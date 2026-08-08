改善姿势，事半功倍
训练
无论在健身房还是生活中，调整良好姿势可以让你身体舒缓并提升力量感。看看怎么做好正确姿势，感受它的好处和功效吧！
我们并不想像妈妈一样唠叨，但你真的应该端正坐姿。
你可能已经有所了解，改善姿势可以帮助避免不适和疼痛。但专家表示，这样做还可以从多方面提升你的运动表现。
正确的姿势、错误的姿势、不良的姿势
正确的姿势，就是让身体保持自然的体态，主要由脊椎直立稳定。纽约健身康复机构的运动脊椎按摩师亚历山大·杜马（R. Alexandra Duma）指出，良好的姿势为：肩膀向后、挺胸、站直、骨盆处于中立位、耳朵与肩头成一条直线。换句话说，这是一种毫不懒散的姿势。这听起来像是一长串要诀，但只要纠正一两个体态问题，很多的问题就会顺理成章地解决。毕竟，身体就像一个大大的木偶，牵动一根线，便会产生连锁反应。
“由于现今人们习惯于久坐不动，一直盯着屏幕，自然的体态已经演变成错误的姿势，有些本应激活的肌肉都没有用上，所以像深层颈屈肌就处于松驰状态，所以你会伸脖子耸肩，让本不该承受这些重量的纤细肌肉紧绷起来。”按摩师亚历山大·杜马指出。事实上，如果头部前倾 15 度，原本 4.5 到 5.5 公斤的头部就会突然给颈椎或颈部带来 12 公斤的压力。按摩师杜马解释道：“随着时间的推移，这些压力不断累积，会磨损我们的骨骼、关节和韧带。”
按摩师杜马的工作一直和美国队的运动员相处，她表示：“懒散的姿势，即使当时让你感觉很舒适，实际上也需要更多的能量。你的身体反倒要加倍努力，才能让你长时间保持这种姿势，无论你在做什么，这都会更快导致疲劳。”理疗博士丹·佐丹奴（Dan Giordano）表示：“改善姿势能使你更有精力，从而提高运动效率，为日常活动和训练带来事半功倍的效果。”
姿势与运动表现的关系
“毋庸置疑，姿势关乎身体力学。”丹·佐丹奴博士说道。因为限制身体某个部位的活动，会导致它周围本不强健的肌肉和关节愈加松弛，从而增加受伤的风险，影响你的运动表现。
举个例子，如果你做向头以上发力的运动，比如排球或者是举重，在发球和击球时，不正确的姿势会逐渐增加肩胛骨向上内旋。佐丹奴博士指出，这很可能产生撞击风险，并对肩部造成其他伤害。
佐丹奴博士表示，不良姿势还会限制胸椎的活动能力，也就是从脖子下方到胸腔底部脊椎的区域，这可能会影响你旋转身体躯干产生的力量。尤其拳击手、高尔夫球手和网球运动员要特别注意。
按摩师杜马指出，姿势问题不仅在举重运动员和高强度运动员中十分常见，跑者也有可能因此中断跑步，尤其是当骨盆与脊椎的自然曲度不一致时，会让更多的压力落在背部和膝盖，而不是臀大肌。按摩师杜马表示，对于任何一个经常运动的人来说，懒散的姿势会降低运动时的呼吸效率，从理论上讲，调整体态会令你的运动之路更稳更长。
那么你想要改善姿势为训练助力吗？几个要点带你保持良好姿势。
- 灵活办公。
如果伏案工作，你可能会经常弯腰驼背。佐丹奴博士建议，将电脑显示器调至与眼睛同一水平高度，肘部呈 90 度角自然放松。这意味着你要为笔记本电脑再配一个显示器了。条件允许得话就尽量站着工作，否则就坐下来，臀部向后落座在椅子上，双脚平放在地面上，臀部略高于膝盖。椅背高度应能支撑中背部，最好能高到支撑头部。
- 经常走动。
佐丹奴博士建议，与其长时间坐着，不如设一个 45 分钟间隔的闹钟。铃响就检查一下自己的姿势，然后站起来散步 5 分钟，注意挺直腰杆。他认为：“这也会有助于改善血液循环，让大脑得到休息。”
- 拉伸。
坐在椅子上，双手放在大腿上，慢慢地将肩膀向下向后拉。挤压肩胛骨 5 到 10 秒，一天做 3 到 5 次。按摩师杜马认为：“这有助于重新调整懒散的姿势，打开胸腔，充分吸气和呼气，让横隔膜成为呼吸活动的主力肌肉，这样你就可以保存能量，降低心率，促进循环。”
佐丹奴博士建议，你还可以尝试低位平板支撑，帮助强化核心肌群以及肩袖和肩胛骨周围的姿势肌。尝试此项训练时，在两只手腕绕上迷你阻力带进行前臂平板支撑，在保持阻力带拉紧的同时将肘部压向地板，保持 15 到 30 秒。每天重复 3 到 5 次。
多方尝试，渐入佳境
想要改善姿势，没有一蹴而就的方法。你需要持之以恒地训练你的大脑，让身体养成正确的习惯姿势。佐丹奴博士表示：“一旦运动神经识别到身体重复的模式，你的姿势就能得到改善。”以上练习每周至少做 3 次，坚持大约 4 到 6 周，就会产生明显的改变。
以前妈妈告诉你要坐直的时候，你可能只是随便听听。现在真该听她的话了，以后你会感谢她的。