亚特兰大强跑运动指导公司所有者及注册体能教练珍妮特·汉密尔顿（Janet Hamilton）表示，这个道理很简单，你的身体越强壮，就能越轻松地承受自身体重跑完任何距离，跑步途中也不易感到疲劳。

深入了解跑步和力量训练背后略显复杂的生理学原理之后，你就会明白原因。任何低强度的耐力运动项目，例如跑步，都有助于增长 I 型肌肉纤维，又称慢肌纤维。这些纤维能在你精疲力尽之前持续运作，支持你以稳定的速度完成耐力跑的挑战。

而另一类肌肉纤维称为 II 型肌肉纤维或快肌纤维，它们能快速蓄能并充满着爆发力，适合高强度运动，例如在跑步机上奔跑或是于终点线前冲刺时派上用场。珍妮特·汉密尔顿教练提醒，我们可以通过速度训练、爬坡训练以及在耐力跑感到疲惫时继续坚持跑步来锻炼快肌纤维。

力量训练的妙处在于其强大又有效，可以同时训练 I 型和 II 型肌肉纤维，使你可以随时让它们发挥作用。