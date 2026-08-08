扬尼斯·阿德托昆博是话题度很高的 NBA 球员，他是 MVP、得过 NBA 冠军，人称希腊怪杰！但他真正打动人心的特别之处，是他在球场之外建立了阿德托昆博这座篮球训练营。

篮球或许是扬尼斯的热情所在，但他的使命是打造一个让每个人都能从中找到归属感的空间，而他创建的训练营理念明确表明了这一点：“从哪里开始并不重要，重要的是你能走出怎样的未来。”