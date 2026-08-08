移民儿童的篮球学院
社群
在意大利北方海岸边的一座篮球场，移民家庭的孩子们有了社群，也有了归属感。
本文发布于 2019 年 11 月。
从那不勒斯驾车到海滨小镇沃尔图诺堡大约需要 40 分钟，如果司机是当地人，30 分钟就能到达。虽然与浪漫而壮观的阿马尔菲海岸近在咫尺，这个小镇却经常被人遗忘，宛如一个远离喧嚣的世界。
20 世纪 60 年代，沃尔图诺堡的科波拉小镇因乌托邦式的社区风靡一时，成为富有的那不勒斯人理想的周末度假胜地。但在 1980 年的地震以后，人们发现当时新建的住宅违反了法规，许多人被迫离开，当地的社会经济业态急转直下。
在这片废弃已久的乌托邦建筑废墟中，坐落着一个篮球场。被太阳烤过的地面有些剥落，而褪色的篮板锈迹斑斑，早已没有了往日光泽。从球场相连的海滩上俯瞰大海，景色令人叹为观止，而世界仿佛在此刻静止，只有微风拂过的篮网轻轻摇曳。
一阵喧闹声中，一群孩子从路旁的一辆面包车里涌出，朝球场走去。他们来自当地的达姆达姆篮球学院，无论晴天还是雨天，他们都把这座球场视为自己的主场。富裕居民搬离沃尔图诺堡几年后，这里迎来了大量流离失所的移民。许多移民来自尼日利亚，他们将这里当做避难的场所，有时甚至住进城镇遍布的荒废建筑里。这所由当地居民马西莫·安东内利（Massimo Antonelli）创办并指导的非盈利学院，旨在为移民社区的孩子们提供一个积极的环境和平台，帮助他们健康发展与成长。除此之外，这座球场也是投篮的好地方，12 岁的辛齐亚·奥罗波 （Cinzia Orobor） 提到：“我喜欢在这里打球，因为可以听到海浪的声音，在海边还能呼吸新鲜空气。”
对孩子们来说，这座球场就像是一个避风港，一个无需言语、头衔和评判就能表达自我的地方。15 岁的德斯蒂·妮拉瓦尔（Destiny Lawal）说：“我们一起打球，一起面对挑战。这是一件很棒的事情，篮球让我们彼此靠得更近。”
练习前，孩子们在球场上围成一个圈做伸展运动。练习开始后，只有教练的哨声才能打断孩子们的尖叫声和笑声。一系列传球、控球和步法训练后，就迎来了正式比赛的时刻。气氛开始变化，球场上的竞争变得紧张而激烈。这些孩子们铆足劲展开一次又一次对决。衣服早被汗水和海边的湿气浸透，比赛节奏非常快，每当精彩动作闪现，比赛暂停，孩子们便会蜂拥至球场上庆祝，教练也会笑着上前，俯身给他们一个拥抱。
在这里，篮球离美国很远，离物质报酬也很远，对年轻人有着显而易见的巨大影响，它的意义更纯粹。13 岁的普罗米斯·科拉沃尔（Promise Kolawole）站在球场边线说：“篮球对我来说就像是一个家庭。”她停顿了一下，也许是为了喘口气，也许是为了让我们更好地理解她的话。然而停顿只有一下子，一转眼她早已跑远，奔回赛场去追逐前场的快攻。比赛正在关键点上，她想要赢，尤其这场的对手是她的家人。