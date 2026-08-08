如果原本配速每公里 7 分钟的轻松晨跑，感觉像每公里 5 分钟一样困难，问题可能出在你的大脑，而不是肌肉上。

发表在《体育运动中的医学和科学》杂志的一项新研究中，一群专业的长距离跑者分别完成两项测试，其中一项测试要求跑者先完成限时 45 分钟的电脑答题，然后开始长距离跑直到精疲力尽为止；另一项则要求跑者观看完一部纪录片后，再同样地跑到没有力为止。结果显示，他们在完成电脑答题后坚持跑步的时间更短。参与这两项测试时，跑者们的心率、耗氧量和乳酸水平都是一样的，也就是说他们身体并没有不同影响，但他们的大脑却动摇了。

该研究的负责人巴西圣保罗大学生理学系助理教授 鲁诺·莫雷拉·席尔瓦（Bruno Moreira Silva）博士解释道：“大脑主观感受到做了更多努力，所以精神疲劳增加了。”也就是所谓的感知用力比值，在上述的两项测试中，跑者认为自己在跑步前做题目花了更多的精力，所以才跑不远。