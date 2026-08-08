为什么我一到比赛就失常？
训练
一名高中篮球员想发挥出平时训练的实力，在关键时刻制胜赛场，杜克大学篮球队教练卡拉·劳森（Kara Lawson）帮助他获得一些正面的观念。
“教练⽀招”系列咨询专栏，通过专家教练的指导，学习探索如何掌握运动心态和心理调节，来提升运动表现。
Q：尊敬的教练，我是一名高中篮球员，在练习中表现出色。我投篮几乎百发百中，在球场的攻防跑位身手也都很敏捷，而且我热爱在场上的每一秒。可是一到比赛，我就发挥失常，仿佛因为恐惧失败而突然瘫痪，肌肉瞬间忘记如何投篮了，特别是在罚球的时候，而这明明是我在练习时最擅长的。而且好像每次比赛，我的焦虑都会变得更严重。我知道我有实力可以打得很出色，但我不知道如何在关键时刻发挥我的实力。为什么我会遇到这种情况，对此我能做些什么？
比赛中发挥不佳
18 岁篮球运动员
A：首先，我想说，我懂你。
我在很多场比赛中都觉得自己表现得很差，但当我回看录像带的时候，我发现其实并没有那么差。我不是在否认那一刻的糟糕感受，但我们确实倾向于把我们的失败看得比实际情况要严重。
我对此最宝贵的经验就是从我的初中足球教练那学到的。当我踢完比赛，对自己场上表现感到沮丧时，他就会说：“不会有哪一场比赛是完美的，你的目标是尽量接近完美”。换句话说，你永远不可能达到完美，但一次漂亮的传球、投篮或防守，是可以实现的。
如果我是你，我会找信任的人来帮我确认一下实际情况。你可以和教练坐下来，把自己的统计数据过一遍，看看这些数据与你的感觉是否相符。当人们说自己不在状态的时候，他们大概率是在说自己没有投篮得分，但你需要查看你所有的数据。如果最新的数据上涨了，那就是有进步，意味着更有可能接近完美。
个人数据只能给你作为参考基准。你需要考虑的反而是整个团队。我最喜欢的一个例子是 NBA 教练史蒂夫·科尔（Steve Kerr）在一场比赛中向他的一名顶级球员展示了球队的数据表。这位球员对他的进球数据很不满意，但史蒂夫·科尔教练向他表示，当球员在球场上时，球队的输赢正负数字是惊人得好。这从来不只是你如何进球的问题，而是更关注你所贡献的一切。
练习时的强项如何在赛场上好好发挥？我不是存心打击你，但这就是人生啊！要在高压力实战中把低压力下练习时学会的技能运用自如，得下非常多功夫。我带过一些球员，他们想拥有更好的投篮表现，于是他们就练了 1 周投篮，然后当他们还是不能在比赛中投出漂亮的一球时，他们就会说：“教练，我上周明明已经练过投篮了”。我回答道：“你还需要练上好几年。到时候我们再来讨论这个问题。”许多年轻人对成长和成长所需的时间并没有正确的认知。罗马不是一天建成的。
为了真正地成长起来，你需要像我在球员时期所做的那样。每天打球，磨练球艺。再强调一次，每天。在私人车道或你家附近的公园都可以。你将会为 1 个月后的进步感到惊讶。然后 2 个月，再到 3 个月，持之以恒，你一定会有收获。
重复训练也能帮你克服每个运动员都会面临的最大障碍——缺乏自信。由于你已经训练过很多遍了，让你详细无论是投球、传球或者停顿，所有动作都能顺利达成。我知道如果你致力于坚持训练并真正热爱比赛，你会在最关键的时刻奋起直追。
卡拉·劳森
劳森教练是杜克大学女子篮球队主教练。此前，她是波士顿凯尔特人队的助理教练和受人尊敬的广播分析师，也是美国女子篮球联盟 13 个赛季的杰出球员，她曾带领君主队赢得冠军，并代表美国队赢得 2008 年北京夏季奥运会的金牌。作为田纳西州一名强劲的选手，她还带领女子志愿者篮球队 3 次入围美国大学体育协会篮球锦标赛四强阵容。
插画：Harrison Freeman