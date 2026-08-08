只要打过高尔夫，人人都知道它有多么不可预测。轻拂的微风，会在最后一刻改变球的方向；一个倒霉的反弹，就可能让球撞进了树林； 一根树枝也足以改变球的轨迹，让它落在果岭的长边上。就像老天跟你开玩笑一样，当球慢慢滚进湖里的时候，你忍不住咒骂几句。高尔夫这项运动，很大程度上象征着生命变幻莫测。卡洛斯·布朗是一位来自德克萨斯州达拉斯的高尔夫教练，曾是一名职业选手，并获得过很多高尔夫领域的荣誉。他对高尔夫比赛的不可预知性更是有着切身体会。今天，他站在以前当职业选手时打过的第九洞边上，以专业的眼光解读着果岭，对自己能够重新站在这里而满怀感激之情。

2016 年在球场授课的时候，卡洛斯从高尔夫球车上下来时，不慎踩到了凹洞里的洒水喷头，严重扭伤了脚踝。这本不该是什么大事，但是他不幸感染，被紧急送去了急诊室。当卡洛斯从手术中醒来时，他发现自己的左腿已经被截肢了。