

Ludwiczak 博士的研究分为两个阶段。在第一阶段中，反复向参与人员提供成对的任务选择，各任务的难度和奖励都不同。简单任务的奖励通常更少，而困难任务的奖励则更加丰厚。在第二阶段中，参与者要尝试去完成他们刚才选择的任务。研究人员发现，人们在第一阶段都会追求丰厚的奖励，但到了第二阶段却来了个 180 度大转变，主要关心现在要付出多少努力，不再考虑这是否会带给他们最初追求的奖励。Ludwiczak 博士说道，“如果所需的努力超出预期，即使奖励非常诱人，你可能也会放弃。”



“我们的研究表明，无论你的目标是跑完 5 公里还是一场马拉松，这都不重要；在每一次跑步训练的过程中，你的大脑都会专注于当天需要付出的努力，” Ludwiczak 博士说道，“如果所需的努力超出预期，即使奖励非常诱人，你可能也会放弃。”

这些参与研究的任务都是小目标，当然无关痛痒。但是，如果目标是你毕生的梦想——比如登上 CrossFit 比赛的领奖台或完成铁人三项呢？难道你不该全力追逐梦想吗？答案应该是毋庸置疑的。但在你埋头行动之前，你得明白将要付出什么努力。具体做如下。