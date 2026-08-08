一起用彩色手账，发现别样世界
创新
整理思绪，留意周遭的点滴，试着通过用手账记录每日生活的练习来打磨你的创造力。来自 Nike 的 4 名设计师也想跟你分享他们是怎么做的。
“上手谈”系列带你跟随创新专家，学习了解新兴的传感技术。
“有人说，色彩是一门完全不同的语言。无需言语，我们光凭直觉就能与色彩建立起深厚的联结。色彩承载了很多情感。”耐克色彩设计高级总监贾娜·贝德勒（Jaana Beidler）说道。
贾娜·贝德勒尤为擅长色彩这门语言。自疫情爆发以来，她和同事们开始远程办公，她希望通过色彩与自己的团队保持密切的沟通与联系。贾娜了解到，写日记能够帮助人们克服危机、渡过难关，因此她萌生了同样的想法，只不过是以她独有的方式来写日记。
贾娜说：“对我而言，通过言语表达自己并非易事。我通过色彩来思考。因此写色彩手账能够给我们带来更加积极的影响，而不是写那种一般的日记。”贾娜随之邀请到她的团队成员，一起记录日常生活中令自己感到震撼的图片。她们开始在日常的细节中观察到微妙之美，像是自然环境中醒目而清晰的路标、已经凋谢却还娇艳欲滴的粉红色花朵、空无一人的网球场和足球场呈现出明亮鲜艳的蓝色和绿色，如此种种。
观看上方视频，了解贾娜与 3 位耐克设计师们写色彩手账的方法，观赏这种富有创意的方式来舒缓身心，稳定情绪。设计师团队还提供了步骤指南、范例手账和模板，助你实现自己的色彩手账。
色彩手账的步骤指南
第 1 步：观察
首先，有意识地去观察你周围的环境，并且要充满好奇心。尼古拉·特里格（Nicola Trigg）现任耐克高级设计总监，同时也是色彩手账团队的成员之一。她说：“关注形状、纹理和色彩以及每种元素相互作用的方式，这就像是一种冥想练习。”
因此，你可以不慌不忙地出去散步，也不必执着于发现一些惊天动地的事情。重点在于理清思绪、关注细节，领悟周围的环境，理解自己的感受。尼古拉·特里格一边沉思一边说：“这可以是非常微小的事物，地上的树叶、天空中的巨型云朵，或者每户人家奇怪的信箱之类的。”
第 2 步：捕捉画面
接下来，记录你发现的事物。贾娜说：“我们都拍摄了许多照片，你完全可以使用你的手机相机，但是你也可以放入相似的物品，这样也会非常有趣。不妨拾起你发现的东西，然后把它放到手账里仔细观察一番，这能让你的手账变得更加真实、更加具体。”
另一位 耐克高级设计总监高桥千代（Chiyo Takahashi）则表示，也可以用速写本描绘出你的见闻，然后在纸张上涂色。她说：“在我看来，什么方法都可以，没有对错之分。”
视频拍摄期间，贾娜、高桥千代、考特尼和
尼古拉都是耐克色彩设计团队的成员，负责观察整个世界的种种变化，然后将潮流趋势转化为适用于耐克 鞋类、服装和装备的应季色板。如今，有的人已经调到耐克的其他部门任职，但会一直致力于探究“色彩理论”。
第 3 步：确定风格
有了自己的图像或物品之后，选择吸引你注意力的专属色彩，打造属于你的调色板。你可以使用马克笔、颜料、彩色铅笔等传统工具，或者在电脑或手机上使用带有取色工具的应用程序进行数字化处理。
在高桥看来，神奇之处就在于你的眼睛和光标被吸引的位置。“每种色彩都大有不同，这会因你点击的位置而异。所以你必须使用你的直觉和感觉来总结你所看到的。这就是一种类似于剪辑的过程。”
贾娜补充说：“对我而言，这就像是分析和挑战自己的想法。多年以来，吸引我的事物总是那么几种。所以，我尝试走出自己的舒适区。我现在使用的颜色与我通常使用的传统颜色大不相同。”
接下来，根据你自己的经验和想法为色彩命名。对于 耐克 产品设计副总裁考特尼·戴利（Courtney Dailey）而言，这是一个很有趣的过程。她说：“这有的时候显得比较随意。举几个例子，这个团队曾经创造过雾霾笼罩棕、腐烂甜菜彩虹色和塑料火烈鸟粉等各种新奇的颜色。”
第 4 步：重新思考
最后，表达出你的想法。这些色彩能够让你想起什么？你对于这些色彩的感受如何？你当时在想什么？这个步骤会让你定下心来，并且学到很多东西。贾娜和她的伙伴正是如此。
疫情爆发初期，杂货店里空荡荡的米黄色货架让高桥颇感震撼。高桥说：“在我看来，这个过程能够让我增加另一种程度地自省思考。写手账的确能帮助我细细品味当时的感受。我对这个世界有了更深入的见解，你也能更充满好奇心，我的心胸也更加开阔。”
不妨从以下手账中寻找灵感……
……然后开始记录你的专属色彩手帐
要问团队有何重大收获？那就是要打造富有个人特色的手帐。你的所见所闻、你希望记录这些内容的方式、你心中萌生的想法与情感，一切皆由你来创造。
写手帐是你释放压力的好机会，也能让你充分发挥创造力和观察力。对考特尼而言，写手帐与工作或者截止日期毫无关系，而这正是色彩手帐如此特别和重要的原因。她说：“这种创意能够大大提升我们的创造力。”
借助以下模板打造色彩手帐，或者用自己的方式来记录。只要开始行动，所有方法都是写色彩手帐的正确方式。
拍摄：Azsa West
文字：Brinkley Fox
发布时间：2020 年 11 月