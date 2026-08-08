小镇女孩怎么重新定义未来
文化
这位23岁运动员兼模特，作为小镇上第一代的大学毕业生，看她如何追逐梦想中的教育和大都市呢？
“先锋玩家”系列故事，带你走进那些运动生活新领域的破冰者，看他们如何撼动规则，创造新风。
“当人们问我来自哪里时，我总会说‘天涯海角’。”
阿米拉·纳坦（Amira Natanne）当然是在开玩笑，她其实来自路易斯安那州的卢彻，那是一座位于新奥尔良和巴吞鲁日之间的工业小镇。“你必须开离高速公路才能到达那里。小镇上几乎人人都互相认识，或者都有亲戚朋友的关系。”这位 23 岁的模特兼大学应届毕业生说。
卢彻或许是一个偏僻的小镇，但也是阿米拉·纳坦决心寻求更大世界的出发点。她是这里的第一代大学毕业生。阿米拉当初选择了离开卢彻去接受生物伦理学高等教育，并获得了学位。现在还将追求其他在纽约的职业机会，进而实现自己的梦想。她目前居住的公寓位于布鲁克林的布希维克，与小镇相距 1500 英里之远。如今，阿米拉坐在公寓里回想过去，发现自己的人生已经迈出小镇走了很远。
阿米拉的家族在卢彻根基深厚，人脉广阔。她的曾祖父创办并经营了该县第一家，也是当时唯一一家本地辅助医疗服务机构。在阿米拉的成长过程中，一旦有人知道她姓什么，常常就会说起她的曾祖父如何救治对方亲朋好友的故事。“我们离最近的城市都有 45 分钟的车程。所以当时可以说是我的家人在负责照顾当地所有人的健康。”阿米拉说道。
她的大家庭在她的成长过程中扮演了重要角色。“我是被一大家子人一起带大的。”阿米拉回忆说。他们总是推动她去创造和决定自己的道路。“从来没有人会对我说：‘哦，你是一个女孩，你不能做这个。’我更常听到的是‘你得好好表现，对自己负责。不要让别人的意见影响你最终的结果。’”
所以阿米拉决定去闯出一番天地。“我很明确自己不想一辈子待在卢彻。”她说，“如果待在这里，可以预见你会在这里上高中，跟高中的恋人结婚，住到一起，生孩子。丈夫在工厂工作，你在 22 岁时买下一幢房子……”
于是，阿米拉把目光投向了纽约和大学。4 年来，她全身心地为此目标而奋斗，参加了卢彻高中几乎所有的课外活动，包括步枪俱乐部、撑杆跳、众多荣誉社团和举重队。“我热爱举重。”她回忆道，“我超级热爱举重。虽然我在这方面并不出色，但举重队本身真的非常优秀，她们拿下过大概 10 个州冠军。有一些举重队成员非常厉害。虽然我不是其中之一，但在我能力所及地做出了贡献。”
阿米拉寄出了几十 份大学申请书，
最终在 2015 年得到了纽约大学的录取通知书。她和其他同学一起，从路易斯安那州坐上了飞往纽约的航班，开启了人生的新篇章。
“我遇到的很多人都是当地第一代大学生。”她说，“这让我感到很欣慰，也让我觉得轻松了不少。”
离开卢彻后，阿米拉收获了许多全新的体验。比如，她签约了一家模特公司，在纽约时装周秀场和一些广告大片中出镜。离开卢彻到纽约求学的种种经历也重新唤醒了阿米拉探索更大世界的童年梦想。“这些体验让我知道，我有能力去干点事情。”她说，“我发现自己足够独立，拥有机灵的头脑，在必要时刻也不缺乏魅力和坚定信念。”事实上，她已经轻松敲定了前往印尼、墨西哥和英国等地的长途单人旅行。
现在，阿米拉正在思考自己下一步的行动，思考如何过好自己的人生，包括如何处理与运动的关系。虽然她时不时地会怀念身为体育运动员的时光，但现在的运动训练也能令她觉得踏实。阿米拉经常在家里练举重，长距离徒步，还即将开始 30 天的瑜伽挑战。尽管她自称缺乏耐心，但对于冥想她依然跃跃欲试。
在祖父的影响下，她的大学课程作业探讨了内科医学及其对性别和种族边缘群体的影响。她致力于扭转黑人妇女在分娩过程中死亡率较高的局面，并考虑通过考取助产师证书，继续为分娩期前后的妇女提供帮助。这个课题的方向对她来说也很有意义。“我妈妈生了五个孩子，一共做了四次剖腹产。”阿米拉说。
在这位“新纽约人”看来，她的好奇心、求知欲，以及渴望成就一番事业的斗志显然源自家人的影响。“我从家人身上学到了如何成为社区守护者。”阿米拉说。“我的家族曾经负责照看整个社区。”
文字：Lakin Starling
摄影：Courtney Sofiah Yates
拍摄：Sara McDowell, Amira Natanne
发布时间：2020 年 9 月