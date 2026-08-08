暂且回想一下人们对胆固醇的担忧。美国国家心肺血液研究所的一项研究表明，一颗大鸡蛋含有大约 180 毫克蜡状物质，积累起来会导致动脉堵塞，从而引发心血管问题。但研究人员还发现，血液中的胆固醇大部分是由人体自身产生的。当我们摄入胆固醇时，身体实际会降低自身产生的胆固醇来达到平衡状态。事实上，在 2018 年，一项追踪了 40 多万人的研究发现，平均每天吃一颗鸡蛋会降低死于中风或心脏病的风险，这可能是由于鸡蛋含有对心脏有益的营养物质，例如抗氧化剂。先不要太激动，这并不代表鸡蛋就可以替代药物了。

尽管如此，鸡蛋对心脏健康的益处是有限的。2019 年，美国西北大学的一项大型研究发现，摄入过量的胆固醇或食用过量的鸡蛋，会增加患心血管疾病的风险。每日摄入 300 毫克膳食胆固醇，也就是不超过两颗鸡蛋，会导致患心血管疾病的风险增加 17%。研究人员表示，虽然一部分人的胆固醇代谢速度很快，不会影响血液中的胆固醇浓度，但对其他人来说并非如此。

如果你曾听说鸡蛋可能致癌的谣言，那么你可以暂且忽略。来自哈佛大学的流行病学和营养学教授兼医学博士梅尔·斯坦弗（Meir Stampfer）认为，“鸡蛋的真正不足，是其可能对心血管造成不利的影响。有些人提出鸡蛋是致癌的风险因素，但未能提供令人信服的证据。”