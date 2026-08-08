如果你想在日常生活中做出积极改变，不妨采纳我设计的这套“微习惯”，相信可以帮助你作出持久且有益地改变。

创建这套方法论的初衷，是我个人想养成一些好习惯，来改善自己的健康状况。作为斯坦福大学的行为科学家，10 年的科技产品研究生涯让我明白了一个真理：改变行为，必须从小处着手。

我耗费了数月时间进行研究：如何将新的锻炼、营养和恢复习惯纳入日常生活中，并持之以恒。随着研究的深入，我的生活在不知不觉中产生了积极的变化。而我也想知道我的方法是否对其他人有效。