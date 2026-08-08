德国研究人员招募了 76 位男性和女性休闲跑者。这些跑者分别属于杂食主义者、乳蛋素食者，或是纯素食主义者。研究人员要求参与者通过动感单车进行评测，测试他们的运动强度以及坚持时长，来评估他们的最大力量输出。以 50 瓦特阻力热身 6 分钟后，几近消耗了十分之一或五分之一的体力，接着每分钟叠加 16.7 瓦特的阻力，直到参与者踩不动单车。

那么，到底哪一组表现更好呢？测试开始 20 分钟后，所有参与者都已经精疲力尽。事实上，研究者发现，杂食主义者、乳蛋素食者和纯素食主义者的运动量上限没有差别。



这项研究的作者，德国汉诺威莱布尼兹大学食品科学和人体营养学院博士后研究员 Josefine Nebl 表示：“如果能保证摄入充足的能量和营养，休闲跑者的饮食习惯不会影响他们的运动能力。”