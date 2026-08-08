美尾：你怎么练习创作发型的过程？

雅美：我会练习以开放的心态去接受新文化，同时不断拓宽知识面，这样才能创作出适合顾客的发型。我的工作不是精确复制顾客给我的照片。我会从各个角度观察顾客，然后创作出独具个性的发型。为了完成这项任务，我需要持续不断地练习。如果顾客对自己想要的发型没有明确的想法，我会问问他们喜欢的音乐或从事的工作。如果我没有艺术和音乐相关的知识基础，那么即使他们给我带来了灵感，我也无法为他们构思发型。单是摇滚乐就包含多种类型。如果顾客喜欢 1970 年代的伦敦新浪潮朋克，我就需要这种音乐类型的相关知识才能完成工作。我一直在接触新的艺术和文化形式。在和顾客沟通的时候，我希望他们能感觉到想：“雅美她是真的懂。”

美尾：你一直积极地和社交平台上的日本粉丝分享纽约市 LGBTQ 社群的动态。你是否觉得这么做也是创意练习的一部分？

雅美：是的，在刚搬到纽约并了解这个城市的多元性后，我如释重负，就像是得到拯救一般。日本社会比较保守，LGBTQ 人士在日本的生活有时会很艰难，许多人甚至会隐瞒自己的性取向。有些人会随意地发表歧视性言论，表现出他们下意识的偏见。我希望通过分享在纽约的体验来告诉大家，身为 LGBTQ 并没有错。



对了，你是怎么决定开始玩滑板的？在传统观念里，滑板是属于男孩的活动。



美尾：我对滑板运动感兴趣很久了，但我一直觉得女孩不会玩滑板。在社交平台上看到一些女孩发布自己玩滑板的视频后，我给她们发了私信，后来她们带我去了滑板公园。我不再从性别的角度来看待这项运动了，但我仍然希望整个社会能把女孩玩滑板当作稀松平常的事。因此我把视频发布到社交平台上，视频中不仅有我自己，也有和我一起玩滑板的其他女孩。这样大家就会发现，原来有这么多女性在玩滑板。从我开始玩滑板起，至今已有将近一年半的时间了。女滑板手们志趣相投，都是好朋友。