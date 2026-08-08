一阵喧闹声中，一群孩子从路旁的一辆面包车里涌出，朝球场走去。他们来自当地的达姆达姆篮球学院，无论晴天还是雨天，他们都把这座球场视为自己的主场。富裕居民搬离沃尔图诺堡几年后，这里迎来了大量流离失所的移民。许多移民来自尼日利亚，他们将这里当做避难的场所，有时甚至住进城镇遍布的荒废建筑里。这所由当地居民马西莫·安东内利（Massimo Antonelli）创办并指导的非盈利学院，旨在为移民社区的孩子们提供一个积极的环境和平台，帮助他们健康发展与成长。除此之外，这座球场也是投篮的好地方，12 岁的辛齐亚·奥罗波 （Cinzia Orobor） 提到：“我喜欢在这里打球，因为可以听到海浪的声音，在海边还能呼吸新鲜空气。”