“有人说，色彩是一门完全不同的语言。无需言语，我们光凭直觉就能与色彩建立起深厚的联结。色彩承载了很多情感。”耐克色彩设计高级总监贾娜·贝德勒（Jaana Beidler）说道。

贾娜·贝德勒尤为擅长色彩这门语言。自疫情爆发以来，她和同事们开始远程办公，她希望通过色彩与自己的团队保持密切的沟通与联系。贾娜了解到，写日记能够帮助人们克服危机、渡过难关，因此她萌生了同样的想法，只不过是以她独有的方式来写日记。

贾娜说：“对我而言，通过言语表达自己并非易事。我通过色彩来思考。因此写色彩手账能够给我们带来更加积极的影响，而不是写那种一般的日记。”贾娜随之邀请到她的团队成员，一起记录日常生活中令自己感到震撼的图片。她们开始在日常的细节中观察到微妙之美，像是自然环境中醒目而清晰的路标、已经凋谢却还娇艳欲滴的粉红色花朵、空无一人的网球场和足球场呈现出明亮鲜艳的蓝色和绿色，如此种种。

观看上方视频，了解贾娜与 3 位耐克设计师们写色彩手账的方法，观赏这种富有创意的方式来舒缓身心，稳定情绪。设计师团队还提供了步骤指南、范例手账和模板，助你实现自己的色彩手账。

