素食能满足运动的能量需求吗？
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最新研究将植物性饮食跑者与杂食性饮食跑者进行了比较，点击了解研究详情。
最近更新：2021年5月28日
大多数运动员都很关心自己吃了什么。毕竟吃错食物会引发训练中的胃部不适，而吃对食物则可以提升个人纪录，加快恢复速度。关于植物类食品是否能提供肌肉修复所需的蛋白质，以及无肉饮食是否能为一些锻炼动作提供足够能量，一直众说纷纭。而 《国际运动营养学会杂志》 上刊登的一项研究指出了重要发现：素食对运动表现并没有负面影响。
德国研究人员招募了 76 位男性和女性休闲跑者。这些跑者分别属于杂食主义者、乳蛋素食者，或是纯素食主义者。研究人员要求参与者通过动感单车进行评测，测试他们的运动强度以及坚持时长，来评估他们的最大力量输出。以 50 瓦特阻力热身 6 分钟后，几近消耗了十分之一或五分之一的体力，接着每分钟叠加 16.7 瓦特的阻力，直到参与者踩不动单车。
那么，到底哪一组表现更好呢？测试开始 20 分钟后，所有参与者都已经精疲力尽。事实上，研究者发现，杂食主义者、乳蛋素食者和纯素食主义者的运动量上限没有差别。
这项研究的作者，德国汉诺威莱布尼兹大学食品科学和人体营养学院博士后研究员 Josefine Nebl 表示：“如果能保证摄入充足的能量和营养，休闲跑者的饮食习惯不会影响他们的运动能力。”
测试前 24 小时，参与者摄入的餐食有着巨大差异。根据记录，纯素食主义者食用了更多的碳水化合物、纤维、镁、铁、叶酸和维生素 E，而与杂食主义者以及乳蛋素食者相比，脂肪和维生素 B12 的摄入量相对较少。 Nebl 博士表示，只要他们摄取了相同总量的优质卡路里，乳蛋素食者和纯素食主义者也能获取与杂食主义者一样的运动能量。