从点滴改变开始，养成新的运动习惯
训练
BJ Fogg 博士
什么是微习惯？它们是如何起作用的？
如果你想在日常生活中做出积极改变，不妨采纳我设计的这套“微习惯”，相信可以帮助你作出持久且有益地改变。
创建这套方法论的初衷，是我个人想养成一些好习惯，来改善自己的健康状况。作为斯坦福大学的行为科学家，10 年的科技产品研究生涯让我明白了一个真理：改变行为，必须从小处着手。
我耗费了数月时间进行研究：如何将新的锻炼、营养和恢复习惯纳入日常生活中，并持之以恒。随着研究的深入，我的生活在不知不觉中产生了积极的变化。而我也想知道我的方法是否对其他人有效。
9 年间，我指导了逾 40,000 人养成良好习惯，并且收集了超过 500,000 个关于有效方法的数据点，最终得出结论：微小的改变不仅有效有趣，而且见效快，能够为你带来更大的变化并改造你的人生。
“微习惯”如何发挥作用？
从微小的改变着手，意味着我们可以更轻松地养成习惯，而无需过分依赖意志力或能动性。事实上，意志力或能动性并不是帮助人们养成好习惯的利器。从科学的角度来解释很简单：行动越难执行，就越需要能动性。要做 100 个波比式，你可能需要整支团队为你加油助威。然而当你独自一人，你就会缺乏动力、畏难而退。
为了避免三天打鱼两天晒网的不良循环，微小而不费力的改变显然是更好的选择。一天只做 2 个波比式，我们坚持下去的可能性明显就会大很多。即便刚结束繁忙的一天，只要做完 2 个，就可以躺在沙发上了。我们要的是持之以恒。通过这种方式，我们能更轻松地获得成就感。这种成就感才是我们实现长久改变的关键。
为什么感受“闪光时刻”有助于我们取得成功
尽管和常见说法不同，但习惯确实不是仅仅通过重复行为养成的，而是由情感所驱动。当你因为养成新习惯而颇有成就感时，就会将这种习惯铭记到大脑中。成就感会产生化学反应，让习惯变成更为自觉的行为。（这就是所谓的“习惯”——你会自觉去做的事。）
我通过研究发现，如果人们能获得强烈的即时成就感，习惯就能立刻养成。但我发现这种成就感还没有贴切的称谓，所以我在自己的书中将这种感受命名为“闪光时刻”。
要轻松养成好习惯，我们就要善于感受“闪光时刻”。它可以赋予你强大的能量和充沛的信心，助你在日常生活中做出改变。
将“微习惯”付诸实践
我已经写了一本书讲述如何将“微习惯”付诸实践，与此同时，还发起了一项为期 5 天的免费计划，由本人或经由我培训的专业教练向参与者提供指导意见。
现在，就让我在这里为你介绍这套方法的 3 大基本步骤：
01 细化你的新习惯
无论你想养成怎样的新习惯，比如运动习惯（请确认这确实是你想要做的，而不是你认为自己“应该”做的），都要保证这个习惯具体而微小。我所说的“微小”是指设置一个简单的标准。简单不费力的标准对于长期坚持至关重要。举个例子，如果你想要更优质的睡眠，那么你可以养成在厨房而不是在卧室给手机充电的微习惯。或者，如果你希望自己的运动更规律，那么你可以养成晚上整理健身包的微习惯。如果某一天，你打算迈出更大的一步，比如不再按原计划完成 2 个波比式，而是做 20 个，那就太棒了。
请把这看作加分项，而不是强制要求。要诀就是：你设定的新习惯越微小，你对动机的依赖就越少。
02 找到能让新习惯自然融入日常活动的切入点
例如，你可以在早晨倒咖啡或上班路途中坐下来时，养成 3 次冥想呼吸的新习惯。为了进一步巩固新习惯，请在“秘诀”中写下行动顺序：
在早晨倒咖啡后，我会进行 3 次冥想呼吸。
你已经习惯的例行之事（早晨倒咖啡）对提醒你养成新习惯（ 3 次深呼吸）最有帮助。
03 有意识地培养习惯
我们知道，“闪光时刻”的积极感受有利于养成新习惯，但是要获得它可不能听天由命。不如控制自我情绪，有意识地去创造这种“闪光时刻”的感受，从而促进习惯的养成。
对有些人而言，像是老虎·伍兹挥拳鼓劲时，会带来“闪光时刻”的感受。对另一些人而言，随着脑海里响起的心爱旋律来一场快舞也会带来“闪光时刻”的感受。对于大多数人而言，在内心称赞自己“干得好”或者“棒极了”就可以带来“闪光时刻”的感受。你大可以尝试各种选项，然后找到对你而言最有效的办法。（例如，为了培养波比式习惯，你可以在完成最后一跳时，举起拳头说“搞定！”）通过有效的自我肯定，你可以在短短几天内就养成习惯。
如果无法坚持某个习惯，就试着将这个习惯进一步细化，或者另找一个能将这个习惯融入日常生活的切入点。当你觉得自我肯定没有效果，也可以探索其他方法营造“闪光时刻”的感受。
此外，我们要意识到有些习惯能够迅速养成，而另一些则颇具挑战性。在某些情况下，你可能会发现自己其实并不想养成某个习惯。这都不是问题。我们该做的是制定完善的计划并专注于培养你真正渴望的新习惯。通过不断的练习，制定训练计划并坚持训练的方法，你就会清楚如何赋予自己强大能量，从而做出积极改变。
BJ Fogg 博士是斯坦福大学行为设计实验室创始人。
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