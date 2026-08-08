遭遇截肢的高尔夫球手，不懈挥杆梦想
人物
在事业起飞阶段，一次意外事故让卡洛斯·布朗（Carlos Brown）不得不重新思考自己的生活和他热爱的高尔夫运动。
“逐梦征程”系列，这里记录了运动爱好者们，如何通过坚韧的意志发现运动意义的故事。
只要打过高尔夫，人人都知道它有多么不可预测。轻拂的微风，会在最后一刻改变球的方向；一个倒霉的反弹，就可能让球撞进了树林； 一根树枝也足以改变球的轨迹，让它落在果岭的长边上。就像老天跟你开玩笑一样，当球慢慢滚进湖里的时候，你忍不住咒骂几句。高尔夫这项运动，很大程度上象征着生命变幻莫测。卡洛斯·布朗是一位来自德克萨斯州达拉斯的高尔夫教练，曾是一名职业选手，并获得过很多高尔夫领域的荣誉。他对高尔夫比赛的不可预知性更是有着切身体会。今天，他站在以前当职业选手时打过的第九洞边上，以专业的眼光解读着果岭，对自己能够重新站在这里而满怀感激之情。
2016 年在球场授课的时候，卡洛斯从高尔夫球车上下来时，不慎踩到了凹洞里的洒水喷头，严重扭伤了脚踝。这本不该是什么大事，但是他不幸感染，被紧急送去了急诊室。当卡洛斯从手术中醒来时，他发现自己的左腿已经被截肢了。
高尔夫球是一项以白人为主的运动，作为黑人教练的卡洛斯一直是小众代表。如今，他成了黑人截肢者高尔夫职业选手，更是少数中的少数。“这不仅仅代表我自己，我所代表的是一个群体。不...是两个。”卡洛斯说："我绝不能投机取巧，也不能欺骗别人。”尽管面临着许多困难，他依旧决心抓住一线希望。
截肢后，困难指数级增长：穿上衣服、走到开球点，弯腰捡起推杆后的球。但卡洛斯从来没有想过要因此放弃教高尔夫球。相反，这些过程成了一种情感的宣泄。卡洛斯说道：“我知道自己会继续打球、继续教球。但当时并不知道那也将是自我转变的过程。”在痊愈后，卡洛斯不得不重新学习他曾经能轻松完成的事情。他开始将受伤视为一个契机，努力变得更加乐观，满怀感激之情，而不是让消极和悔恨占据头脑。“这么说吧，我就是喜欢待在这里，喜欢我的工作，喜欢做一个高尔夫职业选手。我热爱打高尔夫。”卡洛斯说道。
回到果岭上，卡洛斯观察着八英尺的推杆。他的假肢是同为高尔夫球手的同行为他特别设计的。它助力卡洛斯能继续丈量脚下的果岭，感知草地的状况。“这样我对草地的感知力就能非常敏锐，哪怕只有一点波动，我也感受得到。”他说。这句话代表了他看待生活的全新角度。别人可能看到的是损失，而卡洛斯看到的却是收获。他站在推杆旁，将球巧妙击出，最终看着球轻轻地落入洞中。
卡洛斯认为，生活和高尔夫球场一样，充满着不可控因素。“你必须控制可控的东西”，这是他经常引用的一句格言。他也许从来没有立志成为谁的灯塔，但在意外发生时，他必须立即适应现实的状况。卡洛斯把自己能做到这一点归功于自己的信仰。他表示，信仰让他得以保持理性，迅速学会接受新的环境。此外，他也非常感谢在他手术后陪伴在他身边的人。正是亲朋好友的支持，让他现在渴望为有同样经历的人提供帮助。“如果一个截肢的孩子看到我，他也许就会说：‘嘿！你知道吗，我也可以成为高尔夫职业选手。我也可以打高尔夫。’”
在上方影片中，卡洛斯分享了自己的故事，看他如何克服种种身心障碍，以全新眼光看待生活和他所热爱的高尔夫球运动。
文字：Nickolaus Sugai
摄影：Eli Durst
影片：Shern Sharma
发布时间：2020 年 9 月