洛杉矶执业健康教练克里斯汀·奥莱尼克（Kristin Olenik），在她看来，治愈系食物是指富含脂肪的甜咸类食物，我们一般会将这种食物和愉悦的感受与经历联系在一起，例如与朋友或家人共同庆祝吃的大餐。薯条配蘸酱当然算治愈系食物，因为你和大学室友共同观看比赛的时候总是喜欢吃上几口，希腊烤肉卷饼也不例外，因为它是你小时候的最爱，当然还有蛋糕，过生日怎能没有蛋糕？

《饮食行为与肥胖》作者沙赫拉姆·赫什马特（Shahram Heshmat）博士说道：“食用治愈系食物能够让我们舒压，帮助我们在孤独时获得安全感，也能在我们怀旧时唤起某些特别的记忆。”奥克斯纳医疗中心临床心理学家达娜·格鲁伯（Dana Gruber）博士认为，这种情绪化进食比较常见，但是如果进食过量没有正确饮食，就会给我们的身心带来负面影响。