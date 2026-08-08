正确的姿势，就是让身体保持自然的体态，主要由脊椎直立稳定。纽约健身康复机构的运动脊椎按摩师亚历山大·杜马（R. Alexandra Duma）指出，良好的姿势为：肩膀向后、挺胸、站直、骨盆处于中立位、耳朵与肩头成一条直线。换句话说，这是一种毫不懒散的姿势。这听起来像是一长串要诀，但只要纠正一两个体态问题，很多的问题就会顺理成章地解决。毕竟，身体就像一个大大的木偶，牵动一根线，便会产生连锁反应。

“由于现今人们习惯于久坐不动，一直盯着屏幕，自然的体态已经演变成错误的姿势，有些本应激活的肌肉都没有用上，所以像深层颈屈肌就处于松驰状态，所以你会伸脖子耸肩，让本不该承受这些重量的纤细肌肉紧绷起来。”按摩师亚历山大·杜马指出。事实上，如果头部前倾 15 度，原本 4.5 到 5.5 公斤的头部就会突然给颈椎或颈部带来 12 公斤的压力。按摩师杜马解释道：“随着时间的推移，这些压力不断累积，会磨损我们的骨骼、关节和韧带。”

按摩师杜马的工作一直和美国队的运动员相处，她表示：“懒散的姿势，即使当时让你感觉很舒适，实际上也需要更多的能量。你的身体反倒要加倍努力，才能让你长时间保持这种姿势，无论你在做什么，这都会更快导致疲劳。”理疗博士丹·佐丹奴（Dan Giordano）表示：“改善姿势能使你更有精力，从而提高运动效率，为日常活动和训练带来事半功倍的效果。”