太好胜了该怎么办？
训练
一位年轻的运动员向杜克大学篮球队的卡拉·劳森（Kara Lawson）教练求助，但她的问题有些不寻常。“好胜心太强让她痛苦不堪，该怎么办？”
“教练⽀招”系列咨询专栏，通过专家教练的指导，学习探索如何掌握运动心态和心理调节，来提升运动表现。
Q: 我是高中田径队的一员，最近我一心想要成为团队中最出色的队员。这成了我生活的中心，我把每件事都当成比赛，连练习也不放过。对胜利的渴望激励着我刻苦训练，我把所有的精力都投入到比赛中，但我发现自己渐渐失去了耐心，心理压力越来越大，有些队友因为我太较真，都不愿意跟我来往。这种好胜心对我有益吗？还是它最终会阻碍我的发展？
求胜心切又痛苦不堪的
17 岁田径运动员
A: 有好胜心是一件好事，只是你的好胜心有些过度。我了解你的感受，因为我也曾像你一样一心求胜。
我从 3 岁开始训练，为的就是赢。1984 年奥运会短跑冠军伊芙琳·阿什福德（Evelyn Ashford）的事迹深深激励着我，我甚至想要与汽车赛跑。我在家乡弗吉尼亚州的人行道上奋力奔跑，要与飞驰而过的汽车一较高下，真不知道当时父母是怎么看我的！
这种好胜心仍然在激励着我，就像它激励着你一样。看来你为此付出了不少代价。为了避免你最终放弃田径，你需要克服它。
我会尽力帮助你，但我也希望你把这些感受跟自己的教练谈谈，因为他们可以持续跟进你的情况。你也可以让他们帮你联系治疗师或运动心理学家，来帮助你找到平衡。我的经验是，比赛期间适当恢复和休息，有助发挥出色表现，心情也会特别舒畅。
为了达到平衡，除了打篮球，我还会找一些能让我全心投入的事情做。除了田径你还喜欢做什么？也许是和你的狗狗一起玩、听音乐，或者是陪伴家人。你喜欢什么并不是首要考量，重要的是它能给你的内心留点空间。如果你觉得无法马上放松下来，对自己多些耐心。
你甚至可以在训练间歇、在球队大巴上或更衣室里趁机转移注意力。我在田纳西州做控球后卫时，帕特·萨米特（Pat Summitt）教练会让我给全队演讲与篮球无关的内容。刚开始我感觉很害怕，又觉得毫无意义，但后来我才突然明白，帕特·萨米特教练是想让我意识到，与大家多相处和沟通，可以赋予我和队友更多的力量。
说到你的队友，除了比赛外，相同的兴趣爱好可以拉近你与她们的关系。看看你和她们有什么共同的爱好，无论是电影、音乐还是时尚。你不必喜欢队友做的每一件事，也不必一直跟她们在一起，但是与她们建立良好的关系，有助你保持积极的状态。
导致你一心求胜的另一个因素可能是害怕失败，这是很多运动员都在努力克服的问题。如果不妥善处理，随之而来的就是失眠或心烦意乱。但如果这种情况长期持续下去呢?这不是一个好迹象。
正确看待失败是非常重要的。要知道运动员并不是天生就能掌控全场，或是能完美地处理危急状况。我也不例外。所以我们要反复经历成功与失败的锤炼，才能成熟起来。在篮球比赛中，哪怕是在 NBA 总决赛的第六场，单场控球可能会发生 12 次失误。没人愿意犯错误，但错误难免发生，面对这种情况，我会依靠自身的坚韧继续前进。
要塑造坚韧的品质，犯错时，可以给自己一点空间，也要给队友一些包容。转变心态需要练习。但如果坚持下去，你不仅会越发精进技能，还会继续热爱这项运动。
劳森是杜克大学女子篮球队主教练。此前，她是波士顿凯尔特人队的助理教练和受人尊敬的广播分析师，也是美国女子篮球联盟 13 个赛季的杰出球员，她曾带领君主队赢得冠军，并代表美国队赢得 2008 年北京夏季奥运会的金牌。作为田纳西州一名强劲的选手，她还带领女子志愿者篮球队三次入围 NCAA 四强阵容。
插画：Harrison Freeman