佛罗里达大学教授兼表现心理学实验室主任克里斯托弗·珍妮尔（Christopher Janelle）博士表示：“要克服那些看起来比实际更困难的挑战，回归基本面往往是解决之道。”你积累的经验越多，技能越娴熟时，就容易忘记基本功。

举个例子，如果体能训练中某个上举动作或复杂的舞蹈组合让你觉得很费力，那么在黄金时刻重温基本功，就能帮你找到失衡或出错的地方。名将赫格贝里近期接受 Nike 采访时表示：“其重点在于高质量重复，这样才能见效。”克里斯托弗·珍妮尔博士和卡乔波博士也赞同她的观点。