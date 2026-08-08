如果你更多时候是在谈论或幻想自己要达成的健身目标，而不是付诸实际行动，那么这可能就是寻求运动搭档帮助的好时机。

在你健身的过程中，可以找一位伙伴来督促你，或是找位伙伴与你一起努力，这能让实现目标获得更好的助推力。在伦敦大学学院的一项研究中，多对情侣希望能减肥、多运动或少抽烟，而其中目标一致的同居情侣获得更为成功的结果。而发表在《个性与社会心理学杂志》上的一项研究发现，无论是对于短期还是长期的目标而言，配偶的支持都有助于另一方取得进步并向目标靠近。

并不是非得结婚才能找到人来帮助自己实现目标，根据多位心理学家和教练的说法，你需要的只是一个运动搭档。无论是你那重要的另一半，还是家人、朋友或导师，只要能鞭策你更上一层楼就行。