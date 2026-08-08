有些人喜欢一大早就去健身房报道，那个时间点甚至连咖啡馆都还没开门；另一些人则喜欢在太阳下山后进行训练。这就像勒布朗与乔丹之争，辩论双方都试图说服他人加入己方阵营。

如果你十分在意训练的时机，那你可能会在一天中选定某个时段进行训练。佛罗里达大学肌肉学研究所副主任兼生理学教授卡琳·埃瑟（Karyn Esser）博士表示：“人们的确可能会偏爱某个特定时段来训练，这是由基因决定的。但如果你是随心所欲、想动就动的训练人士，那你也大可放心，因为提升训练效果的神奇时段并不存在。归根结底，科学已经证实，任何时间只要你能完成训练，都是一天中的最佳训练时间。”

这真是条振奋人心的消息，因为这个科学事实让参与运动的阻碍又少了一个。再来一剂强心针助你潜心训练吗？越来越多的研究表明，不同时间的训练还能为你带来额外收获。为了更好地培养日常训练习惯，选择特定时段训练，可以为身体带来各种益处。