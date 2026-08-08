明确目标助你解锁无限动力
训练
明确目标可以帮助你更轻松地渡过难关。但怎么样才能找到目标？如果丢失目标后又该如何重拾目标？
坦白说，无论你的工作和爱好有多棒，它们都不能定义你，或者为什么你去做这件事。真正让你行动起来的是，你的目标或者“动力来源”。当你把它与“要做什么事情”和“怎么执行”区分开，明确自己的目标，你就能拥有无尽的动力。
明确的目标往往有利于身心健康。“把自己的目标当作行动的指南。它能够指引你前进的方向，成为日常生活准则。即使环境发生了变化，你的目标也不该随之动摇。”心理精神表现教练妮可·德特林（Nicole Detling）博士说，她还是《别让你的心志跟不上脚步：表现的心理因素》的作者之一。外在环境总是会不可避免地发生大大小小的变化，而你在那些关键时刻采取的行动，则反映了你与动机的契合程度。
首先，让我们假设你失去了工作，但如果你经常在周末为亲朋好友烤杯子蛋糕，而且乐此不疲，那么你大可以把失业当做人生新的起点。与其去面试一份要面对没完没了的会议和邮件的工作，你或许可以上个烘焙课程，找一份面包店的工作。再比如说，一场突如其来的雷雨打乱了你的跑步训练计划，但出于小的时候与父亲的约定，并回忆到他经常带你跑步，出席各种比赛为你加油，你可能会坚持在客厅里完成跑者的力量训练。
《冠军心志：伟大的运动员如何思考、制定训练计划和成长》的作者兼运动心理学家吉姆·阿弗莱莫（Jim Afremow）博士指出：“正是心中的目标推动我们早早起床，带着饱满的精神和充沛的动力去开启新的一天。如果没有目标，人们往往会感到孤立无援，缺乏动力，生活好似迷失了方向。”无论是找工作还是专注于训练计划，缺乏目标会阻碍我们前进。
如何找到你真正的目标
“辨别并强化你的动力来源就是必经的过程。”阿弗莱莫博士指出，我们可以先想想自己想要或喜欢做的事情。比如，“我喜欢这项运动，想知道我能达到什么样的水平”；或“跟街坊邻居的关系同一家亲让我很开心”如果你还是大脑一片空白的话，那就问问自己这些问题，比如，“今天我要做点什么让自己骄傲的事”或“我想纠正哪些错误”。这些问题都有助于你深入挖掘内心，找到让你干劲十足的活动或事业。
在你确定目标之后，“在日常琐事迎面而来前，每天早上都记得想想你的目标，朝着它继续前进。”心理学家阿弗萊莫博士说，“想象一下当你实现目标时的情景。”无论是父亲的贺卡还是一张便利贴，记得将它们放在你的视线范围内，随时提醒自己别忘了目标，提醒自己达成目标的感觉会有多么美妙。妮可·德特林教练说：“随时看看这些提醒，有助于你维持健康习惯，朝着目标不懈前进。”
丧失了目标该怎么办？
- 稳住，别慌。
我们都是普通人。即使有明确的目标，也可能会经历低潮期，会感到沮丧或气馁。要知道，并不是每一个决定都是绝对的好或坏。你不必每天都忙着找工作，有时候也可以休息一天；或是暂停一下训练，适当小憩一番。“关键是不要对失败投降，而是要正视自己的感受。” 阿弗莱莫博士说。
- 向他人学习。
如果你时常觉得自己生活无望，那么你可能已经丧失了目标。想要找回目标或是发现新目标，就多给自己一点启发吧。问问你信赖的朋友、家人、咨询师、教练或队友，了解他们的目标是什么。或者你也可以看一部感人的电影，读读偶像的传记。“看看这些人在目标消失或变得非常棘手时做了什么。”阿弗莱莫博士说。“你往往会发现，人们在人生不同阶段会因为不同的事情而受到激励。你可以参照那些与你处境相似的人的做法，帮助自己回到正轨。”
- 再次审视自己。
重新审视你第一次遇到的棘手问题，并问问自己几个问题：“我最关心的是什么？我为什么要关心这一点？我觉得未来会怎么样？”把你的想法写下来，这样你就不会忘记。
- 轻松地出发
如果你真的觉得自己陷入了困境，不如想出一件事做，来迈出一小步，只要一件就够了！比如说，买一本烘焙书。“很多时候，只要你开始行动起来，情形就会改观。当你做了一件能够推动自己脱离恐惧的事后，你可能一下子就夺回了自我的控制权，自信心也就增加了。”德特林教练补充道。然后，你要做的就是反思。你的决定让你离目标更近了还是更远了？你可以从这里开始纠正自己的方向。
最后我们要澄清的一点是：朝着目标前进，并不意味着生活会突然变得轻松。“努力一直是件苦差事。但明确你的目标是什么，有助于你将这种辛苦的感觉和潜在挫折，变成你不怕面对挑战的心态。”运动心理学家阿弗萊莫说。“在这样的心态下，‘失败’就变成了一个学习的机会，这能让你变成更优秀的自己，而不是让你备受打击，进而阻碍你的进步。”即使在你最低谷的时刻，目标也能好好地帮助你朝着更好的自己前进。