为了睡眠，不要做这 3 件事情



1. 过分依赖咖啡因

虽然大家的待办事项里通常都会有泡咖啡或泡茶这一项，但在经历一夜糟糕的睡眠后，更要克制把咖啡或茶水加浓的冲动。马丁博士表示，摄入比平时更大量的咖啡因，尤其是在下午，会提高失眠几率，令你隔天晚上依旧睡不好。“你最好要让自己产生疲惫感，这样你才能按时入睡。”她补充道。



2. 过晚进食

临睡前吃晚餐或甜点可能会从两方面扰乱作息。首先，布伦迪奇 博士指出，“容易引发消化问题的食物，可能会让你在夜晚难以入眠”。其次，他补充道，在日落后进食可能会影响昼夜节律，因为当你告知身体开始进食和消化时，本质上是在告诉身体无需为入睡做好准备。避免在深夜食用辛辣食物或奶制品等容易引起胃灼热、消化不良或产生气体的食物，并且至少要将零食或晚餐时间控制在睡前两小时。



3. 在沙发上入睡

前一分钟你还在观看黄金时段的节目，下一分钟你就在沙发上打起了呼噜。听起来很不错？请不要这样做。布伦迪奇博士表示：“进入卧室，躺在床上，去你该睡的地方睡。”他解释说，只在床上入睡意味着你每晚都在重复相同的事情，这种重复模式将能切实提高未来的睡眠质量。

此外，要确保卧室环境适于入睡，毕竟是用来睡觉的房间。布伦迪奇博士建议：“关掉灯和电视，环境温度也不要过高。”大部分专家建议将温度保持在 18.3ºC 左右。尝试在正常时间上床睡觉，除非在那之前你早已哈欠连天，困得睁不开眼了。



最后，跟你道声晚安，睡个好觉吧。