无论美发或是滑板，练习都是关键
文化
滑板手浅川美尾（Mio Asakawa）和美发沙龙老板细野雅美（Masami Hosono）分属不同领域，但是有一件事却是共通的：想进步，只有不断去练习。
跟随“谈逢对手”系列，邀请专家达人，就艺术和运动的话题展开对谈和观点交锋。
说到运动，大家都知道持之以恒地练习是提升水平的关键所在，而在赛场之外，坚持不懈的努力同样也能带来进步，这是一条普适的定律。今年 32 岁的细野雅美在纽约东村经营着一家名为空项 （Vacancy Project）的去性别化沙龙。她认为来自沙龙之外的灵感能为她的日常工作锦上添花。“即使我每天都用完全相同的方式为顾客打理发型，在每次工作中我还是会有新发现。如果我在某个细节上稍作改变，就可能达到更好的视觉效果。”雅美表示，“我会不自觉地在脑海中做诸如此类的练习。”
28 岁的浅川美尾（Mio Asakawa）居住在东京，是一名技术服务经理，也是一名滑板运动爱好者。她认为坚持练习是获得自信和掌握轻松落地技巧的关键。美尾和雅美结识于东京中目黑区的一家小寿司店，在雅美移居纽约之前，他们俩在那儿吃了一顿便饭。尽管俩人的职业截然不同，美尾和雅美都知道，正是日复一日的努力付出让她们的技巧和能力得到了提升，也帮助她们向性别偏见发起了挑战。
在本期“谈逢对手”访谈中，雅美和美尾再度相聚，向大家分享他们各自是如何认识到坚持练习、以及如何提升自身的观点。
美尾：你在日本生活的时候，就开始从事美发行业的工作了。我很好奇，头发对你而言意味着什么？
雅美：对我来说，头发是一种交流工具。即使来到纽约之后，我也没有改变这种看法。尤其是一开始，我的英语说得不太好。我帮顾客们剪头发，为他们拍照并发布到我的社交媒体上，通过这种方式结识了很多朋友。
美尾：你是怎么决定创办空项的？
雅美：在东京和纽约的美发沙龙工作了 14 年之后，我对自己想做的事情有了越来越清晰的构想。我开始思考沙龙在自己心中的概念。从日本搬到纽约后，身为移民的我学到了包括多元、乐趣和接纳在内的许多新观念，我就想开设一个活动场所或美发沙龙，让大家都可以在此享受并尽情表达这些。当时，我发现去性别化的美发沙龙还不多，于是我决定在为顾客设计发型时，不再受性别的局限。我认为应该依照顾客的意愿来打理发型。此外，沙龙会每个月一次将总销售额的一部分捐赠给性少数群体（LGBTQ）中心。
美尾：你怎么练习创作发型的过程？
雅美：我会练习以开放的心态去接受新文化，同时不断拓宽知识面，这样才能创作出适合顾客的发型。我的工作不是精确复制顾客给我的照片。我会从各个角度观察顾客，然后创作出独具个性的发型。为了完成这项任务，我需要持续不断地练习。如果顾客对自己想要的发型没有明确的想法，我会问问他们喜欢的音乐或从事的工作。如果我没有艺术和音乐相关的知识基础，那么即使他们给我带来了灵感，我也无法为他们构思发型。单是摇滚乐就包含多种类型。如果顾客喜欢 1970 年代的伦敦新浪潮朋克，我就需要这种音乐类型的相关知识才能完成工作。我一直在接触新的艺术和文化形式。在和顾客沟通的时候，我希望他们能感觉到想：“雅美她是真的懂。”
美尾：你一直积极地和社交平台上的日本粉丝分享纽约市 LGBTQ 社群的动态。你是否觉得这么做也是创意练习的一部分？
雅美：是的，在刚搬到纽约并了解这个城市的多元性后，我如释重负，就像是得到拯救一般。日本社会比较保守，LGBTQ 人士在日本的生活有时会很艰难，许多人甚至会隐瞒自己的性取向。有些人会随意地发表歧视性言论，表现出他们下意识的偏见。我希望通过分享在纽约的体验来告诉大家，身为 LGBTQ 并没有错。
对了，你是怎么决定开始玩滑板的？在传统观念里，滑板是属于男孩的活动。
美尾：我对滑板运动感兴趣很久了，但我一直觉得女孩不会玩滑板。在社交平台上看到一些女孩发布自己玩滑板的视频后，我给她们发了私信，后来她们带我去了滑板公园。我不再从性别的角度来看待这项运动了，但我仍然希望整个社会能把女孩玩滑板当作稀松平常的事。因此我把视频发布到社交平台上，视频中不仅有我自己，也有和我一起玩滑板的其他女孩。这样大家就会发现，原来有这么多女性在玩滑板。从我开始玩滑板起，至今已有将近一年半的时间了。女滑板手们志趣相投，都是好朋友。
雅美：你是什么时候体会到坚持练习的价值？
美尾：滑板运动的核心要素就是坚持练习。我最近学会了踢翻动作，为了能完成这个动作，我练习了成千上万次。滑板运动很难，因此当你终于学会的时候，会感觉棒极了！我非常珍视我的社群，和朋友们一起练习、共度时光使我们的关系更加紧密，也促使我去召唤大家：“一起练习，一起玩滑板吧。”有时我会独自去玩滑板，但更多的时候是和朋友们一起玩。
雅美：我听说很多人在东京的驹泽公园玩滑板。你也是在那里玩吗？
美尾：是呀！女滑板手之间联系都很紧密，因此很可能遇见熟人。那里总有人和你一起玩滑板，令人特别有安全感。
雅美：你在日本生活，那么你是否觉得日本社会对滑板运动的看法已经发生了改变？
美尾：现在滑板运动已被列为奥运项目之一，我觉得人们心中“坏孩子才玩滑板”的印象已经逐渐褪去。有个叫西村青织（Aori Nishimura）的滑板手特别厉害，她是一名奥运选手，也是一名女性，我认为她的出现有助于改变滑板运动的形象。不过在东京，驹泽公园可能是目前唯一不收门票的公园。在这样的城市里，要创建一个滑板公园并非易事，因此我非常感激驹泽公园的建造者。此外，在东京街头玩滑板总会招来警察，因此相比于纽约，滑板运动在东京还有一段很长的路要走。
文字：Momoko Ikeda
视频：Travis Wood
发布时间：2020 年 11 月