你可能会在训练前喝一杯奶昔，吃一根能量棒或一片花生酱吐司。不过说实在的，你完全可以考虑用土豆来代替。阿马多·萨尓瓦多表示：“土豆有助于增加肌肉糖原的储备，为肌肉带来耐力训练和力量训练所需的能量。”

新奥尔良注册营养师莫莉·金博尔（Molly Kimball）补充道：“在运动前吃一颗土豆，也能够在训练过程中为你提供能量。把土豆简单地烤一下或捣碎均可，还可以加点橄榄油和盐。在训练前吃土豆能够产生饱腹感但不会感到腹胀。“如果在摄入碳水化合物后几小时才开始训练，血糖可能会降低，这会加重你的训练难度。”