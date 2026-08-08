在这座城市长大的贾兹教练今年 43 岁，曾经是一名草地曲棍球和长曲棍球运动员，她常常是队里唯一的黑人女孩。多年后，她在指导当地的一支俱乐部球队时，意识到曲棍球场上种族的多样性毫无改善。贾兹教练说：“我当时心想，一切都未曾改变。这太荒谬了。”截至 2019 年，有色人种女性运动员仅占长曲棍球第一梯队所有运动员的 16%，而黑人只占到 2%。

年纪稍长的女孩开始练习运球，一边跑步，一边用球棍的网袋持球。几个经验不足的新手把球弄丢在地上，而 15 岁的纽比·墨菲（Nyobi Murphy）则自信地握住球棍，来回冲刺。就在不远处，18 岁的守门员艾安娜·里斯（Ayanna Reese）正在准备球队下一次训练的装备。当女孩们结伴练习铲球时，15 岁的艾琳·莫布里（Erin Mobley）原地跑步，陪在一名年纪较小的球员身边，在她努力操纵球棍时给她鼓励。纽比·墨菲、艾安娜·里斯和艾琳·莫布里是球队的中流砥柱。这三位年轻女性体现了爱康兹体育致力培养的理想状态——对比赛、对团队、对社群和对自己的全心投入。

我们就姐妹情谊、自我肯定和克服偏见这三个方面展开了谈话。