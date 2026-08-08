A: 有好胜心是一件好事，只是你的好胜心有些过度。我了解你的感受，因为我也曾像你一样一心求胜。



我从 3 岁开始训练，为的就是赢。1984 年奥运会短跑冠军伊芙琳·阿什福德（Evelyn Ashford）的事迹深深激励着我，我甚至想要与汽车赛跑。我在家乡弗吉尼亚州的人行道上奋力奔跑，要与飞驰而过的汽车一较高下，真不知道当时父母是怎么看我的！

这种好胜心仍然在激励着我，就像它激励着你一样。看来你为此付出了不少代价。为了避免你最终放弃田径，你需要克服它。



我会尽力帮助你，但我也希望你把这些感受跟自己的教练谈谈，因为他们可以持续跟进你的情况。你也可以让他们帮你联系治疗师或运动心理学家，来帮助你找到平衡。我的经验是，比赛期间适当恢复和休息，有助发挥出色表现，心情也会特别舒畅。



为了达到平衡，除了打篮球，我还会找一些能让我全心投入的事情做。除了田径你还喜欢做什么？也许是和你的狗狗一起玩、听音乐，或者是陪伴家人。你喜欢什么并不是首要考量，重要的是它能给你的内心留点空间。如果你觉得无法马上放松下来，对自己多些耐心。