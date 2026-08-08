为自己找一个运动搭档
训练
为什么找个运动搭档，能让你在健身之路上跑得更快、更远？这背后的原因到底是什么呢？
如果你更多时候是在谈论或幻想自己要达成的健身目标，而不是付诸实际行动，那么这可能就是寻求运动搭档帮助的好时机。
在你健身的过程中，可以找一位伙伴来督促你，或是找位伙伴与你一起努力，这能让实现目标获得更好的助推力。在伦敦大学学院的一项研究中，多对情侣希望能减肥、多运动或少抽烟，而其中目标一致的同居情侣获得更为成功的结果。而发表在《个性与社会心理学杂志》上的一项研究发现，无论是对于短期还是长期的目标而言，配偶的支持都有助于另一方取得进步并向目标靠近。
并不是非得结婚才能找到人来帮助自己实现目标，根据多位心理学家和教练的说法，你需要的只是一个运动搭档。无论是你那重要的另一半，还是家人、朋友或导师，只要能鞭策你更上一层楼就行。
拥有运动搭档的好处
就本质上来说，运动搭档所发挥的作用就和其名称的含义一样。Nike 教练考特尼·费伦（Courtney Fearon）提到：“运动搭档就是在健身之路上负责督促你达成特定目标的人。”考特尼·费伦教练常鼓励他的学员找一个运动搭档，而他自己也经常那么做。“如果你设定了一个健身目标，运动搭档可以在你定好要健身的日子里帮忙检查进度，让你坚持按计划完成训练。运动搭档也可以和你一起完成每一次训练，并鼓励你超越自我极限。”他补充道。
不仅如此，运动搭档还可以为训练过程增添乐趣，比如说播放健身歌单或大声报出你的进度，有效地激发你的动力。费伦教练表示，运动搭档有助于你在状态不佳的日子里坚持完成训练，纠正你消极的自我对话，还可以提醒你记得停下来补水。同时，运动搭档也可以在你的激励下收获同样出色的健身效果。这是一种互利共赢的关系。
如何找到理想的运动搭档
很遗憾，你不能像在社交软件上那样直接右滑就配对到理想的运动搭档。你可能很自然地就会想到找你的挚友过来帮忙，但这未必是正确的做法。应用运动心理学协会成员斯蒂芬·冈萨雷斯（Stephen Gonzalez）博士表示，我们通常会向好朋友寻求安慰和支持，但却不一定能接受他们向自己提出挑战和客观的建议，而这正是运动搭档需要为你做的事情。
话虽如此，你肯定也希望运动搭档和你拥有相同的频率、相似的看法和价值观，同时又拥有不同的优势。费伦教练说道：“运动搭档最主要的是，你们可以彼此互补，各有所长。彼此的优点可以是有活力、守时，也可以是有条理。比如你们中的一个人可能非常喜欢山地短跑，而另一个人则喜欢在健身房锻炼。那你们就可以学习彼此的长处。”
不过，不要找太厉害的人来当你的运动搭档，比如身为健美运动员的表弟、炒得一手好菜的工作伙伴或者写畅销书的同事。你可能无法适应他们的日常计划，而且他们所掌握的技能对你来说还有些难度。相反地，你可以找那些比你的目标水平略高一些的人来当你的运动搭档。密歇根州立大学的一项研究发现，一个人如果和比自己更有能力的伙伴一起运动，那么就更有可能增加训练时长。毕竟，谁都不想成为拖后腿的那个人。
斯蒂芬·冈萨雷斯博士建议，和潜在的运动搭档人选好好地谈一谈。可以参考以下两个关键问题：
- 在平常做决定时，你的普遍核心价值观是什么？
- 在帮助像我这样的人时，你会如何利用这些价值观来做决定？
如果你能接受他的答案，那就进入下一步！如果你不确定他的答案是否适合你，那就别将就，继续寻找下一个人选。
加深伙伴关系
已经找到运动搭档了？做得好。现在，我们来看看有哪些方法可以巩固你们之间的关系，让你们都能在彼此的帮助下取得进步。
1. 开诚布公
在逐个讨论你们的目标和需求时，要足够具体。举例来说：“我想在年底前跑一次越野半程马拉松，我将按照一个为期 12 周的训练计划，每周进行两次力量训练。我希望你能在每次训练的前一天晚上发消息给我，然后我们一起完成每周一次的跑步训练。”而你要明确地表示搭档可以在认为有必要时帮忙重新调整计划。比如，你的目标看起来难度太高或压力太大的时候，或者是你要求太多或太少的时候。冈萨雷斯博士表示，在关系建立之初就要约法三章，这有助避免遭遇失败和挫折。
除此之外，还要讨论出定期检查进度的方式和频次。根据美国心理学会的一项研究指出，定期检查进度有可能让计划成功的几率增大，而且检查的频次越高越好。但最重要的是，你们要商定一个对双方都合适的检查频次和方式。如果你们中恰好有一个人是世界上最不爱回消息的人，那么或许你们可以定个时间打视频电话。又或者，如果你们喜欢在一起吃健康午餐的时候检查进度，那就尽管这样做吧。冈萨雷斯博士表示，哪种接收反馈的方式对你们来说最好、最准确，就选哪种，最好要尽可能地提前做好计划。
2. 拥有强大的心理承受能力
不说无用的话也应该是约定的一部分，虚假的赞美毫无用处，因此请准备好接受建设性的批评意见。冈萨雷斯博士说：“你的运动搭档应该要能指出你行动上的不足，比如这周没有及时回消息、在训练时划水，或者看起来心不在焉。而且应该在你每次表现出色时与你击掌，以示鼓励。”同理，你给伙伴的反馈也应如此。
如果你听到的严苛话语多得超出你的承受范围，可以试着去探究其中的缘由，并谢谢运动搭档提出的中肯建议。冈萨雷斯博士表示，如果运动搭档的反馈既没用也不可行，那么你可以告诉他，你感谢他付出的时间和精力，但你却没有得到你真正需要的帮助。无论他们是否愿意改变，都要把这当做是一段学习的经历。
3. 一起选定新目标
为了在第一次大获成功之后继续进步，费伦教练建议，无论是安排计划的下半节，还是为了拿下你们讨论过的那个证书而学习，都要继续用任务的方式来设定目标。费伦教练解释：“当你们投入到不同的任务中并合力把任务完成时，你们会获得新的技能和成就感带来的动力，也许还会做一些你们之前都没有做过的事情，让彼此之间的关系得到巩固。”
选择一些运动之外的有趣目标，也是一个很好的主意，比如每周读一本书，或者学习演奏一门乐器。这样，你们就能在这段关系中不断投入感情，持续加深你们的关系，最终一同收获成长。
文字：Justin Block；插画：Kezia Gabriella