你是否曾借由香蕉面包食谱找寻慰藉？或者尝试自制酸酵头来排解无聊？那么快来解锁 Nike 材料设计师里克·邦德别出新意的厨房教程吧。

里克表示：“疫情爆发后，我认为这是个在家做实验的好机会。”远程办公的里克决定开启自己酝酿已久的业余小项目，她建立了一个简易实验室，来研究、测试和开发数十种生物材料（采用天然可持续原料制成的耐用塑料或橡胶类物质）配方。里克谈及制作方法时表示：“我给自己定了规矩，比如我只使用家里有的东西。”里克从自身做起，践行环保理念。

里克表示：“我认为「生物材料」是未来的趋势。我们身边有太多的「材料」，我们得想办法将它们重复利用或者开辟新用途。如何应用对地球影响微乎其微的材料？如何将这些材料巧妙融合，打造出优于以往的强韧度、性能或美感？”