1. 昨晚没睡好：6-4-X 呼吸法

治疗师迪克表示：“醒来时疲惫不堪，昏昏沉沉，表明你处于副交感神经状态。”不管你是熬夜看最爱的电视节目，还是工作到深夜，他指出：“延长吸气并快速呼气可以提高你的心率，并通过刺激交感反应来让你更清醒。”

面朝上躺下，吸气 6 秒，屏息 4 秒，然后撅起嘴唇用力呼气。呼气时要迅速有力，将肺部剩余的二氧化碳排出。治疗师迪克表示：“这样可以为横膈膜提前施压，下一次呼吸时方便吸入更多的新鲜空气。”



2. 没有动力做事：愉悦呼吸法

愉悦呼吸法这个名字听起来可能有点好笑，但科威特某一瑜伽馆的创始人萨那·A·贾曼（Sanaa A. Jaman）博士认为：“这种三部分呼吸法能让你充满能量。”博士她指出：“运动配合深呼吸，会首先刺激交感神经系统，增加血流中的含氧量，从而焕活全身。副交感神经反应会紧随其后，促使你更加清醒、情绪高涨、充满动力。“

从站姿开始，双脚分开与髋同宽，微微屈膝。吸气至肺活量的三分之一，想象吸入空气至肺下部，同时将手臂向身体前方摆动，掌心向上。然后吸气至肺活量的三分之二，这时想象吸入空气至肺中部，同时向两侧呈“T”字形水平伸展双臂，掌心向上。继续吸气让空气充满肺部，直到无法再吸进任何空气，向上摆动手臂，掌心相对，举过头顶。最后，张开嘴，“哈”地发声呼气，同时屈膝下蹲，双臂向下向后摆动，就像一个跳水运动员。



完整重复以上动作 7 到 9 次，即可获得充分的效果。



3. 感到焦虑：延长呼气法

大多数人在特别不安时，呼吸会变得浅而急促。这种胸式呼吸会增加心率，加剧紧张和压力感，使情况变得更糟。治疗师迪克建议，可改为横膈膜呼吸，令呼气比吸气长，从而开启副交感神经的放松反应。

姿势不限，深呼吸 6 秒，感受腹部扩张。达到极限后屏息 4 秒。然后呼气 12 秒，感受腹部收缩。

注意：如果你不能完整地完成 12 秒呼气也没关系。可以先从 7 秒开始，然后慢慢增加。治疗师迪克指出：“你需要时间来慢慢练习，横膈膜就像其他肌肉一样，也需要训练。”



4. 想要训练后迅速放松：希塔利呼吸法

“希塔利”在梵文中的意思是“清凉”。萨那·A·贾曼博士介绍道，关闭训练引发的“应战或逃避”反应，转而开启“休息和消化”反应，这种方法可以帮助降低血压，进而降低体温，放松肌肉和神经。



坐在舒适的座位上，注视地面，或者闭上眼睛，双手放在膝盖上。伸出舌头，两侧向上卷曲形成管状，保持此姿势慢慢地深呼吸。然后闭上嘴巴，通过鼻子呼气。可随心重复次数，或者坚持至少 1 到 5 分钟，以便快速恢复。



5. 睡前放松：基于呼吸的身体扫描法

上床以后，如果你的大脑依然在活跃地运转，或者你只是睡不着，加州大学洛杉矶分校的研究表明，“身体扫描法”可以为你提供有效的帮助。呼吸法执业医师杰丝敏·玛丽（Jasmine Marie）表示，这种特别的身体扫描法，是扫描感受到紧张区域时配合深呼吸，来帮助缓解紧张，同时降低心率帮助入眠，并在扫描过程中分散大脑的注意力。



首先在床上伸展四肢，闭上眼睛。慢慢地深呼吸，延长你的呼气时间，比吸气时间长一倍。从上至下或从下至上感受身体各部位的状态。“辨别出有紧张感的部位，然后在此处专注呼吸。”



如果你做完一次完整的扫描后依然醒着，可以继续深呼吸或者交换顺序重新扫描。



无论这一天会发生什么，提醒自己“呼吸就好”，这可不只是一句口头禅。这是一项合理的计划，让你抛去混杂的感受，获得更多你想要的身心状态。