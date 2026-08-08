原因在于食物的化学成分，甚至是蔬菜，都含有碳水化合物，而所有的碳水化合物都含有糖分。运动营养师劳伦·安东努奇（Lauren Antonucci）解释道：“当你摄入碳水化合物时，消化系统会将大糖分子分解成小糖分子吸收到血液中。然后胰腺释放胰岛素，让糖进入细胞、肌肉和肝脏，用作能量或储存以备将来使用。”

劳伦·安东努奇表示，过度摄入甜食时，你的血糖会迅速升高，促使身体迅速产生胰岛素来维持血糖水平。这样你的血糖水平又会迅速下降，导致能量水平也直线下降。如果你再吃更多的糖来对抗能量下降，就会再开始上述循环。

如果你经常过量摄入糖分，供未来使用的糖分可能会储存在脂肪细胞中，如果你摄入的量超过身体的需求，就会导致体重增加。所以有研究发现减少添加糖有利于心脏健康、降低疾病风险、控制体重、改善皮肤和睡眠状况。

不过自身含糖的天然食物，比如芒果，同时也含有纤维素、维生素、矿物质和抗氧化剂等营养成分，因而对人体的伤害较小。《改变清单：应对压力和焦虑的 50 个健康习惯》作者兼注册营养师杰西卡·科丁（Jessica Cording）指出：“纤维可以减缓消化过程，所以血糖不会急剧上升又急剧下降。”如果再搭配含有蛋白质和脂肪的食物，比如花生酱或奶酪，就可以进一步降低血糖峰值，从而获得更持久的能量。