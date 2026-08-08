

新的一天开始时，如果你感觉神清气爽，则说明你获得了充足的睡眠。不过，关注你在下午和傍晚的状况同样十分重要。 Halson 教授表示：“在开车回家路上，当你在红灯前停车时，你是否有点心不在焉，昏昏欲睡？夜晚降临，当你在沙发上看电视时，会不自觉地打瞌睡吗？如果你有这样的经历，不妨每晚增加半个小时的睡眠，直到这种情况不再出现。”

从清晨起床直到临睡阶段，如果你能始终保持头脑清醒，这才说明你的睡眠是充足的。

不妨从此刻开始养成良好习惯吧：在此，我们向你发起挑战，请开始测算及评估你的睡眠状况，掌握所需睡眠的基准信息。在床边放一个笔记本，并坚持追踪记录一周的数据。每天记得写下你入睡和醒来的时间。当你感到疲倦时，也要速速记录下来，并备注当时的时间，每天一次或两次。此外，在你每次动笔记录睡眠时，别忘了给自己一点精神鼓励：“干得漂亮！”。一周后，你可以回顾数据并实施 Halson 教授的建议，如有必要，将每晚的睡眠时间增加 30 分钟，直到白天不再感到疲倦为止。