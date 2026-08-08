我应该专攻一项运动吗？
训练
关于要不要成为某项专业的运动员……来自挪威的杰特·英格布里森（Gjert Ingebrigtsen）教练表示，只需问自己 4 个关键问题，你的心里就会有答案。
“教练支招”系列咨询专栏，通过专家教练的指导，学习探索如何掌握运动心态和心理调节，来提升运动表现。
Ｑ：尊敬的教练，您好！从小到大，我都是在秋季踢足球、冬季换打篮球，到了春季打长曲棍球、夏季打棒球。我觉得自己就喜欢每隔几个月换一项运动。而且这也没什么不好，这些所有运动我都很擅长。但去年，一位篮球教练跟我说，我有着拿大学奖学金的潜力！所以我放弃了其他所有运动。现在我是我们高中最出色的蓝球员之一，虽然曾有一段时间我觉得这种专心篮球的状态还不错，但现在我已经感觉不到了。以前我可以在每个季节参加不同的运动项目，跟不同的队友和教练一起比赛和训练，这让我无比怀念。说实话，我甚至不知道自己是否还在乎奖学金，我觉得我只是希望运动能充满乐趣，就像以前那样。如果你是我，你会怎么做？
犹豫不决的
15 岁篮球运动员
Ａ：对于你是否应该全身心地投入到篮球运动中，我无法给出确切的答复，没人可以替你做决定，而我所能做的就是为你提出一套新的问题来让你问问自己，如果你诚实地回答，就有可能让你找到自己要走的路，而那也是唯一正确的路。
先从根本问题入手：“我到底为什么要参加体育运动？”如果是为了友谊、乐趣和不断学习新东西的兴奋感，那就没必要考虑走专业化的道路。上面所有理由都是完全合理的，尽管去参加每一项能给你带来快乐的运动，而你也不必再苦恼接下来的问题。
但如果你想成为一名大学生运动员或职业运动员，又或者你有一种特别的欲望，只有通过在高水平的比赛中竞争和获胜才能得到满足，那么你最终还是要选定一项运动。或许你想选两项也可以，但只选一项会更好。原因是当你分散精力时，要在任何一项运动中成为佼佼者，就更加艰难了。
接下来，你要问自己：“我准备好做出选择了吗？”这需要你诚实回答，毕竟自己选的路要自己走。有些运动员从一开始就清楚自己想做什么，有些却直到上大学才想明白。我在我的三个儿子身上亲眼看到过这两种情况，而他们都是我所指导的杰出跑步运动员。
我的大儿子亨利克是一个天才型的越野滑雪运动员，但我们却凑巧住在挪威下雪量不足的那一头。老二菲利普踢足球很有天赋，只是随着时间的推移逐渐转型成了跑步运动员。他们俩都从早期多样化的运动经历中获得了很多不同的技能和知识。但是当他们随着年龄的增长，最终决定全心投入到跑步运动中时，他们就把大部分的专注都投入了其中。
然后是老幺雅各布，他在 11 岁左右的时候就跟我说：“我想成为世界上最出色的跑步运动员。”他那般大时就已认准了心中目标！自打那天起，就再也没有动摇过。
我想让你知道，在到底要不要从事体育运动或选择什么运动项目这两个问题上，我的每一个孩子都是自己做主！我有七个孩子，我同样为那些从未想过要参加体育竞技的孩子感到骄傲。当亨利克想要滑雪或菲利普想要踢足球时，我没有挡住他们。我也没有告诉雅各布，为了成为一个全能运动员，他必须面面俱到。
虽然现实很不幸的是，在这些问题上，有很多孩子从来都没有做选择的机会。他们可能才刚会捡球或沿直线跑步，就要听从父母的安排。
不过既然你没有提到你的父母，那么我猜想无论你做出什么选择，他们都会支持你。从你的话语中来看，你把你篮球教练的话看得很重要，在比赛或训练中，你的确应该如此。但在面对人生重要抉择时，你需要思考一下并问自己道：“我正在做的事情是我自己想做的，还是教练认为我应该做的？”
现在你或许在考虑教练提过奖学金的事情，而且你可能也觉得这是一个迫切的问题。我也认为在做决定时把奖学金考虑在内非常有必要，说到这里我要插一句，田径奖学金是让大儿子亨利克决定投身跑步运动的一个重要因素。选择走上这样一条目标明确的道路，既有利也有弊，你必须要自己做出权衡。
有一种方法是，你可以问问自己：“我是否足够热爱这项运动，热爱到可以忍受大部分时光在无聊中度过？”无论是日常训练和练习，还是受伤后的恢复过程，都不是运动员通常会用有趣来形容的事情。
许多年前，我曾告诉我的孩子：“训练不是为了享受乐趣，而是为了最后的结果。”这有点自相矛盾，因为最后的结果是你能获得的极大乐趣之一。我的几个孩子能够忍受所有训练艰难困苦的唯一原因就是，他们明白这一切都会在最后获得快乐。他们是如此热爱体育竞技，以至于他们多多少少已经学会了享受训练。你不能指望运动带给你持续的快乐，因为职业体育并非如此。
运动和健身有时无聊得令人难以忍受，有时却让人兴奋不已；有时令人晕头转向，有时却让人无比清醒；有时充满忧郁和孤独，有时却能建立起无处不在的快乐联结。
我刚才提到的所有内容也适用于生活。因此，最后还有一个问题：“你想在哪里体验人生的起起伏伏？在篮球场还是长曲棍球场上？又或者在办公室里？还是在舞台上或工作室里？”就像我在文章开头所说的，我不能替你回答。我只能帮你提出问题。而这些问题又可以让你更有头绪、更有力量，也更了解自己。但最终，决定权还是在你手上。
杰特·英格布里森教练
杰特·英格布里森是一名来自挪威的田径教练，也为他的三个儿子亨利克（Henrik Ingebrigtsen）、菲利普（Filip Ingebrigtsen）和雅各布（Jakob Ingebrigtsen）提供训练指导，他们都是精英运动员。英格布里森家族目前是欧洲中长跑界的霸主，教练的三个儿子都曾在欧锦赛上斩获 1500 米金牌。雅各布还是 2020 年奥运会 1500 米和欧锦赛 5000 米金牌得主，并且是 1 英里跑进 4 分钟的运动员中最年轻的选手。杰特教练在跑步界堪称白手起家的典范。严谨的过程加上斐然的成绩，他的执教理念已自成一派。2018 年，更荣获年度挪威体育教练的称号。
摄影：Constantin Mirbach