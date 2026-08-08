选对训练时机，事半功倍
训练
一天中，是否真的有“恰当”的训练时间点？这个问题一直饱受争议。下文将力图消除你的困惑
有些人喜欢一大早就去健身房报道，那个时间点甚至连咖啡馆都还没开门；另一些人则喜欢在太阳下山后进行训练。这就像勒布朗与乔丹之争，辩论双方都试图说服他人加入己方阵营。
如果你十分在意训练的时机，那你可能会在一天中选定某个时段进行训练。佛罗里达大学肌肉学研究所副主任兼生理学教授卡琳·埃瑟（Karyn Esser）博士表示：“人们的确可能会偏爱某个特定时段来训练，这是由基因决定的。但如果你是随心所欲、想动就动的训练人士，那你也大可放心，因为提升训练效果的神奇时段并不存在。归根结底，科学已经证实，任何时间只要你能完成训练，都是一天中的最佳训练时间。”
这真是条振奋人心的消息，因为这个科学事实让参与运动的阻碍又少了一个。再来一剂强心针助你潜心训练吗？越来越多的研究表明，不同时间的训练还能为你带来额外收获。为了更好地培养日常训练习惯，选择特定时段训练，可以为身体带来各种益处。
上午 7 点：提神醒脑，精神百倍
《生理学杂志》发表的一项研究指出，运动可以改善昼夜节律，还能促进人体生物钟与太阳运转节奏保持一致。除此之外，还有发现表明清晨训练能将人体生物钟向前调整。
这意味着在早上 7 点训练可以助你保持满格状态一整天，还能调节身体应该入睡的时间，促进作息与日出和日落保持同步。光照对生物钟有重要影响，它可以影响你的荷尔蒙、体温和饮食习惯。
中午 12 点之前：体重管理更轻松
《国际肥胖症杂志》发表的一项研究指出，相比于下午 3 点之后训练的人，在中午之前训练的人可能会减掉更多的重量。原因在于午前训练的人，一天燃烧的卡路里更多，而较晚训练的人也易于摄入更多卡路里。
卡琳·埃瑟博士解释道：“如果你上午就活力满满，那么你之后继续运动的几率会更大，而一天中就能消耗更多的热量。”训练还可以让你选择更健康的食物，因此午餐前的训练可以助你践行健康理念一整天。
下午 1–4 点：高效燃烧卡路里
人体都存在静息代谢率，即人在清醒和休息时的基础能量燃烧值，它是体重变化的主要因素。《当代生物学》杂志发表的一项研究发现，其实人体在下午和晚上休息时燃烧的卡路里最多。
研究人员发现，静息代谢率与体温的变化是同步的，而挥汗训练是促进体温升高最好的方法。埃瑟博士表示：“如果你的静息代谢率在下午较高，同时你又增加了训练量，那么就会额外消耗能量。”这样一来，训练期间的卡路里燃烧量也会提高。
如果在生活方式不变的情况下，你希望凭借强度相同的训练燃烧更多卡路里，那么在这段时间投入训练也许是个可行的方法。
下午 3–6 点：改善整体健康
近期发表在《生理学报告》(Physiological Reports) 杂志上的一项研究显示，人体在下午训练之后也许能更好地控制血糖水平。研究人员确定，相比于上午训练，下午训练可以提升胰岛素敏感性，这对存在前驱糖尿病等代谢问题的人来说是件好事。
提升整天的血糖管理水平，可以预防肥胖和心血管疾病等长期健康问题。这项研究指出，此时训练还能带来额外的训练成效：人体在这时间段内应该会更有活力，可能会让你训练得更卖力一些，以达到更好的训练效果。
下午 4–8 点：充分增肌
你在下午的举重训练课时，如果不由自主地往杠铃上又加了一块杠铃片，这是有原因的：《生理学》杂志 2020 年发表的一篇科学评论表示，人体进行等长肌力训练（针对握力或股四头肌等大肌群）的能力会在下午达到顶峰。研究人员解释说：“下午的体温比较高，有助于肌肉更轻松地迸发更多力量。”
《应用生理营养代谢》上的另一项研究表明，在临近下午 5 点及之后进行训练甚至还能练得更持久。这要归功于此时人体摄氧能力增强，为发力肌肉输送了更多氧气。意即人在傍晚或晚上规律训练可以提高肌肉的力量和耐力。
晚上 7–8 点：舒适休息，轻松恢复
你可能听说或曾经经历过，晚上训练会让你兴奋并影响睡眠。但《实验生理学》杂志发表的研究发现，相比于在一天中其他时段进行训练，夜间训练对睡眠的干扰并没有很显著。活跃的夜猫子在非快速眼动睡眠阶段的睡眠时间会增加，而这一阶段是身体修复和组织再生的阶段，也就是说，这个时候进行训练可以帮助你快速恢复。
还有几条妙招让夜间训练不会影响睡眠：《运动医学》发表的一篇科学评论，建议要将日常训练保持在中等强度（假设将训练努力等级分为 1 到 10 级，4 到 6 级即为中等强度），而且至少要在睡前一小时结束训练。
如果你正在为一个特定的目标而努力，无论是减肥还是增重，最好的方法可能是将训练时间安排在你身体精力最充沛的黄金时段。
文字：Ashley Mateo
插画：Kezia Gabriella