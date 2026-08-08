「破冰」冷冻食品
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专家研究发现，部分食品冷冻后比新鲜时更健康营养。但要如何选购冷冻食品？何时选购更合适呢？
冷冻食品方便实惠，因而成为了很多人逛超市时必买的商品。如果你认为冷冻食品不够健康而一直将其排除在外，你就大错特错了。
专家指出，在冷冻柜里完全可以挑选到值得大家购买的健康食品。接下来，就让我们一起来细探究竟。
冷冻水果可长久保鲜
熟透的桃子确实闻着香甜诱人，看着就比袋装冷冻桃片要好吃，但外表是会骗人的。食品科学家和教授格雷厄姆·邦维克（Graham Bonwick）博士对比了新鲜食品和冷冻食品的营养价值。他指出：“新鲜水果的新鲜度是存在一个有效性的。”比如桃子从树上一摘下来，包括维生素 C 在内的一些营养物质就开始分解，在货架上摆的时间越久，失去的营养就越多。
然而在采摘当天，通常就将水果用液氮速冻起来，令其停止生长，保留住较高的营养成分。
格雷厄姆·邦维克博士和英国切斯特大学的同事对新鲜食品和冷冻食品进行了测试，他们把从超市买来蓝莓和覆盆子放到冰箱或冷冻室冷藏三天。结果发现维生素 C 和叫总花青素的一种抗氧化剂，在冷冻浆果中的含量与冰箱里的保鲜食品相同或更高。
选购时重点检查包装上是否贴有有机标签，避免在摄入维生素和矿物质的同时摄入农药；并确认是否加糖，避免过量摄入糖分而引发健康问题，而且水果并不需要额外加糖。
冷冻蔬菜胜过新鲜蔬菜
和冷冻水果一样，冷冻蔬菜里也保留了更高的营养成分。一项研究发现，事实上，冷冻西兰花中抗氧化剂 β-胡萝卜素的含量是新鲜西兰花的四倍以上。冷冻胡萝卜的抗癌多酚和有助于保持眼睛健康的叶黄素含量也比新鲜胡萝卜要高。
在乔治亚大学的另一项研究中，研究人员购买了西兰花、菠菜、花椰菜和豌豆等农产品，将一半保鲜，其余的冷冻。购买当天两组营养成分相似。但五天后，新鲜蔬菜中有益于免疫系统健康的维生素 A、维生素 C 和叶酸严重流失。
为什么会这样呢？和冷冻水果一样，冷冻蔬菜通常在采摘的那一天就速冻起来，所以营养流失的速度要比新鲜蔬菜慢得多。伦敦营养学家露西·琼斯（Lucy Jones）表示：“可以通过蒸或微波来保留这些营养成分，而不是煮或煎的方式。”跟选购水果一样，如果经济条件允许，就选择有机蔬菜，而且不要选择含有添加糖或钠的。
冷冻过后，肉的营养素更易被人体吸收
我们通常需要食用肉类来补充蛋白质，而大量购买冷冻肉类或禽类是非常划算的。但是蛋白质能经受住低温吗？营养学家露西·琼斯给出的回应是肯定的。
营养学家琼斯解释道：“虽然蛋白质和脂肪通常就像锌、铁和硒等矿物质一样，相对稳定不容易被分解，不过比起鲜肉，选择冷冻肉可以帮助你获得更多的宏量营养素和微量营养素。”邦维克博士指出：“这是因为冷冻和解冻的过程破坏了肉中某些细胞结构，进而让这些营养素更容易被身体吸收。”
选购冷冻肉和鲜肉的标准相同。“都要查看是否有认证的养殖方式，比如自由放养，并查看标签上所示的肉类来源。”营养学家琼斯说道。
冷冻鱼的有益脂肪更丰富
除非你住在海边，不然所谓的“鲜鱼”从捞上来到送到你家附近的超市，可能已经隔了两周以上。这并不意味着三文鱼片不健康。但当它摆进餐盘时，可能已经流失一部分营养，比如维生素 B 和维生素 D。而冷冻鱼通常是一到甲板或码头就立刻速冻起来，锁住了蛋白质和有益于心脏健康的 omega-3 脂肪酸。《国际食品科学杂志》 发表的一项研究证实，一般来说，海鲜柜台和冷冻区出售的海鲜质量并没有差别。
营养学家琼斯表示：“如果你打算做寿司或烤点金枪鱼牛排，冷冻鱼实际上可以降低感染的风险，因为它接触到寄生虫的机会更少。”不管你买的是哪一种海鲜，注意查看包装上的说明，如果是在船上或码头速冻的，就有包含刚刚提到的优点。
不断改进的冷冻食品
“微波食品比起从前，已经有很大的改进，许多公司尽力减少了钠和饱和脂肪的含量。”营养学家琼斯表示。
针对所有冷冻食品，包括植物性食品，要注意糖和钠的添加量越低越好，脂肪总量不要超过 18 克。也可以选择配料较少的食物，这表示加工程度比较低。也就是说，选择速冻食品时，你需要认真分辨，选择出真正健康的食品。查看成分表，找出你不认识的添加剂。营养学家琼斯指出：“肉类或鱼类产品会在配料表中把鱼或肉排在前面，甚至是第一位。”
最后划重点，不要根据食物的外表来评价。只要你认真了解，就不会再对冷冻食品冷眼相待了。