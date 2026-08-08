在苏格兰西海岸外赫布里底群岛的哈里斯岛上，生活着大约 2 万名吃苦耐劳的居民，还有数量远超居民的 5 万只生命力顽强的绵羊。他们一起创造了这里举世闻名的产品——手工编织的哈里斯花呢。而哈里斯岛的人们也如同花呢一般紧密联结，这是一个富有凝聚力的社群。

闭上眼睛，你会听到波涛拍打海岸的声音，石楠丛生的山坡上羊群咩咩的叫声，还有当地人在赛点时激动的呐喊声。在这片古老而荒凉的广阔天地，竟然出人意料地矗立着一座网球场—— 布纳本尼亚达尔 (Boona-ven-adder)，它可以说是英国乃至全世界最偏远的网球场。哈里斯岛的居民几乎与世隔绝，保持社交距离本就是他们每天的常态，所幸网球场的出现拉近了彼此之间的距离。

球场本身就足够吸引行人停下脚步观望，不过这里本来也没多少行人。几个游客从他们租的车里下来拍照。65 岁的迈克·布里格斯（Mike Briggs）在人造场地上笑着向他们挥手致意：“怎么了？是不是没见过这样的网球场？”