1. 了解感觉良好的真正含义

精准营养课程主任克里斯塔·斯科特-迪克森（Krista Scott-Dixon）博士指出，治愈感更多是指进食后而非进食过程中的身体状态。她说：“你应该感受到一种平静且持续专注的警觉感，而不是短暂的昏沉昏睡或者过度亢奋的感觉。”就像是周日早上坐在阳台上品尝咖啡的感受，而不是无精打采或心神不宁。

要想找到真正的治愈系食物，克里斯塔·斯科特-迪克森博士建议我们在以下 4 个阶段观察我们的身体状况：餐后、你的身体开始消化的餐后 1 小时、第 2 天早晨以及几天后。她解释说：“腹胀和胃胀等症状可能会在餐后立即出现，但是腹胀加剧、肠胃问题或疲劳等其他严重症状可能在餐后 12 至 24 小时才会出现。要是出现上述症状，那就说明这种‘治愈系’食物可能跟你无缘了。”



2. 坚持食用富含多种营养素的食物

选择营养成分丰富的食物，而不是选择饱和脂肪或反式脂肪含量较高、含有空卡路里或含有添加糖的食物。奥莱尼克表示，比如，你可以用牛油果代替黄油，因为牛油果富含的脂肪更加健康，而绵密顺滑的口感却毫不逊色；或者尝试一下由杏仁和腰果制成富含抗氧化剂的“奶酪”。此外，尽可能多吃水果，例如浆果和椰枣，少摄入精制糖。在奥莱尼克看来，营养丰富的食物，像是水果、蔬菜、全谷物等，不仅能让你的身体感觉良好，而且还会让你心情舒畅。



3. 留心自己的肠胃

研究显示，消化道也就是肠胃，其中的细菌会向你的中枢神经系统发送信号，专家称之为“肠脑相连”，这就是食用不太健康的食品会让你体内的细菌紊乱，从而让你感到比平时更感压力或更难受的原因。奥莱尼克指出，食用有助于提升肠道益生菌的食物，例如富含纤维的全谷物和小扁豆、富含 omega-3 脂肪的核桃、亚麻籽和奇亚籽、或者酸奶、德国泡菜或韩国泡菜等发酵食物，能有益身心，因为这种饮食有助于平衡你肠道内的细菌，从而让你的身心舒畅。