现在我们来检视问题。你可能已经注意到，如果睡眠不好，你的感觉会更糟，这会让你难以应对压力。这样产生的就是一个恶性循环。马丁博士表示，那是因为睡眠调节着身体的压力反应机制。睡眠不足会使压力反应保持在激活状态，这可能会让你感到更紧张。医学博士梅雷迪思·布罗德里克（Meredith Broderick）是经学会认证的睡眠医学、神经病学和行为睡眠医学医师，她表示，睡眠不足还会导致烦躁、焦虑、情绪变化和注意力下降。

在睡眠期间，你的大脑还会清理其中的思维碎片，从而减少思考、推理、理解和感知。与此同时，它也在通过一系列生理作用巩固记忆和学习，而这些生理作用能促进控制情感和情绪的大脑各部分之间达到平衡，梅雷迪思·布罗德里克博士表示。如果错过这一切，也难怪你会疲惫不堪，无法自如应对了。

尽管 1 个晚上睡不好可能会让你在第 2 天无精打采，但大概连续 4 个晚上失眠后才会真正对精神状态造成损害。“有些只是稍稍令人沮丧的事，都可能会让你觉得难以招架，而有趣的挑战也会突然变成麻烦事。”马丁博士说道。疲倦时你的想法会转向负面，一项发表在《睡眠研究杂志》上的研究也证实，连续 5 天的糟糕睡眠会让人难以感知愉悦的画面。你在与旁人相处时可能会变得更怪异，并且动力不足，难以继续坚持以往的健康习惯。