你刻苦训练，但是训练表现却每况愈下，恢复的时间也要越来越长。那么你可能需要摄入更多铁元素，也就是我们常说的矿物质。

来自纽约的综合营养师罗宾·福鲁坦（Robin Foroutan），同时也是美国营养与饮食学会的发言人。她指出：“红细胞需要铁元素来合成血红蛋白，血红蛋白将携带的氧气通过血液输送到所有组织和细胞当中。如果铁元素的摄入量不够，你的身体就无法合成足够的血红蛋白，这会导致红细胞的大小和颜色出现问题。”红细胞的数量越少，你身体中循环的氧气量就越少，会导致你在运动和工作时，比起平日更加困难。

虽然铁元素被视为一种只需摄入少量就可的“微量矿物质”。但是，铁对你的身体功能的重要性，不亚于 7 大主要矿物质中的任何一种。尽管你的身体不需要过多的铁元素，但实际上，锻炼和健康饮食很难让你摄入足够的铁。