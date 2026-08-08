明确的目标往往有利于身心健康。“把自己的目标当作行动的指南。它能够指引你前进的方向，成为日常生活准则。即使环境发生了变化，你的目标也不该随之动摇。”心理精神表现教练妮可·德特林（Nicole Detling）博士说，她还是《别让你的心志跟不上脚步：表现的心理因素》的作者之一。外在环境总是会不可避免地发生大大小小的变化，而你在那些关键时刻采取的行动，则反映了你与动机的契合程度。

首先，让我们假设你失去了工作，但如果你经常在周末为亲朋好友烤杯子蛋糕，而且乐此不疲，那么你大可以把失业当做人生新的起点。与其去面试一份要面对没完没了的会议和邮件的工作，你或许可以上个烘焙课程，找一份面包店的工作。再比如说，一场突如其来的雷雨打乱了你的跑步训练计划，但出于小的时候与父亲的约定，并回忆到他经常带你跑步，出席各种比赛为你加油，你可能会坚持在客厅里完成跑者的力量训练。

《冠军心志：伟大的运动员如何思考、制定训练计划和成长》的作者兼运动心理学家吉姆·阿弗莱莫（Jim Afremow）博士指出：“正是心中的目标推动我们早早起床，带着饱满的精神和充沛的动力去开启新的一天。如果没有目标，人们往往会感到孤立无援，缺乏动力，生活好似迷失了方向。”无论是找工作还是专注于训练计划，缺乏目标会阻碍我们前进。