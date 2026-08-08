并不是非得一次锻炼整整 1 个小时，才能取得进步。根据专家研究发现，一天中做多次的“零食式”锻炼，意即少量多次运动，也能帮你提高训练效率。对想要更灵活地安排训练的人来说，这无疑是个好消息。

需要明确的是，做一组单一动作或快速完成一系列不同动作，都算是零食式运动，但这并不包含日常活动。举个例子，在一段楼梯上重复冲刺跑就算，但以爬楼梯代替坐电梯就不算。

不久前，英美等国家的官方运动指南还建议成人每周至少要运动 150 分钟，且无论运动强度如何，训练时间每次至少要超过 10 分钟。而现在，10 分钟法则已被淘汰，因为有越来越多的数据表明，每一次少量运动都有效。

在杜克大学生活中心担任临床转化主任的医学博士威廉·克劳斯（William E. Kraus）专门研究了短时间运动的长期功效，他指出：“我们找不到任何证据表明，你必须运动超过 10 分钟。如果你把锻炼分散在一天当中，你仍会从中受益。”