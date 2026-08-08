A：首先，我想说，我懂你。

我在很多场比赛中都觉得自己表现得很差，但当我回看录像带的时候，我发现其实并没有那么差。我不是在否认那一刻的糟糕感受，但我们确实倾向于把我们的失败看得比实际情况要严重。

我对此最宝贵的经验就是从我的初中足球教练那学到的。当我踢完比赛，对自己场上表现感到沮丧时，他就会说：“不会有哪一场比赛是完美的，你的目标是尽量接近完美”。换句话说，你永远不可能达到完美，但一次漂亮的传球、投篮或防守，是可以实现的。

如果我是你，我会找信任的人来帮我确认一下实际情况。你可以和教练坐下来，把自己的统计数据过一遍，看看这些数据与你的感觉是否相符。当人们说自己不在状态的时候，他们大概率是在说自己没有投篮得分，但你需要查看你所有的数据。如果最新的数据上涨了，那就是有进步，意味着更有可能接近完美。

个人数据只能给你作为参考基准。你需要考虑的反而是整个团队。我最喜欢的一个例子是 NBA 教练史蒂夫·科尔（Steve Kerr）在一场比赛中向他的一名顶级球员展示了球队的数据表。这位球员对他的进球数据很不满意，但史蒂夫·科尔教练向他表示，当球员在球场上时，球队的输赢正负数字是惊人得好。这从来不只是你如何进球的问题，而是更关注你所贡献的一切。