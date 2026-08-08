苏格兰孤独网球场不孤独
社群
这个地形崎岖不平的苏格兰岛屿上， 英国最偏远的网球场将不同年龄和不同运动水平的当地人聚集在一起 。
“运动新场域”系列，围绕着运动场，看它如何成为了运动社群的集结地。
在苏格兰西海岸外赫布里底群岛的哈里斯岛上，生活着大约 2 万名吃苦耐劳的居民，还有数量远超居民的 5 万只生命力顽强的绵羊。他们一起创造了这里举世闻名的产品——手工编织的哈里斯花呢。而哈里斯岛的人们也如同花呢一般紧密联结，这是一个富有凝聚力的社群。
闭上眼睛，你会听到波涛拍打海岸的声音，石楠丛生的山坡上羊群咩咩的叫声，还有当地人在赛点时激动的呐喊声。在这片古老而荒凉的广阔天地，竟然出人意料地矗立着一座网球场—— 布纳本尼亚达尔 (Boona-ven-adder)，它可以说是英国乃至全世界最偏远的网球场。哈里斯岛的居民几乎与世隔绝，保持社交距离本就是他们每天的常态，所幸网球场的出现拉近了彼此之间的距离。
球场本身就足够吸引行人停下脚步观望，不过这里本来也没多少行人。几个游客从他们租的车里下来拍照。65 岁的迈克·布里格斯（Mike Briggs）在人造场地上笑着向他们挥手致意：“怎么了？是不是没见过这样的网球场？”
迈克和妻子佩奇也曾作为游客来到这里，他们每年都在山顶的同一间出租屋度过悠长的夏天。直到 1992 年，房主打来电话说要卖掉房子，夫妇当即决定买下它，并从英格兰南部搬来这里定居。
哈里斯和阿拉斯加州的朱诺一样处于极北地区。夏天呈现一派优美的田园风光，因此游客纷至沓来；而冬天则几乎没有阳光，猛烈的风暴从北大西洋袭来，导致没什么人到访。
布里格斯夫妇搬过来后去当地医生那里登记，被告知绝大多数外地人最多只能在这里撑上两年。但布里格斯夫妇和大多数外地人不一样。佩奇说：“我们唯一怀念的就是网球俱乐部，我们以前在那里打球，迈克还给青少年当教练。”于是他们决定建立一个网球俱乐部。
詹姆斯·麦高恩教儿子亚伦打球。
这对夫妇第一次来到哈里斯岛时，他们看到当地的孩子把渔网横搭在马路上，你来我往地击球，但是只要有拖拉机轰隆着驶过，就得赶快把渔网取下来。佩奇说：“我们相信网球场会对这个社群有益。”只是他们没想到之后的影响竟如此深远。
哈里斯岛风光。
与当地人打交道，小心点总没有坏处。为了建造球场，布里格斯夫妇发出调查问卷，慎重征求当地人的意见，并且得到了明确的答复。当地人们同意夫妇俩建造梦想的球场，且都愿意来打球。买地过程也十分顺利。迈克说：“当时很幸运，北哈里斯庄园的主人乔纳森·布尔默（Jonathan Bulmer）大力支持我们的想法，他以 1 英镑的价格把这块地卖给了我们。”
球场的设计与自然景观相契合。
哈里斯酒店的老板安德鲁·莫里森（Andrew Morrison）说：“这不只是一个简单的网球场，它的地基是由哈里斯岩石凿成的。我们都知道在这座岛上建造网球场是多么大的挑战。”为了筹集到 6.2 万英镑的资金，来建造球场和舒适的木制休息室，他们花了 4 年的时间，除了接受拨款外，他们还寄出手写信给许多职业球员和著名网球爱好者，询问他们是否有兴趣付出 50 英镑，成为外赫布里底群岛网球俱乐部的终身会员。迈克说：“那时候电子邮件还没有出现，传真又太麻烦，于是我们写了五百封信。”
这个方法很有效，会员申请如潮水般涌来。连网球传奇亨利·奥斯汀（Henry Austin）也从澳大利亚寄来了 5 英镑。佩奇说：“他们可能是被这种浪漫情怀感染了。”
网球是岛上居民的社交运动之一。
在休息室快速浏览一下来访者的预订信息，你会发现，最近有从新西兰、加拿大和阿根廷远道而来的游客，他们支付了 17 英镑的年租费来预订 90 分钟场地。不过球场主要还是全年为各个年龄段的当地居民服务，他们当中很多人都十分珍惜这个通过运动建立的社交机会。布里格斯夫妇还在圣诞节后第一天的节礼日，举办一年一度的网球锦标赛，加上热香料酒和百果馅饼的吸引力，球员和观众的热情一浪高过一浪。
Dan Mackinnon 和 John Macleod 双打对战 Andrew 和 Hugh Morrison。
丹·麦金农（左上图左边和左下图）和约翰·麦克劳德（左上图右边）双打对战安德鲁·莫里森（右上图和右下图左边）和休·莫里森（右下图右边）。
岛上土生土长的农场主约翰·麦克劳德（John Macleod）说：“我以前从没打过网球，但自从球场开放，我就会定期在这里打网球。”布里格斯夫妇教会了当地许多学生打网球，他们还提到有几个学生现在仍然活跃在球场，其中就包括经营哈里斯酒店已逾百年的莫里森一家。安德鲁说：“如果在别的地方生活，我不确定自己会不会打网球，但在这样的环境中，打网球给我带来了无限乐趣。”
左上起顺时针：戴安娜·麦金农、露丝·汉密尔顿、莫拉格·麦克唐纳、克里斯汀·麦克米利昂、戴安娜、佩奇、戴安娜、露丝、莫拉格
左上起顺时针：戴安娜·麦金农、露丝·汉密尔顿、莫拉格·麦克唐纳、克里斯汀·麦克米利昂、戴安娜、佩奇、戴安娜、露丝、莫拉格
但球场的意义不仅限于打网球。迈克说：“球场用途非常广泛，远超我们的想象。”迈克不仅是草地网球协会认证教练，还是一名合格的哈他瑜伽教练。佩奇则是一名注册私人教练和普拉提教练，擅长帮助老年人改善灵活性。只要条件允许，二人都会在面朝大海的露天工作室上课。新鲜的空气和壮丽的景色有益陶冶身心。佩奇说：“优美的环境，地上排布着彩色垫子，学员在空中舞动着双腿，真是一幅美妙的画面。”
游客会怀着好奇心从世界各地来到这里，但当地人从岛上各处赶来，则是为了追寻社群的归属感。迈克说：“网球场已经成为一个人气聚集地。”佩奇补充道：“人们愿意冒雨从岛的另一端花一个小时赶来上课，你就知道它的意义远不止于此。”
文字：Hugo Macdonald
摄影：Tori Ferenc
发布时间：2020 年 9 月