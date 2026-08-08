重新定义“治愈系”食物
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如果你正在为控制饮食而苦苦挣扎，不妨注意一下你吃完某种食物的感受，这有助于你找到合适的晚餐或餐后甜点。
对于许多人来说，比起圣诞树下的礼物，家庭餐桌上的美食更能引起我们对于节日的期待。奶奶亲手制作的肉馅卷饼、满桌的曲奇饼干以及姑妈和表亲带来的布丁馅饼——无论吃掉哪种美食，这段美好的记忆都会使你感到愉悦，但是你的身体却可能有着截然不同的反应。
这就是治愈系食物的问题所在，它本应该给你带来良好的感受，但是，这种食物却往往会带来腹胀胃胀等不适感，有时还会对你的身体造成负面影响。
治愈系食物究竟是什么
洛杉矶执业健康教练克里斯汀·奥莱尼克（Kristin Olenik），在她看来，治愈系食物是指富含脂肪的甜咸类食物，我们一般会将这种食物和愉悦的感受与经历联系在一起，例如与朋友或家人共同庆祝吃的大餐。薯条配蘸酱当然算治愈系食物，因为你和大学室友共同观看比赛的时候总是喜欢吃上几口，希腊烤肉卷饼也不例外，因为它是你小时候的最爱，当然还有蛋糕，过生日怎能没有蛋糕？
《饮食行为与肥胖》作者沙赫拉姆·赫什马特（Shahram Heshmat）博士说道：“食用治愈系食物能够让我们舒压，帮助我们在孤独时获得安全感，也能在我们怀旧时唤起某些特别的记忆。”奥克斯纳医疗中心临床心理学家达娜·格鲁伯（Dana Gruber）博士认为，这种情绪化进食比较常见，但是如果进食过量没有正确饮食，就会给我们的身心带来负面影响。
我们也不能忽视另一个问题，克里斯汀·奥莱尼克还指出，大量让食物变甜、变咸和变油腻的配料，像是糖、盐、奶油、奶酪和黄油等，往往会对你的身体造成负面影响。不妨诚实地回答以下问题。在吃完甜甜圈和豪华版煎饼果子之后，你再去健身房、去约会或者返回工作岗位的时候，你有几次是感觉身体舒畅的？
这并非意味着你不能吃重口味食物，而是你可能需要采取更加健康的方式。第一步就是练习用心品尝食物，或者如达娜·格鲁伯所言：“细嚼慢咽、细细品味，这样少量的食物就能给你带来满足感。”寻找平衡的第二步则是重新定义治愈系食物对你的含义。比如说你还是可以享用爸爸制作的招牌圣代，但要有节制，不能过量过频繁的食用。让我们继续了解如何重新定义治愈系食物。
1. 了解感觉良好的真正含义
精准营养课程主任克里斯塔·斯科特-迪克森（Krista Scott-Dixon）博士指出，治愈感更多是指进食后而非进食过程中的身体状态。她说：“你应该感受到一种平静且持续专注的警觉感，而不是短暂的昏沉昏睡或者过度亢奋的感觉。”就像是周日早上坐在阳台上品尝咖啡的感受，而不是无精打采或心神不宁。
要想找到真正的治愈系食物，克里斯塔·斯科特-迪克森博士建议我们在以下 4 个阶段观察我们的身体状况：餐后、你的身体开始消化的餐后 1 小时、第 2 天早晨以及几天后。她解释说：“腹胀和胃胀等症状可能会在餐后立即出现，但是腹胀加剧、肠胃问题或疲劳等其他严重症状可能在餐后 12 至 24 小时才会出现。要是出现上述症状，那就说明这种‘治愈系’食物可能跟你无缘了。”
2. 坚持食用富含多种营养素的食物
选择营养成分丰富的食物，而不是选择饱和脂肪或反式脂肪含量较高、含有空卡路里或含有添加糖的食物。奥莱尼克表示，比如，你可以用牛油果代替黄油，因为牛油果富含的脂肪更加健康，而绵密顺滑的口感却毫不逊色；或者尝试一下由杏仁和腰果制成富含抗氧化剂的“奶酪”。此外，尽可能多吃水果，例如浆果和椰枣，少摄入精制糖。在奥莱尼克看来，营养丰富的食物，像是水果、蔬菜、全谷物等，不仅能让你的身体感觉良好，而且还会让你心情舒畅。
3. 留心自己的肠胃
研究显示，消化道也就是肠胃，其中的细菌会向你的中枢神经系统发送信号，专家称之为“肠脑相连”，这就是食用不太健康的食品会让你体内的细菌紊乱，从而让你感到比平时更感压力或更难受的原因。奥莱尼克指出，食用有助于提升肠道益生菌的食物，例如富含纤维的全谷物和小扁豆、富含 omega-3 脂肪的核桃、亚麻籽和奇亚籽、或者酸奶、德国泡菜或韩国泡菜等发酵食物，能有益身心，因为这种饮食有助于平衡你肠道内的细菌，从而让你的身心舒畅。
如果你能够遵照以上建议，那么你就能秉持为未来的自己负责的心态，在餐桌上找到一种全新的治愈方式。