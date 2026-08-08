“当人们问我来自哪里时，我总会说‘天涯海角’。”

阿米拉·纳坦（Amira Natanne）当然是在开玩笑，她其实来自路易斯安那州的卢彻，那是一座位于新奥尔良和巴吞鲁日之间的工业小镇。“你必须开离高速公路才能到达那里。小镇上几乎人人都互相认识，或者都有亲戚朋友的关系。”这位 23 岁的模特兼大学应届毕业生说。

卢彻或许是一个偏僻的小镇，但也是阿米拉·纳坦决心寻求更大世界的出发点。她是这里的第一代大学毕业生。阿米拉当初选择了离开卢彻去接受生物伦理学高等教育，并获得了学位。现在还将追求其他在纽约的职业机会，进而实现自己的梦想。她目前居住的公寓位于布鲁克林的布希维克，与小镇相距 1500 英里之远。如今，阿米拉坐在公寓里回想过去，发现自己的人生已经迈出小镇走了很远。