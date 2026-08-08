让篮筐可及，梦想亦成真
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大家或许都知道扬尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）是 NBA 冠军，但更让人刮目相看的是他在球场之外所做的努力与付出。
扬尼斯·阿德托昆博是话题度很高的 NBA 球员，他是 MVP、得过 NBA 冠军，人称希腊怪杰！但他真正打动人心的特别之处，是他在球场之外建立了阿德托昆博这座篮球训练营。
篮球或许是扬尼斯的热情所在，但他的使命是打造一个让每个人都能从中找到归属感的空间，而他创建的训练营理念明确表明了这一点：“从哪里开始并不重要，重要的是你能走出怎样的未来。”
“大多数来到这里的孩子都觉得自己像是个外来者，不是那么自信。通过这样的经历，他们获得了自信，也培养了步入社会所需的技能。”
埃维娜·马尔齐（Evina Maltsi）
阿德托昆博训练营总教练
每年阿德托昆博训练营都会从不同社区、国家、地区，邀请 100 位来自不同社会背景的社会弱势群体儿童，以及 12 名教练，让他们有机会通过运动释放和发展自己的潜力。
扬尼斯与他的兄弟携手合作，在奥纳西斯基金会和欧洲篮球体育电视网的帮助下创办了这个鼓舞着孩子们追逐梦想的组织，这是他在成长过程中从未拥有过的。正因如此，这对他来说意义相当重大。
阿德托昆博训练营设在由 Nike 翻新的篮球场内，回馈着埃利诺罗森、安贝洛基皮和兰普里尼等三个社区的人们，而它所给予的也远不止球场上的这些。
孩子们会在一整年中参加奥纳西斯基金会举办的一系列指导课程和奖学金选拔活动，聆听由欧洲篮球体育电视网教练团队带领的赛事分析，以及来自不同领域知名运动员和专业人士带来的励志演讲。
“这些孩子组成了一个微型社会。如果我们齐心协力，那么每个人都会因此更好。”
康斯坦丁诺斯·帕帕卢卡斯（Konstantinos Papaloukas）
欧洲篮球体育电视网组织执行合伙人
扬尼斯的父母是移民，从尼日利亚辗转来到雅典，是为了寻求工作机会，追求更好的生活。扬尼斯作为移民二代，深知作为外来者的感受。这促使他想要帮助每一个像他一样的孩子，让他们感受到自己受到欢迎、充满能力，无论发生什么，都能发挥自己真正的潜力。
“每个人都有自己的故事、自己的人生、自己的肤色……每当我们在一起时，总能互相学到一些新东西。”
扬尼斯·阿德托昆博
阿德托昆博训练营就像一个大家庭，教练和学生都在互相教授和学习人生的道理，正是这一点让这里如此特别。
训练营也提供了一些实在的好处。学生们在积累一定经验与成果后，可以参加毕业典礼和颁奖典礼。表现最出色的六名毕业生将获得奖学金，以继续在欧洲篮球学院接受篮球教育。年度杰出毕业生还将获得由奥纳西斯基金会资助的出类拔萃大学奖学金。
“阿德托昆博训练营让雅典社区中不同国籍、宗教和性别的人汇集在一起，凝聚成一个团队，去追逐他们的梦想。”
阿弗洛迪蒂·帕纳吉奥塔库（Afroditi Panagiotakou）
奥纳西斯基金会文化总监
尽管阿德托昆博训练营所做的工作如此触动人心，但扬尼斯还是用他自己的风格，非常简洁地总结了这一切：
“来到这里，畅享乐趣！”
扬尼斯或许是他所属的领域里最勤勉的代表之一，但是他认为，当你可以自由畅享乐趣时，你就可以自由地成为你想成为的人。
“当你弄清楚什么能让自己快乐时，你就要坚持下去，因为这样你就会成为最棒的自己。”
扬尼斯·阿德托昆博
摄影：Eleni Albarosa
摄像：Alkis Papastathopoulos
动画：Ultra Brand Studio