志同道合：非裔女子曲棍球队打出名堂

社群

一支由年轻非裔女孩组成的曲棍球队，通过不懈的努力，在高手如林的费城闯出了自己的一片天。

最近更新：2021年11月24日
阅读时长 14 分钟

“志同道合”系列记录不同的运动团体、运动人如何在一支队伍里拧成团，勇往直前。

“我是自然力量的化身。”

“我是一头猛兽。”

在北费城曼德游乐场的一块空地上，30 名女孩在一面全身镜前排列成队。她们一个接一个地走到镜子前，而她们的教练贾兹敏·A·史密斯（Jazmine A. Smith）又称贾兹教练，则鼓励每个人：“看着自己的眼睛。”说上几句肯定的话。她们必须要先完成这个步骤，才能开始训练。

志同道合：倡导公平和种族平等方面

贾兹敏·史密斯（Jazmine Smith）教练和艾琳·莫布里（Erin Mobley）

这是贾兹敏·史密斯教练用来帮助团队建立信心的一个技巧。爱康兹体育（Eyekonz Sports）是由教练创立的长曲棍球和草地曲棍球联盟，服务于费城及周边地区的女孩，目的是让更多有色人种女性参与到这项大多由白人从事的运动中来。

工作日晚上，空气中弥漫着的凉爽气息意味着秋天的到来，在正常情况下，这也是新学年开始的时候。但在疫情时期，这些女孩生活中唯一的社交就是一起训练。她们中最小的 5 岁，最大的 18 岁，开始跑圈的时候，年纪稍长的女孩带头跑在前面，年纪较小的女孩慢吞吞地跟在后面，然后她们在指示下按年龄分成两组。当伙伴间的小声交谈渐渐变响时，贾兹教练突然打断她们问道：“倾听技巧关乎什么？”“成败。”女孩们齐声答道。

志同道合：倡导公平和种族平等方面

贾兹教练和球队

在这座城市长大的贾兹教练今年 43 岁，曾经是一名草地曲棍球和长曲棍球运动员，她常常是队里唯一的黑人女孩。多年后，她在指导当地的一支俱乐部球队时，意识到曲棍球场上种族的多样性毫无改善。贾兹教练说：“我当时心想，一切都未曾改变。这太荒谬了。”截至 2019 年，有色人种女性运动员仅占长曲棍球第一梯队所有运动员的 16%，而黑人只占到 2%。

年纪稍长的女孩开始练习运球，一边跑步，一边用球棍的网袋持球。几个经验不足的新手把球弄丢在地上，而 15 岁的纽比·墨菲（Nyobi Murphy）则自信地握住球棍，来回冲刺。就在不远处，18 岁的守门员艾安娜·里斯（Ayanna Reese）正在准备球队下一次训练的装备。当女孩们结伴练习铲球时，15 岁的艾琳·莫布里（Erin Mobley）原地跑步，陪在一名年纪较小的球员身边，在她努力操纵球棍时给她鼓励。纽比·墨菲、艾安娜·里斯和艾琳·莫布里是球队的中流砥柱。这三位年轻女性体现了爱康兹体育致力培养的理想状态——对比赛、对团队、对社群和对自己的全心投入。

我们就姐妹情谊、自我肯定和克服偏见这三个方面展开了谈话。

团队介绍

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志同道合：倡导公平和种族平等方面

贾兹教练
贾兹教练作为一名终身运动员，一直都在坚持做正确的事。她说道：“在倡导公平和种族平等方面，我的信念非常坚定。”在她十几岁时，她所钟爱的这项运动在种族占比上的失衡始终困扰着她。好几年里，她都在思考如何能让更多的黑人女孩走进长曲棍球和草地曲棍球的世界。在爱康兹体育，她不仅做到了这点，还确保每个球队成员都能做好准备来迎接球场内外的成功。她解释说：“我们通过体育运动来确保孩子们学业顺利，同时帮助她们找到自我价值、培养自尊心。”

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凯·科尔曼（Kai Coleman），17 岁
凯·科尔曼回想起她第一次练习时的紧张心情，她说道：“我当时甚至不知道长曲棍球是什么。那里有这么多女孩，而且她们都很有天赋。”她认为爱康兹体育增强了自己的信心，并为她提供了一个可以释放负能量的出口。“度过一天艰难的长曲棍球训练后，可以迸发出积极的能量，就像狂喜的感觉。”凯说道。

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纽比·墨菲（Nyobi Murphy），16 岁
纽比说：“第一次在教练的指导下训练，是一种全新的体验。”曾是校队后卫的她继续解释说：“我从未受过批评。我收到的反馈总是‘很棒，你表现得非常好’。而贾兹教练却会表示‘你是一名出色的球员，但是……’，那对我来说是件新奇的事。”纽比如今已是一名强大的中场球员，她非常感谢教练教会她接受批评并从中学习。“我认为她是在磨砺我，让我能在未来成就伟大。”

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凯拉·乔丹（Keyla Jordan），15 岁
凯拉·乔丹一直都是队友的欢乐源泉，教练这样形容她：“傻里傻气，是队里的搞笑担当。她会做好自己该做的事情，但同时也会为每一件事营造轻松的氛围。她拥有一颗纯洁的心，在这些女孩当中起到了很好的平衡作用。”
阿奈亚·巴斯克维尔（Anai’ya Baskerville），17 岁
阿奈亚·巴斯克维尔已故的母亲在将近四年前把女儿带到了爱康兹体育。阿奈亚说：“在过去，当妈妈和我们几个兄弟姐妹坐在车上时，她会唱起这首用‘我是’的句式来表达自我肯定的歌。我们过去经常唱这些歌。”

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索菲亚·普尔（Sophia Poole），15 岁
索菲亚·普尔比队内大部分人都更早加入爱康兹体育，因为贾兹教练是她的妈妈。她 5 岁就开始打长曲棍球，很明显她继承了母亲的动力和决心。“我仍在学习如何带着哮喘病进行训练，”她说，“这绝对是一个弱点。”这位中场球员在 6 年级的时候就立志要进入长曲棍球第一梯队，她表示这项运动让她学会了如何更好地与他人沟通。“长曲棍球给了我另一种表达自我的方式。”她说道。

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达亚娜·艾伦（Dayana Allen），16 岁
“她如果拿到球，无论要用什么战术，她都会把球传出去，你可以相信这一点。”贾兹教练这样评价达亚娜·艾伦。她是个倔强的进攻球员，有望进入第一梯队。“她有机会成为球场上出色的领导者。”贾兹教练说道，然而培养她的领导力，离不开对达亚娜的严格要求。贾兹教练说：“她们会经历许多成长的痛苦，因为我们的模式和其他运动项目都不一样。她开始变得成熟，也开始理解什么是爱之深，责之切。”

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娜奥米·格林（Naomi Green），16 岁
在回想自己最喜欢的团队仪式时，娜奥米·格林表示，用“我是”的句式来肯定自己，这个团队仪式改变了她看待自己的方式。“当我第一次学着这么做的时候，我心想：‘啊，跟自己说话的感觉有点奇怪。’但后来，我开始在家里这么做，并开始相信它的作用。”
艾安娜·里斯（Ayanna Reese），18 岁
贾兹教练评价艾安娜·里斯时说：“她真的是凝聚球队的粘合剂。”贾兹教练在学校发现了这位说话温柔的守门员并鼓励她来试试，不久后她就加入了。

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艾琳·莫布里（Erin Mobley），16 岁
艾琳·莫布里初次接触长曲棍球是在课余时间的新手训练营，之后她就加入了爱康兹体育。她说：“和贾兹教练相处，是完全不同的体验。我很高兴我来到了这里，因为这里让我很自在，在每个赛季之后，我都可以感觉到自己有所成长。”艾琳在球场内外都很活跃，她是爱康兹体育法律联盟的成员，还在 2020 年夏天帮忙组织了一次团队游行，以此支持“黑人的命也是命”运动。

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娜佳·约翰逊（Naja Johnson），16 岁
贾兹教练说：“对每个球员而言，问题远不止上场比赛那么简单。每个孩子都有自己的难处，那可能会阻碍他们在球场上达到一定的高度。”贾兹教练最终了解到颇有天赋的娜佳，加入爱康兹前，正通过寄养系统进入新的家庭。“在加入爱康兹体育之前，我曾想过告别长曲棍球，但贾兹教练鼓励我不要放弃。爱康兹一直以来都是我的救命稻草，有时人就是需要一些帮助和支持。”最近加入的娜佳说道。

你们称呼队友为姐妹。是否感觉自己就像是这个大家庭中的一份子？

纽比：我们都是志同道合，热爱这项运动的美国非裔女孩，并希望能制霸赛场。贾兹教练总是说，当我们在场上比赛时，我们是站在我们祖先的肩膀上。称呼彼此为姐妹，会让我们大家觉得我们拥有共同的祖先，我们需要像家人一样协力合作。

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左起：纽比和尼拉

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左起：尼拉和纽比

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左起：纽比和尼拉

左起：尼拉和纽比

你们如何欢迎新成员加入球队，让她们适应这种把彼此看作家人的思维模式？

贾兹教练：我们是全年制项目，所以只要有人想加入，随时都可以加入。而且我们实行搭档制，这样她们就不会感到孤单。人们在加入一个新团队后退出的原因通常是周围的人一个也不认识。而搭档可以带她们了解情况，帮她们作介绍，然后她们就会熟络起来，融入到团队中。

纽比：艾琳，我们从前不也是搭档吗？

艾琳：我觉得我和在场的每个人都曾是搭档。

在爱康兹体育还有什么别的团队仪式吗？

所有人异口同声：用“我是”的句式来肯定自己。

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达亚娜·艾伦

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阿德里亚娜·布里特

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达亚娜·艾伦

阿德里亚娜·布里特

跟我讲讲这个用“我是”的句式来肯定自己的方法吧。

纽比：这是我们球队的传统，可以提升我们在场上的自信。贾兹教练会举着这面长长的镜子，然后我们必须看着自己，尽可能地保持严肃，对自己说“我是……什么什么”。你可以自由发挥，比如，“我是强大的，我是漂亮的，我是一头猛兽，我是自然力量的化身”。这几句是贾兹教练的最爱。

我注意到，新人在完成这个仪式时，通常已经有自信方面的问题，她们不习惯严肃地对自己说话。贾兹教练会让你站在那里，一直等着你直视自己的眼睛。她会说：“改变你的姿势，改变你的语气。挺胸开肩。”她要确保我们能够以绝对的自信看待自己，确保我们知道自己是了不起的年轻运动员，并且有能力实现任何我们相信可以做到的事情。

用“我是”的句式来肯定自己，这一方法如何能为你们带来自信，助你们战胜球场内外的挑战？

纽比：我们并不是参与这项运动的主要群体，有的人可能从小就开始打长曲棍球，我们只有保持心态稳定，才能够和这些人竞争。

贾兹教练：很多时候，我们的对手都是完全由白人组成的球队。我们投身这项运动的其中一个目的就是打破藩篱。她们不仅是在为自己铺路，更是在向那些肤色和她们不一样的人宣告，我们属于这里。

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左起：纽比、艾安娜、艾琳

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艾安娜·里斯

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左起：纽比和艾琳

在以白人为主的地区打比赛是什么感觉？

艾安娜：他们有时很友好，有时并不是。我感觉他们害怕我们真的有实力。有一次，我当守门员，成功阻挡了一个女孩的射门，她的父亲很生气，因为他们要输了。

贾兹教练：我一直都知道当时比赛去的那个小镇，种族主义氛围很浓厚。那时可能是艾安娜第 6 次拦下射门，这位父亲气得满脸通红，大发雷霆。他先是扔东西，然后开始冲向我们场上的球员。裁判就在那里，但他眼看就要上前去推艾安娜。我不得不上场，然后裁判告诉他，“离开球场，否则就报警。”那个场面非常可怕，但我们也从中学到了一课。

艾安娜：我全程都是震惊和困惑。

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左起：薇薇安·桑蒂尔、米兰·斯莫尔斯、艾琳

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左起：薇薇安·桑蒂尔、米兰·斯莫尔斯、艾琳

志同道合：倡导公平和种族平等方面
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左起：薇薇安·桑蒂尔、米兰·斯莫尔斯、艾琳

左起：佐拉·布拉德福德、米莉亚·邦尼、纽比、索尼娅·迪亚兹、艾安娜、阿泽扎·琼斯

队友如何让你们保持动力，坚持下去？

纽比：我们都喜欢这个运动，我们一起训练的时间就是休闲的时间、是我们坐下来喘口气的时间。我们总是一边传球、接球，一边聊天、了解彼此的近况、谈论彼此的生活。

艾安娜：有时我会感到情绪焦虑，然后开始胡思乱想，不去参加训练。她们会帮助我提高自尊心，还跟我说：“我能行，我很棒。”

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左起：凯、塔蒂亚娜·沃克、凯拉、艾琳和卡丹·约翰逊

去年夏天，爱康兹体育举行了一次游行，响应“黑人的命也是命”运动。你们当时是怎么想出这个点子的？

艾琳：我们想做一些事情，让大家关注遭受警察残酷对待的黑人女性。这是爱康兹体育的一位队友在线上会议中提出的想法，然后我们大家一起想出了实施方案。

纽比：“我们能行的，大家需要合作，达成目标。”贾兹教练说。有了一点基础，再加上一股推力，我们就能把这件事做成。我觉得我们深受鼓舞，因为这让我们感觉自己拥有将想法变为现实的能力。一个美国非裔女孩因为她的所见所闻，以及她从当今世界警察的暴力行径中，而受到启发。然后这个想法又引起了大家的注意，得以在整个联盟推进，最终促成了整个游行活动，得到来自四面八方的认可。这让我感动得流泪，我觉得这对我们意义重大。

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艾琳·莫布里

你们通过主办这次游行活动学到了什么？

纽比：只要你有想法，并愿意推进这个想法，且尽一切努力，就可以实现你的任何信念。

在 2020 年底市长采取封城措施的时候，你们作为一个团队怎么应对这个情况？

贾兹教练：我们通过视频会议来训练，这样女孩们就可以和彼此互动。但不幸的是，阿奈亚的母亲在那段时间里去世了。在她进入重症监护室之前，我和她有过一段令人心痛的对话。她说：“教练，请你一定要让阿奈亚顺利进入大学，拜托了。”她咳嗽了起来，我回应：“我希望你能放松，让自己振作起来，这样你会感觉好一点。”没多久，她就进了重症监护室。这件事让我悲痛万分。

他们举行了葬礼，但我知道女孩们不能去参加丧葬仪式。于是我们决定在教堂外组织一个游行队伍，让女孩们举着海报。这样，当阿奈亚、曲奇和阿德里亚娜走出来的时候，她们就能看到队友们在外面支持她们。

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左起：阿德里亚娜和凯特琳·布里特

志同道合：倡导公平和种族平等方面

左起：尼拉和卡丹

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左起：阿德里亚娜和凯特琳·布里特

左起：尼拉和卡丹

今年 8 岁的阿德里亚娜已经有 3 年的长曲棍球训练经历。吸引她参加这项运动的原因很简单，就是想陪着她的姐姐，现在她知道自己也爱上了在球场上的感觉。“我得到了更多的锻炼，饮食也很健康，我喜欢这样的状态。”阿德里亚娜列举着她喜欢爱康兹体育的原因，“这是教练帮助我养成的习惯。”

姐妹们在回去训练的路上，带着球队共同的目标稳步前行，她们知道无论是斩获州冠军，还是为黑人的生命权利而游行，只要是她们想做的事情，她们都有能力去实现。

贾兹教练望着球场对面，向一名年轻的球员招手，这位球员正慢慢悠悠地跑着圈，长长的头发散成一缕一缕随风摆动。贾兹教练示意她把头发束起来，但女孩表示抗议，因为她没有发带，而且发型是新做的。“听着。”贾兹教练边说边从场边的某个人那儿借来一个松紧发带，把女孩的头发扎成马尾，“你是一名运动员，运动员绝对不能让头发挡住脸。”这就是严厉的爱，贾兹教练让这个初出茅庐的长曲棍球运动员回到刚才的跑道上，并告诉她要认真地跑完最后一圈。爱康兹体育的球员都把目标定得很高，然后她们会互相激励攻克难关。

文字：Roxanne Fequiere
摄影：Laurel Golio、Gillian Laub
视频：Gillian Laub、Meerkat Media

首次发布日期：2021年11月24日