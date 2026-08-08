训练别「费脑」
训练
大脑也会累？那是它给你发出该歇歇了的信号。碰到这种状况时，不放试试以下招数，把压力转化成动力。
- 明明更卖力了，但结果却不尽如人意？这是精神疲劳在作祟。
- 做好训练前的准备、给自己一些积极的自我暗示、通过“快餐式”小憩回血，这些方法都可以帮助你应对精神疲劳。
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如果原本配速每公里 7 分钟的轻松晨跑，感觉像每公里 5 分钟一样困难，问题可能出在你的大脑，而不是肌肉上。
发表在《体育运动中的医学和科学》杂志的一项新研究中，一群专业的长距离跑者分别完成两项测试，其中一项测试要求跑者先完成限时 45 分钟的电脑答题，然后开始长距离跑直到精疲力尽为止；另一项则要求跑者观看完一部纪录片后，再同样地跑到没有力为止。结果显示，他们在完成电脑答题后坚持跑步的时间更短。参与这两项测试时，跑者们的心率、耗氧量和乳酸水平都是一样的，也就是说他们身体并没有不同影响，但他们的大脑却动摇了。
该研究的负责人巴西圣保罗大学生理学系助理教授 鲁诺·莫雷拉·席尔瓦（Bruno Moreira Silva）博士解释道：“大脑主观感受到做了更多努力，所以精神疲劳增加了。”也就是所谓的感知用力比值，在上述的两项测试中，跑者认为自己在跑步前做题目花了更多的精力，所以才跑不远。
精神疲劳背后的科学原理
澳大利亚堪培拉大学体育与运动研究所助理教授克里斯蒂·马丁（Kristy Martin）说道：“就像你跑完 10 公里或是高强度训练后会身体感到疲惫，同样的，一整天工作或短时间完成棘手工作后，你也会感到精神疲劳。这种因烧脑工作导致的精神疲劳，通常是你不情愿做的事，不管它很有挑战性还是特别无聊。”
还有研究表明，精神疲劳会对你的运动能力造成负面的影响。像是匀速骑单车、平板支撑，或是千米匀速游等运动，都会受精神疲劳影响而造成运动表现下降。不过，你可能已经注意到，短跑不是其中之一。根据克里斯蒂·马丁教授的说法，比起需要爆发力的短跑，耐力运动往往需要足够的意志力让你来坚持下去。马丁教授说道：“由于精神疲劳会增加感知用力比值，所以你可能会随着时间变长，而越来越难以坚持下去。”而在短短 20 秒的冲刺中，你根本没什么时间去思考或丧失动力。
精神疲劳的症状包括缺乏干劲，丧失自我驱动力，情绪波动不断，反应迟缓和注意力涣散等等。甚至会让你的准确度下降，在足球比赛中失去准度。精神疲劳的症状很容易辨别，但想要找出原因并不容易。在马丁博士和她的同事最近的一篇研究中显示，在大脑中一种控制感知疲劳、工作毅力以及付出与回报机制，叫做“腺苷”的化合物的分泌积累状况，与高强度的心理和身体活动有关。大脑产生的腺苷越多，其发送的疲劳信号也会越强，让你觉得继续踩踏板、做平板支撑或者游泳都变得更加棘手。腺苷还会阻止多巴胺分泌，让身体无法调节心理机制，对你的心态造成双重打击。
那么了解以上科学事实对我们有什么好处？答案很简单，如果你能让自己觉得事情变容易了，那么你的身体机能就会表现得更出色。下面就让我们来看看该怎么办吧。
1. 从一开始就避免精神疲劳
意大利博洛尼亚大学生物医学和神经运动科学系教授萨缪尔·马可拉（Samuele Marcora）博士表示，如果你想在训练中全力以赴，从一开始就避免精神疲劳是关键。所以，记得在锻炼之前做好充分准备，像是提前选好你的路线、 装备和歌单，并为接下来可能出现的问题做好准备。睡足 7 到 9 个小时之后再做这些事，你的锻炼和准备工作都会感觉轻松不少。
2. 在训练前恢复状态
如果你一整天会议不断，那么精神疲劳是不可避免的。目前并没有科学证据显示，疲劳感究竟会持续多久。不过布鲁诺·莫雷拉·席尔瓦博士指出，恢复良好状态需要的是时间以及避免诱因。马丁博士建议大家最好小憩 20 到 30 分钟来恢复精力，让大脑“关机”后重新启动。而当你能量不足时，大脑往往会积累腺苷，因此，你可以在训练前吃点易消化的点心来避免。
3. 不妨来一杯咖啡
咖啡因与腺苷有着相似的结构，所以当它与腺苷受体结合时，能够阻止后者起效。更重要的是，萨缪尔·马可拉博士研究发现，咖啡因有助于减弱运动时大脑中前运动区和运动区的活跃程度，从而降低人体的感知用力比值。在运动前 30 分钟喝一杯咖啡，有助于你坚持更长时间，承受更大的训练强度。
5. 相信这只是一种感觉
无论大脑多么强烈地发出信号，告诉你连一分钟也撑不下去了。请记住那只是你的大脑，并不是肌肉或关节感到疼痛得无法忍受，促使停止运动。马可拉博士说：“有很多人告诉我，当他们发现所谓的极限不过是一种感觉时，他们发挥出了更好的表现。”所以记住“濒临极限”只是一种感觉，你完全可以不理会。有了这个认知，相信你一定能跨越极限。
文字：Jamie Millar
插画：Davide Bonazzi
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