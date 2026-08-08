尽管按照字面定义，只要是头部低于心脏的瑜伽体式，都属于倒立的方式，哪一款倒立式可能都有你想练的，布兰登·柯林斯沃思教练的观点无疑带来了一个更为重要的问题：是什么动机使你在训练中加入倒立？

除了柯林斯沃思教练提到的优点外，倒立式还对身体和生理大有裨益。根据《BMC 研究笔记》刊登的一项初步研究表明：通过为期八周的瑜伽计划，参与者的倒立时间逐步从 7 分钟增加到 20 分钟，并且大多数参与者晚上的心率变异会显著加大。这意味着参与者更多时间处于副交感状态（也就是身体的休息和消化模式）。在这种状态下，包括你的心率、血压和身体压力都会降低，肌肉会放松，而身体能量的储备也会增加。也就是说，倒立式对自主神经系统有复元作用。