不一样的，包括「看」。佑佑只是用另一种方法在「看」。
今年21岁的他，是一位AI 数据标注师 —— 像「教官」一般调教AI，指导对错，好让它能越来越精准地理解人类的诉求。
但面对广阔世界的时候，他更像一名好奇心爆棚的「学生」，什么都想了解，什么都想试试。
他喜欢拍照，喜欢用照片记录下生活里的新鲜点滴。借助语音助手，他俨然成了手机拍照达人。给自己拍，也给朋友拍。拍傻傻的到此一游照，也拍晨练的跑道、海边的风景。
他喜欢热闹，常组织跑友们线下聚会。哪怕是头一次见面，但只要对方简单说几句话，他就能迅速把他们的名字和头像匹配上，不出差错。
“我在看着他们”，这句话他老是挂在嘴边。
绳
跑步，是佑佑「看」世界的又一扇窗。
除了牙齿，姚颖和小鱼儿也是佑佑在“蓝睛灵”认识的陪跑员伙伴。固定的跑步活动以外，他们经常会陪着佑佑加练，好帮佑佑能更好更快地实现不同阶段的跑步小目标。
训练的时候，姚颖在前，牙齿在左，小鱼儿在后，牢不可破的阵型看似把佑佑包围在了其中；但看着他们奔跑着的背影，你就会发现，他们每个人都在被这种互相作用的力包围着，坚不可破。
“陪跑员的跑步水平，是要比视障跑者快到一定程度，才可以保证他们跑得安全，有进步。” 牙齿除了是陪伴佑佑最久的陪跑员，也是需要在物理上真正和佑佑有「连接」的。
一条 30 厘米长的蓝色陪跑绳，两端各有一个绳套，一端是佑佑的左手，一端是牙齿的右手，跑起来的时候，如同两人三足游戏般和对方同频行进，也像极了在和镜子里的自己一起跑。
除了言语上的交流，跑者和陪跑员更多的，还是通过这条绳子去感知对方。
当牙齿和佑佑的摆臂、步幅和配速都保持一致，这根绳子自然会松弛下来，这种同频行进的体验，对这个组合来说，是最为舒适的状态。“两个人同频的话，其实关于跑步上就不需要说太多东西。”
绳的作用力，是相互的。
牙齿说，有了这根绳在，跑步不再是他一个人的事情。为了时刻保持这根绳的松弛，他也需要独自卖力加练，以便应对各种状况。
“陪跑不是为了做公益，这也是一个相互成就的过程，这不只是在帮他提高，他也在促使我必须不断强大。”
不只是跑友
佑佑觉得现代人的朋友普遍都“活”在手机上，但自己的朋友们却很真实。
“牙齿、姚阿姨和小鱼儿，他们更像是带着我探索世界的向导。” 如果说跑步让他走出家门，而为了能见到他们，也让他颇有动力。
佑佑和他们一起唱 K、打卡网红餐馆、去郊外感受城市喧闹之外的声音。“相处这么久了，早就不光是跑步的伙伴了，更像是朋友，像是家人一样。”一起跑步的时候，训练不再是唯一目的，更是能跟朋友见上一面，待在一起的理由。
佑佑说，在聚会的时候，自己并不十分喜欢那些服务过度周到，或因他是视障，就对他百般照顾的餐厅，因为这种 「过度照顾」 ，会令他感到不那么自在。
无论是牙齿、姚颖还是小鱼儿，他们都了解佑佑对于他所未及的世界有多渴望，也时常绞尽脑汁，希望能让他感受多一点，再多一点。
有时候，他们会带佑佑爬上堤岸，让他直面迎击扑面而来的海风，尝试去小小突破一下安全的边界，让佑佑也能感受到刺激，感受到他强烈的心跳 —— 待兴致到了，再迈开步，跑上一段。
物理学里：波长相同的声波相遇时，会产生同频共振，引发更强的震荡。在佑佑、牙齿、姚颖和小鱼儿这里，共振发生了。这么一起继续跑下去，还会遇见什么呢？无论成绩还能进步多少，无论有没有更精彩的比赛在等着，跑步让大家连结起来，一起向未知稳扎稳打地冲去，本身就很棒了。
怎样才能成为一名合格的陪跑员？而视障跑者和他们的陪跑员们之间，又有过怎样暖心的故事？对此感兴趣的朋友，不妨持续关注我们。