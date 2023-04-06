

01. 和酒说再见



如果你通常会在睡前喝上 1 杯红酒或啤酒，来放松心情，请举个手吧。马丁博士指出，许多人试图缓解压力时会求助于酒，尤其是在晚上。他们认为这会帮助他们入睡，但事实上，喝酒的效果却适得其反。“酒会令你产生错觉。它会在一开始让你感到放松和困倦，但是大约 3 个小时后，当你身体代谢时，它会让你感觉更警觉并破坏睡眠品质。”马丁博士说。不如戒掉睡前的那杯酒，为自己泡一杯不含咖啡因的花草茶，部分研究表明，这类茶可以促进睡眠。





02. 将纷扰隔绝在卧室外



“你睡觉的房间应该是一个平和安宁的环境，这样有利于休息和放松。它绝不应该是你工作、学习、支付账单、看新闻或者和伴侣吵架之类的空间。”马丁博士说道：“如果你能够将压力来源与睡眠区域隔绝得越彻底，就越能让睡眠不受心理压力影响。”





03. 选择放松身心的活动



建立一套例行放松流程，它可以由一项或多项平静身心的活动组成，这样做能让你为了安心入眠做好准备。马丁博士表示，阅读可以帮助你分散大脑的焦虑思绪，最好是 1 本纸质书或杂志，而不是屏幕。写写日记，将注意力集中在当天的重要时刻，或者让你心怀感激的事，这样做可以让积极乐观的想法取代消极悲观的想法。如果你习惯冥想，也可以用冥想让自己过渡到“休息和消化”模式。你还可以试试聆听轻松的音乐，就跟冥想一样，这也能降低皮质醇，释放多巴胺，从而帮助你从“战斗或逃跑”模式转变为晚安模式。研究显示，每天晚上听音乐有助提升睡眠质量。



当一天结束时，睡个好觉吧，缓解你身心的压力，迎来明日满分状态。