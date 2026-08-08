挑选一项喜爱的活动，以 1 至 10 的自觉努力程度为范围，将强度调整至 3 左右，这就是积极恢复的标准。像是轻松地骑自行车、休闲徒步旅行、长距离散步，或者一次轻松或适度的瑜伽或普拉提课。任何不会让你的肌肉颤抖、汗流浃背，或让你从心理上感到厌恶的活动都可以成为有助于积极恢复的训练项目。

西科罗拉多大学的一项研究发现，与单纯休息相比，在剧烈跑步后进行低强度自行车或步行的积极恢复运动，能更好地帮助恢复体力。发表在《运动科学期刊》上的研究同样表明，积极恢复运动可增加肌肉的血流量，进而让肌肉的自我修复更有效；而在《运动科学与医学期刊》 的另一象研究亦证明，积极恢复还能降低我们在进行其他运动时的心率，并减少卖力运动的感觉。这意味着你在接下来的跑步训练中能够跑得更久，却感觉更轻松。

不知道应多久开展一次积极恢复以及采取何种方式？不妨借鉴班尼特教练的建议：“问问自己，这么做会让你感觉更好还是更糟？”

班尼特教练认为，积极恢复和其他交叉训练不仅会让你的跑步训练受益，更会为你带来情绪或精神层面的提升，让你更好地投入下一次跑步。所以说，你该选择什么方式、多久进行一次交叉训练，取决于它是否能够让你跑起来更有信心或感到平静，这才是最重要的。