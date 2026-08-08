视障跑者背后都至少需要一位陪跑员的帮助

“陪跑员的跑步水平，是要比视障跑者快到一定程度，才可以保证他们跑得安全，有进步。” 牙齿除了是陪伴佑佑最久的陪跑员，也是需要在物理上真正和佑佑有「连接」的。

一条 30 厘米长的蓝色陪跑绳，两端各有一个绳套，一端是佑佑的左手，一端是牙齿的右手，跑起来的时候，如同两人三足游戏般和对方同频行进，也像极了在和镜子里的自己一起跑。

除了言语上的交流，跑者和陪跑员更多的，还是通过这条绳子去感知对方。

当牙齿和佑佑的摆臂、步幅和配速都保持一致，这根绳子自然会松弛下来，这种同频行进的体验，对这个组合来说，是最为舒适的状态。“两个人同频的话，其实关于跑步上就不需要说太多东西。”