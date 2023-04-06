呼吸是自发的。你不需要告诉自己的身体该怎样呼吸。是这样吗？

瑜伽、太极和气功这样修炼身心的运动，将呼吸放在首位是有原因的。这些运动已发展了数百年，大师们通过某些方法总结出：“集中注意力控制呼吸，可以让自己身心合一，全面放松。”这个方法，你可能在瑜伽课上听到过“调息”这样的叫法。

用基本的生理学术语来说，吸气为身体提供活动所需的氧气，呼气则排出不需要的二氧化碳。“压力通常会导致大多数人不自觉地花费更多时间在能够应战或逃避的交感神经系统上，忽视了能够帮助休息和消化的副交感神经系统，而副交感神经系统正好能够降低心率和压力水平。”纽约物理治疗师阿尔文·迪克（Alvin Dike）表示并补充道：“当你有意识地控制呼吸时，你也可以控制自己的神经系统，迅速从紧张转为放松状态。”