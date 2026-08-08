熟透的桃子确实闻着香甜诱人，看着就比袋装冷冻桃片要好吃，但外表是会骗人的。食品科学家和教授格雷厄姆·邦维克（Graham Bonwick）博士对比了新鲜食品和冷冻食品的营养价值。他指出：“新鲜水果的新鲜度是存在一个有效性的。”比如桃子从树上一摘下来，包括维生素 C 在内的一些营养物质就开始分解，在货架上摆的时间越久，失去的营养就越多。

然而在采摘当天，通常就将水果用液氮速冻起来，令其停止生长，保留住较高的营养成分。

格雷厄姆·邦维克博士和英国切斯特大学的同事对新鲜食品和冷冻食品进行了测试，他们把从超市买来蓝莓和覆盆子放到冰箱或冷冻室冷藏三天。结果发现维生素 C 和叫总花青素的一种抗氧化剂，在冷冻浆果中的含量与冰箱里的保鲜食品相同或更高。

选购时重点检查包装上是否贴有有机标签，避免在摄入维生素和矿物质的同时摄入农药；并确认是否加糖，避免过量摄入糖分而引发健康问题，而且水果并不需要额外加糖。