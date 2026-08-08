我的大儿子亨利克是一个天才型的越野滑雪运动员，但我们却凑巧住在挪威下雪量不足的那一头。老二菲利普踢足球很有天赋，只是随着时间的推移逐渐转型成了跑步运动员。他们俩都从早期多样化的运动经历中获得了很多不同的技能和知识。但是当他们随着年龄的增长，最终决定全心投入到跑步运动中时，他们就把大部分的专注都投入了其中。

然后是老幺雅各布，他在 11 岁左右的时候就跟我说：“我想成为世界上最出色的跑步运动员。”他那般大时就已认准了心中目标！自打那天起，就再也没有动摇过。

我想让你知道，在到底要不要从事体育运动或选择什么运动项目这两个问题上，我的每一个孩子都是自己做主！我有七个孩子，我同样为那些从未想过要参加体育竞技的孩子感到骄傲。当亨利克想要滑雪或菲利普想要踢足球时，我没有挡住他们。我也没有告诉雅各布，为了成为一个全能运动员，他必须面面俱到。

虽然现实很不幸的是，在这些问题上，有很多孩子从来都没有做选择的机会。他们可能才刚会捡球或沿直线跑步，就要听从父母的安排。

不过既然你没有提到你的父母，那么我猜想无论你做出什么选择，他们都会支持你。从你的话语中来看，你把你篮球教练的话看得很重要，在比赛或训练中，你的确应该如此。但在面对人生重要抉择时，你需要思考一下并问自己道：“我正在做的事情是我自己想做的，还是教练认为我应该做的？”