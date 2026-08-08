如何在厨房自制生物材料，创造可持续的未来
创新
Nike 设计师里克·邦德（Rikke Bonde）分享将海藻制成天然塑料的可持续食谱，带你快速解锁创意新方式。
跟随“上手谈”系列的创新专家，学习了解新兴的传感技术。
你是否曾借由香蕉面包食谱找寻慰藉？或者尝试自制酸酵头来排解无聊？那么快来解锁 Nike 材料设计师里克·邦德别出新意的厨房教程吧。
里克表示：“疫情爆发后，我认为这是个在家做实验的好机会。”远程办公的里克决定开启自己酝酿已久的业余小项目，她建立了一个简易实验室，来研究、测试和开发数十种生物材料（采用天然可持续原料制成的耐用塑料或橡胶类物质）配方。里克谈及制作方法时表示：“我给自己定了规矩，比如我只使用家里有的东西。”里克从自身做起，践行环保理念。
里克表示：“我认为「生物材料」是未来的趋势。我们身边有太多的「材料」，我们得想办法将它们重复利用或者开辟新用途。如何应用对地球影响微乎其微的材料？如何将这些材料巧妙融合，打造出优于以往的强韧度、性能或美感？”
里克要兼顾设计师、科学家与厨师这三个方面的工作。Nike 的全职工作要求她不断革新鞋类设计师可用的各种材料，而在开展生物材料业余小项目时，她就要将自己解决问题的天赋与化学反应知识和素食烹饪技能结合起来。
要想着手探索上述问题的答案，不妨从自家的厨房出发。里克就是在厨房里搜寻原料，使用牛奶、明胶、海藻和鹰嘴豆水（煮过鹰嘴豆的水，有时被用作蛋清的纯素替代品）等物品来发明新材料，再搭配鲜花、甜菜根、甘蓝和姜黄根粉等天然染料来注入新的活力。
小小的成功就能让里克大为满足。她历经无数次试验，不断从失败中爬起来并反复改进和调整配方，然而探索的激情却从未消退。她说：“这有点神奇，因为过程其实很简单，但开头用的材料最终却能转化为其它东西。”
观看上方视频，聆听里克居家生物实验室背后的故事，了解使用琼脂（从海藻中提取的食品增稠剂）自制生物材料的小妙方。里克还在下文分享了创意小窍门和以往实验的策划思路，更有在家即可尝试的分步配方等你来解锁。
里克所制材料的奇妙之处在于它们各自的与众不同，不过这些材料均采用少量主料（琼脂、明胶、酪蛋白或淀粉）结合添加物（天然染料和厨余垃圾）制成。琼脂：(1) 咖啡渣，(2) 胡萝卜汁/蛋壳/软木，(3) 甜菜根染料/洋葱皮染料，(4) 食用色素/蛋壳，(5) 蛋壳。琼脂泡沫：(6) 蘑菇染料，(7) 蘑菇染料。明胶：(8) 蓝色螺旋藻，(9) 甜菜根染料/食用色素，(10) 红球甘蓝染料，(11) 甜菜根染料，(12) 花卉染料/姜黄根粉。明胶泡沫：(13) 花卉染料/螺旋藻，(14) 红球甘蓝/姜黄根粉。酪蛋白：(15) 螺旋藻/洋葱皮染料，(16) 螺旋藻/食用色素，(17) 蓝色螺旋藻。玉米淀粉：(18) 辣椒粉，(19) 姜黄根粉，(20) 姜黄根粉。马铃薯淀粉：(21) 实验废弃物，(22) 薰衣草。
大胆尝试（另有里克分享的其他小贴士）
贴士 1：世上没有失败的试验
里克谈及自己的生物材料配方时说：“我经历了太多次失败。但失败让我渴求制出第二种版本，而现在我正在研究第三种版本。失败只不过是积累经验教训的过程而已。”
里克不断变换温度和配料用量，催生出全新创想和实验成果（部分如上图所示），她向团队展示了这些创意杰作，并表示：“它们就像一个小型博物馆，也像是对未来发展趋势的一点展望”。
里克爱钻研也够顽强，即使事情并未朝着她预期的方向发展，她也决不放弃，而这份坚毅正是推动其项目进展的关键。她说：“我不过是大胆尝试而已。我只是想亲自尝试一下，满足我的好奇心。”
贴士 2：只使用现有的（天然）材料
里克给自己施加限制条件，她提到自己只使用手头现有的材料：“你需要自己创造染料，还需要做很多次测试。”
里克借助实验摸清了海藻等部分家中常见物品的功效，她表示：“海藻的好处有很多……它可以吸收空气中的碳，而且还能进行生物降解。海藻不仅可供食用，还能用来打造材料，也能充当粘合剂。”
至于美观方面，鲜艳的花朵和盐一起水煮后可提取出天然染料。“色彩可以满足我的视觉享受。我可无法生活在一个没有色彩的世界里。”里克说，她已经打算在未来的实验中对自己的作品进行再利用，“如果生物材料也能用来制作染料，那就太棒了……”
贴士 3：坚持探索，不断实验
里克提到伴随她已久的好奇心和创造力，“小时候，我一直渴望拥有自己的创意库。”她从不固步自封，不断挑战不可能，并从中获取源源灵感。“要向自己「发问」，‘这次成功后如何更进一步？’”
自制琼脂生物塑料
这款备受里克青睐的生物材料配方与上方视频所示配方相同，同时也是她不断在改进的其中一种配方！
注：自制过程中将接触灼热液体，请务必佩戴安全护目镜和手套并在成人的监护下进行。
工具
- 厨房秤
- 量杯
- 煮锅
- 搅拌勺
- 温度计
- 模具或培养皿等可供容纳和放置灼热液体的任意容器
配料
- 80 毫升水
- 3 克琼脂
- 12 克甘油/甘油
- 食用色素或自制天然染料（可选）
说明
- 将水、琼脂和甘油在煮锅中混合，持续搅拌至琼脂和甘油溶解。
- 将煮锅放在炉子上，搅拌混合物至其加热到临近沸腾（约 93°C）状态。当混合物开始沸腾后，将煮锅移开热源并继续搅拌。用勺子撇去表面所有泡沫。（残留表面的泡沫会导致生物塑料产生气泡。）
- 将液体倒入模具或其他容器中。可根据个人喜好，添加染料或者软木或鲜花等其他装饰品。
- 静置 30 至 60 分钟，凝固后从模具中取出。（注：在接下来的 1 到 2 天内，材料还会出现质地加固或形状改变等变化。）
- 欣赏你的杰作吧！接下来，你可以开始思考下一次如何改进流程，实现更新迭代。调整比例、倒入更薄/更厚的样品，或者加入全新装饰品都是改进的办法。
小贴士：你可以添加用过的咖啡渣、橙子/洋葱/土豆皮、辣椒粉、茶叶、蛋壳等厨余垃圾，为材料注入色彩和纹理感。如需提取天然染料，则可以尝试使用姜黄根粉、甜菜根汁、螺旋藻粉或活性炭等色彩鲜艳的原料。
其实，生物塑料的应用早于由石油制成的塑料。公元前 15 世纪，埃及人已经在制造家具时使用胶原蛋白、酪蛋白或清蛋白制成的胶水。
拍摄：Azsa West
文字：Brinkley Fox
发布时间：2020 年 11 月